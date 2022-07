Plotki o 2022 NBA Free Agency: Aktualizacje na żywo od Jamesa Hardena, 76ers omawiają nowy kontrakt; Byki płacą Zachowi LaVine

Okres wolnej agencji NBA 2022 nie rozpoczął się od podpisania kontraktu, ale raczej od oszałamiacza Kevina Duranta. Prośba o handel Z sieci Brooklyn. Ponieważ Kyrie Irving spodziewa się, że pójdzie w ich ślady, ten dramat i intryga skradły serial w ciągu ostatnich kilku dni.

Jeśli tak, pierwsze dni wolnej agencji zostały wyróżnione hitami, w tym przejęciem przez Minnesota Timberwolves Rudy’ego Koberta z Utah Jazz, Atlanta Hawks i Dejounte Murray z San Antonio Spurs i Boston Broncos. Z Indiany Pacers.

Ale mimo całego ruchu za pośrednictwem transakcji, na rzeczywistym rynku wolnych agentów wciąż jest dużo ruchu. Godne uwagi transakcje obejmują Jalen Brunson do New York Knicks, John Wall do Los Angeles Clippers i Otto Porter Jr. na północ od granicy z Toronto Raptors.

Ponadto, tacy jak Zach LaVine (Chicago Bulls) i Bradley Beal (Washington Wizards) zgodzili się na maksymalne kontrakty na powrót do swoich zespołów, podczas gdy Nikola Jokic (Denver Nuggets), Devin Booker (Phoenix Suns) i Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ) do maksymalnej liczby rozszerzeń. Zgoda.

Na tym etapie na rynku nie ma zbyt wielu wielkich nazwisk. Jednak jedną z umów, która nie została jeszcze rozwiązana, jest powrót Jamesa Hardena do Philadelphia 76ers. W ten weekend spotyka się z zespołem w Hamptons, aby dowiedzieć się, jaka może być umowa krótkoterminowa.

Śledź poniżej wszystkie najnowsze oferty, aktualizacje i nie tylko, gdy trwa weekend darmowych agencji NBA.