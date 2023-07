Horoskop na sobotę, 1 lipca 2023 r

Ostrzeżenie o księżycu

Brak przerw w zakupach lub ważnych decyzjach. Księżyc jest w Strzelcu.

Baran (21 marca – 19 kwietnia)

Dyskusje rodzinne idą dobrze, zwłaszcza dyskusje na temat napraw domowych i projektów typu „zrób to sam”. To świetny dzień, aby zebrać wszelkiego rodzaju członków rodziny lub przyjaciół tam, gdzie mieszkasz. Uzupełnij lodówkę i zaproś ekipę!

Byk (20 kwietnia – 20 maja)

To dla ciebie udany dzień, przede wszystkim dlatego, że jesteś w pozytywnym nastroju. Wierzysz w siebie. Wierzysz w swoje możliwości. Wierzysz, że czeka Cię pozytywna przyszłość. Otóż ​​to. Nastawienie jest wszystkim – wiesz o tym.

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)

To wspaniały dzień dla biznesu i handlu, ponieważ cokolwiek zrobisz, zwiększy twoją kasę lub w jakiś sposób zwiększy twoje dochody. Uwierz w swoje pomysły na zarabianie pieniędzy, ponieważ nie boisz się myśleć na dużą skalę. Podczas zakupów możesz rozważyć większy zakup. Ka-Sing!

Rak (21 czerwca – 22 lipca)

Zarówno Słońce, jak i Merkury tańczą dziś ze szczęśliwym, bogatym w portfel Jowiszem w twoim znaku, dzięki czemu poczujesz się pozytywnie, żądny przygód i odważny. Aha, i jesteś gotowy, aby przesunąć kopertę! To świetny dzień na spotkania towarzyskie z przyjaciółmi i grupami.

Lew (23 lipca – 22 sierpnia)

Mając teraz zarówno Wenus, jak i Marsa w swoim znaku, jesteś czarujący, dyplomatyczny, a jednocześnie proaktywny! Dziś jesteś po cichu szczęśliwy i pewny siebie, więc twoje relacje z innymi będą pomyślne. W rzeczywistości to ta wewnętrzna pewność siebie daje ci piękną równowagę. Podążaj za tym, co kochasz.

Panna (23 sierpnia – 22 września)

To wspaniały dzień, aby się wcisnąć! Połączenia z grupami, klubami i organizacjami, zwłaszcza z młodszymi ludźmi, zakończą się sukcesem. To świetny dzień, aby pomyśleć o przyszłych celach, nadziejach i marzeniach. Podziel się swoimi pomysłami, aby poznać czyjąś opinię.

Waga (23.09-22.10)

Rodzice, pracodawcy i policja (ktokolwiek sprawuje władzę) są dziś w dobrych nastrojach, więc rozmowy będą przebiegać pomyślnie. Poza tym czują się hojni duchowo. Dobry dzień na zbiórkę pieniędzy. To także dobry dzień na rozstrzyganie sporów o sposób podziału obiektu

Skorpion (23 października – 21 listopada)

Jeśli dziś zaplanujesz podróż, będą one pełne przygód i ambitne! To dobry dzień dla spraw prawnych, medycyny, szkolnictwa wyższego i mediów. Będziesz cieszyć się czytaniem. Niektórym z was przydałby się zwierzak.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)

To doskonały dzień na finansowe dyskusje na temat wspólnego majątku, spadków, sporów ubezpieczeniowych lub czyjegoś majątku lub zobowiązań. W tych dyskusjach ludzie będą uczciwi i wzajemnie hojni, co zapewni szczęśliwy wynik.

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)

Zanotuj, aby spotkać się dziś z członkami społeczeństwa. Spodoba ci się spędzanie czasu ze współpracownikami i bliskimi przyjaciółmi, ponieważ ludzie są pełni życia i entuzjazmu. Dyskusje o sporcie, opiece nad dziećmi i wszystkim, co jest związane ze światem rozrywki, są ożywione.

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)

Podróże związane z pracą są dziś możliwe dla wielu z Was. Tymczasem jest to dzień, w którym jesteś gotowy na realizację wielkich pomysłów. Jesteś gotów zainspirować współpracowników, klientów i inne osoby do podążania drogą. Możesz także poprawić swoje zdrowie.

Ryby (19 lutego – 20 marca)

To świetny dzień na spotkania towarzyskie i spotkania z innymi! Ciesz się wydarzeniami sportowymi, zabawą z dziećmi, show-biznesem, światem rozrywki i sztuki. Wszystkie twoje interakcje z innymi będą pozytywne i optymistyczne, ponieważ ludzie są dziś szczęśliwi i podekscytowani. Każdy lubi dobrą zabawę!

Jeśli masz dzisiaj urodziny

Diana, księżna Walii (1961-1997) dzieli twoje urodziny. Jesteś bystry, energiczny i dowcipny. Potrzebujesz bezpieczeństwa, ale kochasz przygodę. Dbanie o swój umysł, ciało i duszę jest ważne w tym roku. Możesz dołączyć do zajęć lub odkrywać sztukę. Teraz jest idealny czas na zmiany lub inwestycję w siebie.