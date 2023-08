Stany Zjednoczone podobno zatwierdziły dostawę myśliwców F-16 z Danii i Holandii na Ukrainę. Ukraina

Stany Zjednoczone zatwierdziły wysłanie myśliwców F-16 z Danii i Holandii na Ukrainę po zakończeniu szkolenia pilotów – poinformował sekretarz stanu USA Anthony Blinken w liście, do którego dotarła agencja Reutera.

Waszyngton przyspieszy zatwierdzanie próśb o transfer F-16, list — skierowany do odpowiedników Blinkena w Danii i Holandii — napisano. USA muszą zatwierdzić transfer odrzutowców wojskowych od swoich sojuszników na Ukrainę.

„Piszę, aby wyrazić pełne poparcie Stanów Zjednoczonych zarówno dla transferu myśliwców F-16 na Ukrainę, jak i szkolenia ukraińskich pilotów przez wykwalifikowanych instruktorów F-16” – napisał Blinken w liście.

„Ważne jest, aby Ukraina była w stanie obronić się przed obecną rosyjską agresją i naruszeniem jej suwerenności”.

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził w maju programy szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Oprócz Danii ośrodek szkoleniowy miał powstać w Rumunii. Rosja zatwierdziła dostawę samolotów F-16 na Ukrainę, twierdząc, że stanowi to „wielkie ryzyko” dla Zachodu.

Sojusz składający się z 11 krajów ma rozpocząć szkolenie ukraińskich pilotów na samolotach F-16 w Danii w tym miesiącu. Tymczasowy minister obrony Danii Troels Poulsen powiedział w lipcu, że „rezultaty” ćwiczeń będą widoczne już w 2024 roku.

Zgoda USA następuje dzień po tym, jak Ukraina oświadczyła, że ​​nie może obsługiwać odrzutowców jesienią lub zimą, w oparciu o obecny harmonogram.

„Już teraz jest jasne, że Ukraina nie będzie w stanie obronić się myśliwcami F-16 tej jesieni i zimy” – powiedział ukraińskiej telewizji rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat.

Mieliśmy wielką wiarę w ten samolot, że stanie się częścią obrony przeciwlotniczej, chroniąc nas przed rosyjskimi rakietami i dronami terrorystycznymi.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział: „Ukraińscy piloci wrócą po szkoleniu, a samoloty wrócą razem z nimi”.

Zatwierdzenie żądań pozwoliłoby Ukrainie „w pełni wykorzystać swoje nowe możliwości, gdy pierwsza grupa pilotów zakończy szkolenie” – napisał Blinken.

Kuleba powiedział 12 lipca, że ​​oczekuje się, że F-16 będą operacyjne na Ukrainie do marca 2024 r. – z pilotami przeszkolonymi do latania nimi.

Na początku wojny Ukraina dysponowała niewielkimi siłami powietrznymi złożonymi z samolotów radzieckich. Aktywnie poszukuje amerykańskiego myśliwca F-16, aby przeciwdziałać rosyjskiej przewadze powietrznej. Urzędnicy amerykańscy prywatnie powiedzieli, że myśliwce F-16 niewiele pomogłyby w obecnej ukraińskiej kontrofensywie, a biorąc pod uwagę rosyjskie systemy obrony powietrznej i sporne niebo nad Ukrainą, nie zmieniłyby gry, kiedy w końcu dotrą.

Stany Zjednoczone stoją przed wyzwaniem znalezienia wystarczającej liczby pilotów z niezbędną znajomością języka angielskiego, aby ukończyć szkolenie. — poinformował New York Times. Do tej pory zidentyfikowano tylko ośmiu pilotów myśliwców – za mało na eskadrę – podała gazeta, powołując się na urzędników amerykańskich. Mówi się, że w tym miesiącu do Wielkiej Brytanii zostanie wysłanych kolejnych 20 pilotów Słownictwo angielskie Związane z odrzutowcami.