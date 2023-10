Twój horoskop: 15 października 2023 r

Otwórz to zdjęcie w galerii: LibraiStockZdjęcia/Getty Images

Dziś jest twój horoskop urodzinowy

Coś, co zawiodło w przeszłości, nadal Cię niepokoi i naprawdę musisz się z tym uporać. W nadchodzącym roku możliwości zabłysną jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej, więc skontaktuj się z wczoraj i z ufnością wejdź w przyszłość.

Baran (21 marca – 20 kwietnia):

W nadchodzącym tygodniu bądź bardziej wyrozumiały dla tych, którzy Cię zawiedli lub nie dotrzymali Twoich rygorystycznych standardów. Postawa akceptacji na dłuższą metę opłaci się zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym.

Byk (21 kwietnia – 21 maja):

W ciągu najbliższych kilku dni możesz pokonać kilkanaście rzeczy, ale nie forsuj się tak mocno, aby nie ryzykować jakiegoś załamania. Byk jest jednym z najtrudniejszych znaków zodiaku, ale masz ograniczenia, tak jak wszyscy inni.

Bliźnięta (22 maja – 21 czerwca):

W nadchodzącym tygodniu będziesz musiał poradzić sobie z irytującymi ludźmi i nadejdą chwile, kiedy będziesz miał ochotę uciec się do niegrzecznych słów i gestów, aby dać im znać, co czujesz. Nie. To ich zmotywuje jeszcze bardziej irytująco.

Rak (22 czerwca – 23 lipca):

Dzięki energetycznemu wpływowi Marsa na Twoją mapę w ciągu najbliższych kilku dni często uda Ci się osiągnąć cel, ale nie jeździj wbrew woli innych, bo możesz zyskać sobie nowego lub trzech wrogów. Nie masz już dość?

LEW (24 lipca – 23 sierpnia):

To nie jest tak, że oglądasz się przez ramię, sprawdzając, czy nikt się do ciebie nie skrada, ale ostatnio jesteś bardziej podejrzliwy niż zwykle. To powinno się już zakończyć, Eclipse przedstawił cię kilku dobrym ludziom.

Panna (24 sierpnia – 23 września):

Dlaczego przyjaciel jest teraz na Ciebie zły? Dlaczego zwrócili się przeciwko tobie? Musisz dotrzeć do sedna sytuacji, zanim przepaść między wami się powiększy. Żądaj informacji, na czym polegał rzekomy czyn sprośny.

Waga (24 września – 23 października):

Jeśli chcesz, możesz pojechać na ratunek przyjacielowi, który ma najróżniejsze kłopoty, ale możesz pozwolić mu trochę pocierpieć dla jego własnego dobra. Jak mają się kiedyś nauczyć nie być tak nieostrożnymi?

Skorpion (24 października – 22 listopada):

Bądź cierpliwy w stosunku do przyjaciół i członków rodziny, wyjaśniając, co próbujesz robić w domu i w pracy. Może minąć trochę czasu, zanim zrozumieją Twoje rozumowanie, ale kiedy to zrobią, będą Cię wspierać w 100 procentach.

Strzelec (23 listopada – 21 grudnia):

Jeśli chcesz, aby współpracownik dobrze radził sobie we wspólnej pracy, musisz trzymać go za rękę na każdym kroku. Może to być jeden z tych frustrujących przypadków, gdy wydaje się, że ludzie nie są w stanie wykonać nawet najprostszych instrukcji.

Koziorożec (22 grudnia – 20 stycznia):

Jeśli zachęcisz przyjaciela, aby opowiedział szczerze o swoich problemach, nie będzie wiedział, kiedy przestać, więc zamiast zapraszać go do wyjawienia wszystkiego, spróbuj poprowadzić go za pomocą serii ukierunkowanych pytań. Nie musisz znać całej zawartości ich głowy!

Wodnik (21 stycznia – 19 lutego):

Ciężka praca nie jest Ci obca, ale niektórzy ludzie zrobią wszystko, aby uzyskać to, czego się od nich oczekuje, więc upewnij się, że przez kilka następnych dni wszyscy dadzą z siebie wszystko. Jak zwykle zrobisz więcej niż większość.

Ryby (20 lutego – 20 marca):

Być może nie wiesz, jak Twój umysł doszedł do określonego wniosku, ale wiesz, że lepiej nie ignorować tego, co podpowiada Ci intuicja. Jeśli podejrzewasz, że nie można ufać przedstawionym faktom, zdecydowanie odrzuć je i przeprowadź własne badania.

