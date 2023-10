Ile zarabiają pracownicy UAW? Przegląd stawek godzinowych w stanach USA

„Jeszcze nie:” Trwa strajk pracowników branży motoryzacyjnej, mówi szef UAW Przewodniczący związku zawodowego United Automobile Workers, Shawn Fine, rozmawiał z członkami związku, mówiąc, że strajk przynosi efekty, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia.

Tysiące członków i nie widać spowolnienia United Auto Workers wkracza w piąty tydzień strajkuG. przeciwko trzem producentom samochodów z Detroit.

Niedawno 8700 pracowników odeszło z pracy w największej fabryce Forda, narażając firmę na ryzyko utraty około 30 milionów dolarów dziennie zysków.

Pracownicy w Fabryka samochodów ciężarowych Forda w Kentucky produkuje Forda Super Duty, Ford Expedition i Lincoln Navigator. Super Duty to jeden z najbardziej dochodowych produktów sprzedawanych przez Forda. Ford podaje, że pojazdy produkowane fabrycznie generują roczne przychody rzędu 25 miliardów dolarów.

Związkowi pracownicy fabryki wzywają do uczciwej umowy i lepszych wynagrodzeń. Dołącza do strajkujących już 25 300 pracowników branży samochodowej W wybranych zakładach Ford, GM i Stellantis na terenie całego kraju.

Według raportu Associated Press, Detroit Three zwolniło już około 4800 pracowników samochodów w fabrykach, które nie strajkują. Strajkujący pracownicy otrzymują 500 dolarów tygodniowo ze związkowego funduszu płac.

Strajk UAW Ponieważ strajk trwa już miesiąc, niektórzy pracownicy zaczynają się niecierpliwić

Jak płace pracowników samochodowych wypadają w porównaniu z innymi pracownikami godzinowymi?

Jak tam stwierdzono Amerykańskie Biuro Statystyki Pracyprzeciętny pracownik branży samochodowej zarabia 28 dolarów na godzinę. To wynagrodzenie jest wyższe o około dolara w porównaniu z rokiem poprzednim.

W stanach, w których producenci samochodów z Detroit Three mają fabryki, pracownicy strajkują o lepsze płace. Oto porównanie średnich stawek godzinowych w innych popularnych zawodach:

Miejsca pracy w sektorze produkcyjnym zapewniają najwyższe stawki godzinowe we wszystkich stanach, w tym opieka nad dziećmi, przygotowywanie i obsługa żywności oraz produkcja.

Średnie stawki godzinowe pracowników produkcyjnych są najwyższe w Kalifornii, Waszyngtonie i Illinois, a każdy z nich znajduje się w pierwszej dwudziestce najdroższych stanów w Stanach Zjednoczonych. Według danych Biura Analiz Ekonomicznych dotyczących regionalnego bilansu cen.

Średnie godzinowe wynagrodzenie pracowników opieki nad dziećmi jest najniższe w Kentucky, jednym ze stanów oferujących najtańsze towary konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych. Według danych BEA. Opiekunowie dzieci zarabiają tam średnio 12,28 dolara na godzinę.

Jak płace pracowników branży motoryzacyjnej mają się do zarobków dyrektorów generalnych?

Pracownicy samochodowi twierdzą, że ich płace pozostały w stagnacji, mimo że wzrosły zyski i wynagrodzenia dyrektorów generalnych w firmach motoryzacyjnych w Detroit.

Wszystkie trzy firmy osiągnęły łącznie niemal rekordowe zyski Tylko w pierwszej połowie roku wygenerował 21 miliardów dolarów przychodów.

Związek mówi: „Poczekaj chwilę”. Wstrzymałeś Colę, więc zainstalujmy ją ponownie teraz, gdy już zarabiasz. Płace prezesów są coraz wyższe”- powiedział Art Wheaton, dyrektor badań nad pracą na Uniwersytecie Cornell w Ithaca w stanie Nowy Jork.

Najlepsi pracownicy – ​​czyli każdy, kto dołączył do firmy w 2007 roku lub wcześniej – zarabiają średnio 33 dolarów za godzinę, jak wynika z podsumowań kontraktów w programie Detroit Three. Osoby zatrudnione po 2007 r. należą do najniższych szczebli i zarabiają do 17 dolarów za godzinę w oparciu o 6% roczną podwyżkę w ramach ostatniej umowy.

Nie wszyscy pracownicy samochodowi w Detroit Three osiągają wyższą stawkę płac. Pracownicy tymczasowi lub pomocnicy zarabiają mniej.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia dyrektorów generalnych – 29 milionów dolarów dla Mary Barry z GM21 mln dolarów dla Jima Barleya z Forda i 24,8 mln dolarów dla Stellandisa w 2022 r.; Jak niedawno zauważyła „Free Press”..

Atak UAW: Eksperci twierdzą, że producenci samochodów z Detroit będą musieli zapłacić UAW, aby wygrać kontrakt

Dlaczego UAW strajkuje?

Zniesienie skali płac

Podwyżka wynagrodzenia o 40% w trakcie trwania umowy. 40% oznacza wzrost wynagrodzenia dyrektora generalnego.

Przywrócenie korekt zasiłków na utrzymanie w celu uwzględnienia inflacji.

Zdefiniowana emerytura dla wszystkich pracowników.

Prawo do strajku w związku z zamykaniem zakładów.

Skrócony tydzień pracy i więcej płatnych urlopów.

Kontrolowanie wykorzystania pracowników tymczasowych.

Dodatkowe świadczenia dla obecnych emerytów.

Od rozpoczęcia strajku w połowie września prezes UAW Shawn Fine rozszerzył swoją działalność dwukrotnie, obejmując 38 centrów dystrybucji części w całym kraju oraz Lansing Delta Assembly firmy GM, Chicago Assembly Forda i Kentucky Truck.

Około 115 000 członków UAW nadal pracuje.

