Stany Zjednoczone obiecują zezwolić Ukrainie na samoloty F-16 po przeszkoleniu

Amerykański urzędnik powiedział, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do zatwierdzenia transferu myśliwców F-16 na Ukrainę po zakończeniu szkolenia.

Plan jest taki, aby Ukraina miała długo poszukiwany myśliwiec, gdy tylko piloci zakończą szkolenie na F-16.

Dania i Holandia realizują plany szkolenia ukraińskich pilotów na amerykańskich odrzutowcach, ale Stany Zjednoczone nadal współpracują z innymi krajami, aby zobaczyć, kto może dostarczyć ukraińskim siłom powietrznym F-16.

W piątek Stany Zjednoczone zatwierdziły transfer materiałów szkoleniowych F-16 z Danii na Ukrainę, według amerykańskiego urzędnika i urzędnika administracyjnego.

Przeniesienie pozwoli duńskiemu Ministerstwu Obrony posunąć się naprzód „w wysiłkach na rzecz utrzymania programów szkolenia pilotów i obsługi” – powiedział urzędnik administracji. Zatwierdzenie obejmuje moduły szkoleniowe, dokumenty i materiały szkoleniowe, które zawierają informacje o amerykańskiej technologii, powiedział urzędnik.

Zatwierdzenie wniosku strony trzeciej o przeniesienie z Danii jest jednym z kluczowych kroków, zanim ukraińscy piloci myśliwców rozpoczną szkolenie w zakresie obsługi odrzutowców czwartej generacji. Dania powiedziała, że ​​ukraińscy piloci rozpoczną szkolenie na odrzutowcach F-16 jeszcze w tym miesiącu, jako część koalicji 11 państw zaangażowanych w program szkoleniowy.

Na znak poparcia USA dla planu sekretarz stanu Anthony Blinken wysłał listy do swoich odpowiedników w Danii i Holandii, obiecując „pełne poparcie” administracji Bidena dla transferu odrzutowców i szybkiego działania, kiedy. Ukończono zaawansowane szkolenie lotnicze.

„Macie moje zapewnienie, że w odpowiednim czasie zatwierdzimy prośby osób trzecich o transfer, jeśli będzie to konieczne, aby umożliwić dostawę po zakończeniu ćwiczenia, w tym wymagane powiadomienie naszego Kongresu” – napisał Blinken w listach.

Reuters jako pierwszy poinformował, że Stany Zjednoczone zatwierdziły wymianę samolotów.

Jednostronicowa koncepcja szkolenia opracowana przez duńskie Ministerstwo Obrony zawierała sześciomiesięczny plan przygotowania pilotów i personelu naziemnego do obsługi myśliwca.

Jednak Stany Zjednoczone nie otrzymały jeszcze oficjalnego programu szkoleniowego mającego na celu zaznajomienie i przygotowanie ukraińskich pilotów do myśliwców czwartej generacji. Chociaż wiele krajów lata F-16, Stany Zjednoczone muszą wyrazić zgodę na przekazanie materiałów szkoleniowych, symulatorów i instrukcji obsługi odrzutowca, ponieważ zawiera on delikatną technologię amerykańskiego samolotu.

„Chcemy dotrzeć tam tak szybko, jak to możliwe” – powiedział w czwartek Jake’owi Tapperowi z CNN rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. „Inną rzeczą, którą musisz tutaj zakończyć, jest część szkoleniowa. Musisz upewnić się, że masz wystarczającą liczbę pilotów i że mają odpowiednią znajomość języka angielskiego, a następnie przejść przez to szkolenie.

„Uważamy, że stosunkowo szybko możemy rozpocząć tutaj szkolenie” — dodał Kirby.

Niemniej jednak Ukraina powiedziała w środę, że nie spodziewa się otrzymania F-16 do tego czasu Gdzieś w przyszłym roku.

„Już stało się jasne, że tej jesieni i zimy nie będziemy w stanie obronić Ukrainy F-16” – powiedział rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat podczas środowego wystąpienia w ukraińskiej telewizji państwowej.

W piątek dowódca sił powietrznych USA w Europie i Afryce powiedział, że ukraińscy piloci uczący się latać na myśliwcach F-16 przechodzą szkolenie językowe w Anglii ze względu na wszystkie materiały i sprzęt na pokładzie odrzutowca. angielskiego, zanim zaczną latać samolotami szkolnymi.

— Będą jeszcze trochę trenować [propellor aircraft] Potem jedź do Francji i lataj przez jakiś czas samolotem Alpha Jet” – powiedział generał James Hecker. Alpha Jet był używany przez Francuzów jako zaawansowany samolot szkoleniowy.

„Wszystko wymaga czasu i nie nastąpi to do końca roku, więc trochę to potrwa” – powiedział Hecker. „Dlatego co najmniej w przyszłym roku zobaczymy F-16 na Ukrainie”.

Hecker powiedział, że ukraińscy piloci biorący udział w programie szkolenia F-16 to młodzi piloci, którzy „nie mają czasu” i nie biorą obecnie udziału w walce.