iPhone 15 może obsługiwać szybsze prędkości ładowania przez USB-C

Apple ma wypuścić iPhone’a 15 w ciągu najbliższych kilku tygodni, a zmiana urządzenia z Lightning na USB-C może przyspieszyć ładowanie. Według 9to5Mac Niektóre nowe modele iPhone’a 15 będą obsługiwać ładowanie do 35 W, w porównaniu do ograniczonej prędkości 27 W obecnego iPhone’a 14 Pro.

Analityk Apple, Ming-Chi Kuo, poczynił podobne prognozy w zeszłym roku, mówiąc, że firma zajmująca się łańcuchem dostaw Apple porzuci Lightning na rzecz USB-C w 2023 roku. Według Guo, przełącznik zapewni szybsze ładowanie modeli iPhone’a 15 Pro, ale ta funkcja będzie obsługiwana tylko przez kable z certyfikatem Apple. Apple przestał łączyć swoje iPhone’y z zasilaczami w 2020 roku, aby walczyć z e-odpadami, więc firma może zalecać klientom zakup jednego z nich. Podwójna ładowarka USB-C o mocy 35 W Został opublikowany w zeszłym roku lub Ładowarka USB-C o mocy 30 W Jeśli nie planuje sprzedawać dedykowanej ładowarki do iPhone’a 15, to jest przeznaczona do MacBooka Air.