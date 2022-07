Wyniki UFC 276, najważniejsze informacje: Izrael Adesanya pokonuje Jareda Cannoniera, aby utrzymać koronę wagi średniej

Przed głównym turniejem UFC 276, mistrz wagi średniej UFC Israel Adesanya wywołał spore zamieszanie swoim wejściem inspirowanym legendą WWE The Undertakerem. Kolejne występy były mniej zabawne, ponieważ Adesanya pracował nad jednomyślnym zwycięstwem nad Jaredem Cannonierem.

Plan gry Adesanyi obracał się wokół ciosów, zwodów i kopnięć w nogi. Nie było to ładne i frustrujące publiczność, ale skutecznie znokautowało potężnego napastnika w Cannonier.

Cannonier próbował dokonać korekty w połowie walki, aby zadziałać z klinczu na klatkę. Na nieszczęście dla pretendenta, kiedy był w stanie chwycić w klinczu, często nie był w stanie zamontować większej ofensywy poza lądowaniem kolan na udach Adesanyi.

W walce brakowało wielkich momentów akcji, a zamiast tego pokazała umiejętności techniczne Adesanyi i zdolność do niszczenia zuchwałego podejścia Cannoniera. Po tym, jak Adesanya zdobyła już jedno lub dwa uderzenia i wyszła daleko poza zasięg uderzenia, Puszkarz często sięgał do kontrataków.

Cannonier czasami próbował zdobyć obalenie zamiast wygrać z klatką, ale Adesanya był w stanie utrzymać się na nogach przez cały mecz, nadal pokazując ewolucję swoich umiejętności zapaśniczych, a przynajmniej jego zdolność do niszczenia zapasów. Walcząc z wrogami. Często próbował wrócić do tej studni, ponieważ działało to tylko wtedy, gdy dał kanonierowi coś w rodzaju sukcesu.

W czwartej rundzie fani zaczęli lekko buntować się, głośno wiwatując podczas klinczów zainicjowanych przez Cannoniera lub gdy obaj mężczyźni stali w zasięgu rażenia bez fajerwerków. W piątej rundzie wielu kibiców zaczęło opuszczać arenę.

Pod koniec pięciu rund akcji było jasne, że Adesanya zasłużył na decyzję, ale kiedy głośno wygwizdał po ogłoszeniu wyników 49-46, 49-46 i 50-45, dobra wola fanów zniknęła z wyjść. , wszystko na jego korzyść.

Po walce Adesanya został zapytany, jaki będzie następny krok w jego karierze, po wyeliminowaniu już prawie każdego czołowego rywala przy wadze 185 funtów.

Adesanya zaprosił Alexa Pereirę, który miał dwa zwycięstwa w kickboxingu przeciwko Adesanyi, w tym brutalne zwycięstwo przez nokaut, i pokonał Seana Stricklanda na głównej karcie.

„[Our previous fight] Wystąpił błąd z mojej strony” – powiedział Adesanya Pererze. „Tak jak powiedziałem na konferencji prasowej, następnym razem, gdy postawię cię na łyżwach. Odejdziesz jak Frozen Elsa.

W innym miejscu karty mistrz wagi piórkowej Alexander Volkanovsky zaprezentował swój najlepszy do tej pory występ w swojej trylogii z Maxem Hollowayem. Volganovsky zgarnął karty wyników sędziów po uderzeniu przeciwnika i otwarciu paskudnej rany nad lewym okiem. Volkanovski, który ma teraz passę 22 wygranych walk, wydaje się mieć oko na kolejny lekki strzał o tytuł.

CBS Sports było z wami przez całą sobotę, aby przedstawić wam wszystkie wyniki i najważniejsze wydarzenia z UFC 276 poniżej.

Karta UFC 276 i wyniki