Lipcowy Supermoon: Kiedy i jak zobaczyć Buck Moon

Pierwszy z czterech Superksiężyce pojawią się w 2023 rokuLipcowy pokaz Księżyca wydaje się jaśniejszy na nocnym niebie niż jakakolwiek inna pełnia księżyca w tym roku.

Według The Old Farmer’s Almanac, pełnia księżyca wzejdzie w poniedziałek, 3 lipca, i osiągnie szczyt światła pod horyzontem o 7:39 rano ET. Jeśli pozwalają na to lokalne warunki pogodowe, spójrz na południowy wschód po zachodzie słońca, aby zobaczyć niebiańskie wydarzenie.

„Superksiężyc ma miejsce wtedy, gdy księżyc wydaje się nieco większy na naszym niebie” – mówi dr Shannon Schmoll, dyrektor Planetarium Abramsa na Uniwersytecie Stanowym Michigan. „Ponieważ Księżyc krąży wokół Ziemi, nie jest to idealne koło. Dlatego jego orbita ma punkty nieco bliżej lub nieco dalej od Ziemi.

Kiedy orbita osiąga fazę pełni księżyca w punkcie blisko Ziemi, wydaje się nieco większa i pojawia się superksiężyc, wyjaśnił Schmoll. Różnica w wielkości między superksiężycem a normalną pełnią nie jest od razu widoczna gołym okiem. Almanach starego farmera Mówi, że pierwsza pełnia tego lata będzie 224 895,4 mil (361 934 kilometrów) od Ziemi.

Księżyc w nowiu tego miesiąca jest również znany jako Pak Chandran. Według Almanachu w lipcu poroże samców jeleni wyrasta podczas rocznego cyklu zrzucania i odrastania.

Buck Moon ma wiele innych nazw od ludów rdzennych Amerykanów Uniwersytet Zachodniego Waszyngtonu. Nazwy takie jak Hot Moon odnoszą się do letniej pogody, podczas gdy terminy takie jak Raspberry Moon i Ripe Corn Moon odnoszą się do najlepszego czasu na zbieranie owoców i innych upraw.

Izajasz J. Downing/USA TODAY Sports/Reuters Lipcowy Buck Moon jest jednym z czterech superksiężyców, które mają powstać w 2023 roku. Według The Old Farmer’s Almanac księżyc w pełni wydaje się być o około 7% większy.

Pełnie i superksiężyce



Podczas gdy większość lat ma 12 pełnych księżyców, rok 2023 będzie miał 13 takich wydarzeń księżycowych. Według The Old Farmer’s Almanac w sierpniu będą dwa superksiężyce, w tym niebieski księżyc, który będzie najbliższym księżycem Ziemi w tym roku. Czwarty i ostatni superksiężyc w 2023 roku wzejdzie 29 września.

Oto pozostałe pełnie księżyca w 2023 roku Almanach rolnika:

● 1 sierpnia: Księżyc Jesiotra

● 30 sierpnia: Błękitny Księżyc

● 29 września: Harvest Moon

● 28 października: Księżyc Łowcy

● 27 listopada: Beaver Moon

● 26 grudnia: Zimny ​​Księżyc

Zaćmienia Księżyca i Słońca



Oglądać mogą ludzie z całej Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej Obrączkowe zaćmienie Słońca 14 października. Podczas zaćmienia Słońca Księżyc przechodzi między Słońcem a Ziemią, z dala od Ziemi lub bliżej niej. Księżyc wydaje się mniejszy od Słońca i otoczony przez a Świecąca aureola.

Widzowie powinni nosić okulary zaćmieniowe, aby uniknąć uszkodzenia oczu.

Częściowe zaćmienie Księżyca nastąpi 28 października. Ponieważ Słońce, Ziemia i Księżyc nie są idealnie wyrównane, tylko część Księżyca znajdzie się w cieniu. To częściowe zaćmienie będzie widoczne w Europie, Azji, Australii, części Ameryki Północnej i większości Republiki Południowej Afryki.

Każdy z pozostałych dziewięciu meteorów, których szczyt spodziewany jest w tym roku, jest najlepiej widoczny na obszarach wolnych od zanieczyszczenia świetlnego od zmierzchu do świtu. Oto te Szczytowe daty wydarzeń:

● Akwaryty Delty Południowej: 30-31 lipca

● Koziorożce alfa: 30-31 lipca

● Perseidy: 12-13 sierpnia

● Orionides: 20-21 października

● Taryty Południowe: 4-5 listopada

● Torridy Północne: 11-12 listopada

● Leonidas: 17-18 listopada

● Geminidy: 13-14 grudnia

● Ursits: 21-22 grudnia