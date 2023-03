Honduras nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Pekinem, porzucając Tajwan

TAJPEJ – Honduras nawiązał stosunki dyplomatyczne z Chinami i formalnie zerwał stosunki z Tajwanem, po tym jak w tym miesiącu zobowiązał się do przeniesienia swojego oficjalnego uznania do Pekinu.

Po utracie Hondurasu Tajwan ma teraz 13 partnerów dyplomatycznych, w większości małych państw w Ameryce Środkowej i na Pacyfiku, z Watykanem jako jedynym oficjalnym partnerem w Europie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hondurasu oświadczyło w niedzielę, że uznaje, że są tylko jedne Chiny i że Pekin jest jedynym prawowitym rządem, który je reprezentuje. „Tajwan jest niezbywalną częścią terytorium Chin i jak dotąd rząd Hondurasu poinformował Tajwan o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, zobowiązując się do zerwania oficjalnych stosunków i kontaktów z Tajwanem” – głosi oświadczenie.

W Pekinie minister spraw zagranicznych Chin Qin Gang poinformował, że kraj nawiązał formalne stosunki z Hondurasem. Według pekińskiego nadawcy państwowego China Central Television, Mr. Qin spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Hondurasu i podpisał w niedzielę wspólną deklarację.

Tajwan zamknie swoją ambasadę w stolicy Hondurasu Tegucigalpa i swoją ambasadę w San Pedro Sula, tajwański minister spraw zagranicznych Joseph Wu powiedział na konferencji prasowej w Tajpej w niedzielę, wycofując swojego ambasadora z kraju i przywracając całą technologię. Personel, który pomagał w rozwoju. Tajwan wzywa Honduras do zrobienia tego samego Ministerstwo Obrony Tajwanu poinformowało, że podejmuje kroki w celu sprowadzenia tajwańskich żołnierzy stacjonujących w Hondurasie i repatriacji około 30 honduraskich studentów wojskowych studiujących na Tajwanie.

Pan Wu powiedział, że Pekin nigdy nie przestał próbować zmienić dyplomatycznego uznania Tegucigalpy. Powiedział, że w rezultacie Honduras poprosił Tajpej o wielomiliardową pomoc gospodarczą i rozważył konkurencyjne pakiety pomocy z Pekinu i Tajpej.

Ślubując nie ulegać presji Pekinu, Mr. Wu powiedział: „Wzywamy wszystkie kraje, aby wyraźnie zobaczyły, że pomoc Chin zasadniczo polega na„ mówieniu jednej rzeczy i robieniu drugiej ”.

W przemówieniu wideo opublikowanym w niedzielę prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen powiedziała, że ​​​​Tajwan nie będzie „grał w bezsensowną dyplomatyczną grę pieniężną z Chinami” i że groźby Pekinu nie podważą woli Tajwańczyków do utrzymania demokracji i niepodległości.

Rzecznik Instytutu Amerykańskiego na Tajwanie, ambasady USA w Tajpej, zauważył, że „chociaż działanie Hondurasu jest suwerenną decyzją, ChRL często składa obietnice w zamian za uznanie dyplomatyczne, które ostatecznie są niespełnione”. Formalna nazwa rządu w Pekinie, Chińska Republika Ludowa. Dodał: „Zdecydowanie zachęcamy wszystkie kraje do rozszerzenia współpracy z Tajwanem”.

Prezydent Hondurasu Xiomara Castro powiedział 15 marca, że ​​jej kraj podejmie kroki w celu ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Pekinem, kończąc tym samym trwający od dziesięcioleci związek z wyspiarską demokracją w Tajpej.

Strona internetowa ambasady Tajwanu w Hondurasie była niedostępna w niedzielę. Tajpej w proteście odwołał swojego ambasadora na początku tygodnia.

Zerwanie stosunków między Hondurasem a Tajwanem następuje na kilka dni przed planowaną 10-dniową wizytą prezydenta Tsai w Gwatemali i Belize, dwóch z nielicznych pozostałych partnerów dyplomatycznych Tajwanu. W drodze do iz krajów Ameryki Środkowej pani Tsai planuje zatrzymać się w Nowym Jorku i Los Angeles, gdzie ma spotkać się z republikańskim przewodniczącym Kevinem McCarthym.

Chociaż nie ma dowodów na to, że decyzja Hondurasu została podjęta w czasie, który prawie zbiegł się w czasie z podróżą pani Chai, Mr. Wu powiedział, że „istnieją duże wątpliwości, czy są ze sobą spokrewnieni”.

„Chińczycy zawsze próbują manipulować wydarzeniem, aby zepsuć nasze stosunki dyplomatyczne” – powiedział.

Od lat Chiny starają się wykorzystać inwestycje i dostęp do swoich lukratywnych rynków w ramach wysiłków zmierzających do marginalizacji i izolacji Tajwanu, aby wycisnąć partnerów dyplomatycznych Tajpej. Mimo to nieoficjalne stosunki Tajwanu z innymi demokracjami i stosunki Pekinu z niektórymi zachodnimi rządami uległy pogorszeniu.

Dzień przed zerwaniem stosunków Hondurasu z Tajwanem do Tajpej przybyła 160-osobowa delegacja pod przewodnictwem przewodniczącej niższej izby czeskiego parlamentu Markety Pekarovej Adamowej. Biuro pani Tsai powiedziało, że planuje omówić kwestie gospodarcze i handlowe w poniedziałek.

