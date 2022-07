Horoskop Byk na lipiec 2022 r.

Twój lipcowy horoskop dla Byka

Drogi Byku, wchodzisz w swoje własne. Ciężko pracowałeś i robiłeś wszystko, co w twojej mocy, ale zaćmienia wciąż cię ciągną, prosząc o przystosowanie się do nowych warunków.

Jako Byk trudno ci celebrować stabilność, więc myślenie o zmianie zwykle wymaga starannego przemyślenia i planowania. Zeszłoroczne zaćmienie w 27 stopniach Byka 19 listopada miało wpływ na ciebie, jeśli urodziłeś się w ciągu pięciu dni od 18 maja. Dwa kolejne zaćmienia miały miejsce w tym roku 30 kwietnia i 15 maja. Te daty. Teraz, gdy wszedłeś w lipiec, miałeś szczęśliwy, spokojny miesiąc, aby odpuścić i zastanowić się nad wszystkimi zmianami, które wprowadziłeś do tej pory.

Z dwoma kolejnymi zaćmieniami, które dotkną cię w tym roku (25 października i 8 listopada) i dwoma kolejnymi w przyszłym roku (5 maja i 28 października), zanim skończysz, możesz przygotować się na przyszłe zmiany. Podobnie jak przypływy, zaćmienia zabierają cię w lepsze miejsce, które dokładniej odzwierciedla twoje potrzeby, pragnienia i styl życia, w który właśnie się zamieniłeś.

Uwielbiam Księżyc w nowiu 28 czerwca w Raku przy 7 stopniach – to bardzo słodkie i korzystne dla Ciebie. Ten Księżyc w nowiu będzie miał wpływ, gdy zaczniesz w lipcu, a przez tygodnie będzie inspirować Cię do zapomnienia o codziennych zmartwieniach i znalezienia naturalnego miejsca do odwiedzenia na kilka dni. Spraw, by była to sprawa rodzinna – przyprowadź dzieci i zaproś rodziców. Rozważ udanie się do cichego strumienia lub piaszczystej plaży (lub, jeśli jesteś na półkuli południowej, do przytulnego lodowego schronienia nad zamarzniętym jeziorem).