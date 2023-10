Stany Zjednoczone 1–3 Niemcy (14 października 2023 r.) Analiza meczu

Znakomity gol Christiana Pulisica nie wystarczył, aby Stany Zjednoczone zapewniły sobie zwycięstwo 3:1 z Niemcami w międzynarodowym meczu towarzyskim na prawie wyprzedanym stadionie Rentschler Field w East Hartford w stanie Connecticut w sobotę.

Pomocnik Barcelony Ilkay Gundogan zniweczył próbę Pulisicia zmierzającą do wyrównania wyniku przed przerwą. Następnie Niemcy przejęli kontrolę w drugiej połowie, strzelając dwa gole w ciągu trzech minut dzięki Niklasowi Fulkrugowi i Jamalowi Musiali, za co trener USMNT Greg Berhalder poniósł pierwszą porażkę w swoim drugim sezonie.

„Oczywiście, że to boli” – Pulisic powiedział TNT Sports. „Dobrze rozpoczęliśmy mecz. W wielu momentach czułem, że zadaliśmy im krzywdę. Ale tak, tu i ówdzie drobne błędy, w defensywie mogliśmy być trochę lepsi.

„Oczywiście musimy im przyznać uznanie, mają kilku niesamowitych graczy i rozegrali mocny mecz. Ale są to mecze, w których chcemy znaleźć sposób na zwycięstwo”.

Gio Reina znalazł się w wyjściowym składzie po swoim pierwszym występie od kontuzji w czerwcowym finale Ligi Narodów, a co ważniejsze, przed tym meczem rozegrał swój pierwszy mecz pod wodzą Berhaltera od mistrzostw świata w 2022 roku.

Wciąż dochodząc do siebie po kontuzji, Raina została zmieniona przed przerwą w 45. minucie. Oznaczało to jednak kolejny krok w procesie, który według Berhaltera „postępuje naprzód” po zerwaniu relacji między parą, co doprowadziło do publicznego sporu między obiema rodzinami.

Niemcy borykają się ostatnio z własnym dramatem. Zespół rozgrywał swój pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera Juliana Nagelsmanna i desperacko chciał wrócić na właściwe tory po wyjściu z fazy grupowej Pucharu Świata i słabym rozpoczęciu organizacji przyszłorocznych Mistrzostw Europy.

Jamal Musiala świętuje zdobycie trzeciego gola dla Niemiec w zwycięstwie nad USMNT. Howard Smith/ISI Photos/USSF/Getty Images dla USSF

Dla Stanów Zjednoczonych była to doskonała szansa na rzadkie zwycięstwo z czterokrotnymi zwycięzcami Pucharu Świata i pokazanie, że potrafią konkurować i wygrywać z światową potęgą przed Mistrzostwami Świata w 2026 r. na własnym terenie.

Po emocjonującym rozpoczęciu meczu, bramka za bramką, wydawało się to realną możliwością, gdy Pulisic otworzył wynik oszałamiającym uderzeniem w 27. minucie.

Minutę po zmarnowaniu świetnej okazji do zdobycia bramki, która zakończyła się ambitnym apelem o rzut karny, 25-letni napastnik rozwalił niemiecką obronę, minął kilka wyzwań z lewego skrzydła i podkręcił nie do zatrzymania. Górny róg strony internetowej.

Jednak otwartość gry nadal trwała i Niemcy wyrównali po 12 minutach.

Skrzydłowy Bayernu Monachium Leroy Sane zaliczył swój własny występ przed fenomenalnym pojedynkiem z Gundoganem. Amerykański bramkarz Matt Turner dobrze spisał się, chwytając piłkę i zatrzymując Sane’a, ale Gundogan sprytnie podążył za piłką i skierował ją prosto do bezbronnej siatki.

Do przerwy wynik mógł być spokojniejszy. Niemiecki pomocnik Pascal Kroos trafił w słupek prawym uderzeniem, a napastnik Fulcrug nie wykorzystał dwóch potencjalnych okazji. Z drugiej strony Reina i Sergino Test uratowali bramkarza Niemiec Marca-Andre ter Stegena.

Berhalter, który w przerwie poszedł do szatni, powiedział w wywiadzie dla TNT Sports, że Stany Zjednoczone muszą zaostrzyć grę i zachować większą zwartość w drugiej połowie. Zamiast tego Niemcy wyszli z wielkimi zamiarami przejęcia kontroli nad grą.

Fulcrug wyprowadził Niemcy na prowadzenie w 58. minucie. Test wystawił go na pozycji spalonej po podaniu w pole karne, a zawodnik Borussii Dortmund swoim strzałem błędnie trafił Turnera.

Yunus Musa miał szansę odciągnąć Amerykę, ale Pulisic uderzył głową nad poprzeczką. Kilka minut później deficyt gospodarzy podwoił się.

Znów obrona USMNT była daleka od ideału, pozwalając Musiale zająć miejsce na skraju pola karnego, zanim napastnik Bayernu Monachium wykorzystał szczęśliwe odbicie i kwadratowe podanie Fulcruga i wpakował piłkę do pustej siatki.

Berhalder odpowiedział trzema zmianami, dołączając do Brendana Aaronsona, Ricardo Pepiego i Camerona Cartera-Vickersa na boisku Luca de la Torre, który zastąpił Reinę w przerwie.

Stanom Zjednoczonym udało się powstrzymać falę niemieckich ataków, ale szkody zostały wyrządzone. Podopieczni Berhaltera będą teraz szukać lepszego wyniku w meczu przeciwko Ghanie w Nashville w stanie Tennessee we wtorek.

„Zrobiliśmy kilka dobrych rzeczy, ale musimy wyciągnąć pozytywne wnioski i oczywiście wyciągnąć wnioski z niektórych naszych błędów” – powiedział Pulisic. „Za kilka dni będziemy mieli kolejną szansę przeciwko Ghanie i musimy wyjść na boisko i odwrócić sytuację”.