Inspektor generalny DHS powiedział komisji 6 stycznia, że ​​Mayorkas mówił o współpracy Secret Service

Inspektor generalny Joseph Gaffari spotkał się z grupą za zamkniętymi drzwiami dwa dni po wysłaniu listu do prawodawców. Atak na kapitał.

Członkowie komitetu po spotkaniu 6 stycznia wyrazili zaniepokojenie różnymi wersjami wydarzeń między inspektorem generalnym a Secret Service i nalegali, że chcą usłyszeć od agencji.

Gaffari powiedział panelowi 6 stycznia, że ​​Secret Service nie dokonała przeglądu swoich późniejszych działań i polegała na dochodzeniu inspektora generalnego. Inspektor generalny poinformował komisję, że tajne służby nie w pełni współpracowały w śledztwie.

Wyjaśnienie Ghaffariego sprawiło wrażenie, że Secret Service „włóczy nogami”, podało źródło. Generalny inspektor powiedział panelowi, że nie mają pełnego dostępu do personelu i dokumentacji.

Gaffari powiedział, że poruszał tę kwestię więcej niż raz z sekretarzem bezpieczeństwa wewnętrznego Alejandro Mayorkasem i kazano mu kontynuować próby uzyskania informacji. Ostatecznie Ghaffari zdecydował się udać do Kongresu, ponieważ jego obawy w DHS nie prowadziły do ​​niczego. Osobno funkcjonariusz organów ścigania powiedział CNN, że Cuffari udał się do Mayorkas.

DHS powiedział w oświadczeniu, że „Zarówno Biuro Inspektora Generalnego DHS (OIG), jak i Komisja Specjalna ds. Badania Ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych z 6 stycznia potwierdziły i będą nadal posiadać informacje, o które prosili”.

Thompson powiedział CNN podczas ich spotkania, że ​​Secret Service nie współpracuje w pełni.

„Cóż, nie współpracowali w pełni”, powiedział demokrata z Mississippi, dodając: „Mieliśmy ograniczone zaangażowanie w Secret Service. Będziemy kontynuować dodatkowe zaangażowanie po spotkaniu z GI”.

Thompson powiedział, że grupa będzie pracować, aby „sprawdzić, czy te teksty mogą zostać wskrzeszone”.

Kongresmen powiedział wcześniej CNN po spotkaniu, że komisja będzie musiała przeprowadzić wywiad z urzędnikami Secret Service, aby dowiedzieć się, co wydarzyło się w usuniętych wiadomościach tekstowych 5 i 6 stycznia 2021 r.

„Mamy teraz pogląd GI na to, co się stało. Musimy teraz porozmawiać z Secret Service i oczekujemy, że dotrzemy do nich bezpośrednio” – powiedział Thompson. „Jedną rzeczą, którą musimy upewnić się, jest to, że to, co mówi Secret Service i to, co mówi GI, te dwie kwestie są naprawdę tym samym. Więc teraz to mamy, posłuchamy tego. Fizyczne informacje i my sami podejmiemy decyzję.”

Reprezentant Jamie Raskin, demokrata ze stanu Maryland, który służy w Komitecie 6 stycznia, powiedział CNN, że wydaje się, że istnieją „sprzeczne doniesienia” między generalnym inspektorem Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Secret Service na temat tego, czy wiadomości tekstowe pochodziły z Secret Service 5 stycznia i 6, 2021, faktycznie odeszli.

Generalny Inspektor ogłosił jako pierwszy Izba i senackie komisje bezpieczeństwa wewnętrznego w liście Po tym, jak watchdog poprosił agencję o zapisy, wiadomości tekstowe zostały usunięte z komputera w ramach programu wymiany urządzeń.

„Po pierwsze, Departament poinformował nas, że kilka wiadomości tekstowych US Secret Service z 5 i 6 stycznia 2021 r. zostało zniszczonych w ramach programu wymiany urządzeń. USSS zniszczył te wiadomości tekstowe po tym, jak OIG zażądało od USSS zapisów komunikacji elektronicznej. Przegląd wydarzeń na Kapitolu 6 stycznia W ramach tego” – napisał w liście Ghaffari.

„Po drugie, personel DHS wielokrotnie powtarzał inspektorom OIG, że nie wolno im dostarczać danych bezpośrednio do OIG i że takie rejestry muszą najpierw zostać sprawdzone przez prawników DHS” – dodał Cuffari. „Ten przegląd doprowadził do tygodniowych opóźnień w otrzymywaniu zapisów OIG i spowodował zamieszanie co do tego, czy wszystkie zapisy zostały wyprodukowane”.

W oświadczeniu wydanym w czwartek wieczorem tajne służby stwierdziły, że zarzut braku współpracy inspektora generalnego nie był „ani dokładny, ani nowatorski”.

„W przeciwieństwie do tego, DHS twierdziło, że OIG wcześniej odmawiało swojemu personelowi właściwego i terminowego dostępu do materiałów z powodu weryfikacji przez adwokata. DHS wielokrotnie publicznie zaprzeczał temu zarzutowi, w tym w ostatnich dwóch półrocznych raportach OIG w odpowiedzi na Kongres. Nie jest jasne, dlaczego OIG ponownie podnosi ten problem” – czytamy w oświadczeniu.

Po początkowym poproszeniu o akta od ponad 20 osób w lutym, GI powrócił, by poprosić o dodatkowe akta dla dodatkowych osób, powiedział funkcjonariusz organów ścigania. Funkcjonariusz organów ścigania powiedział, że nie było żadnych wiadomości tekstowych dotyczących nowego wniosku, ponieważ zostały utracone podczas transmisji komputerowej. Urzędnik powiedział, że agencja została poinformowana o zmianie i przesłała wytyczne z działu IT, jak zabezpieczyć zapisy rozmów telefonicznych.

Analityk organów ścigania CNN Jonathan Wacro, który od 14 lat pracuje w Secret Service, powiedział, że sensowne byłoby przeprowadzenie przez inspektora generalnego przeglądu po 6 stycznia. Z perspektywy Secret Service zarówno prezydent, jak i wiceprezydent są bezpieczni. , więc agencja nie rozważa przeglądu incydentu w raporcie po akcji, powiedział Wagro.

Ta historia została zaktualizowana w piątek o dodatkowe aktualizacje.