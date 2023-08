Indie mają wystrzelić sondę słoneczną kilka dni po wylądowaniu Chandrayaan-3

Kilka dni po udanej misji Indii na Księżyc kraj ten patrzy teraz na słońce.

Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO) ogłosiła, że ​​2 września ze stacji kosmicznej Sriharikota zostanie wystrzelona sonda Aditya-L1 w celu zbadania Słońca i jego wpływu na pogodę kosmiczną.

Aditya, co w języku hindi oznacza Słońce, musi zostać umieszczona w aureoli wokół punktu Lagrangianu 1 układu Słońce-Ziemia, gdzie Słońce będzie widoczne bez przeszkód. Raport ISO Powiedział.

Punkty Lagrange’a to miejsca, w których siły grawitacyjne dwóch dużych mas tworzą „obszary zwiększonego przyciągania i odpychania”. Według NASA. Powstała siła służy do utrzymania pozycji i zmniejszenia zużycia paliwa – i można ją porównać do „miejsc parkingowych” dla statku kosmicznego.

Wystrzelenie będzie pierwszym w Indiach kosmicznym obserwatorium do badania Słońca i zapewni „kluczową zaletę ciągłego oglądania Słońca bez żadnych zaćmień i zaćmień” – czytamy w oświadczeniu ISRO.