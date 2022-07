Iran dostarczy Rosji setki dronów bojowych, USA mówią | Rosja

Iran planuje dostarczyć Rosji setki uzbrojonych dronów UkrainaWedług czołowego urzędnika USA.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu, Jack Sullivan, powiedział, że USA popierają pogląd, że ciężkie bombardowania Rosji na Ukrainie, które w ostatnich tygodniach doprowadziły do ​​konsolidacji zdobyczy na wschodzie kraju, „są kosztem życia ludzkiego”. własną broń”.

Rząd Iranu przygotowuje się do dostarczenia kilkuset UAV do Rosji [unmanned aerial vehicles]W tym bezzałogowe statki powietrzne zdolne do uzbrojenia, na przyspieszonej osi czasu” – powiedział Sullivan.

„Nasze informacje wskazują dalej, że Iran przygotowuje się do szkolenia sił rosyjskich do używania tych UAV, a wstępne sesje szkoleniowe rozpoczną się na początku lipca”.

Sullivan powiedział, że nie jest jasne, czy Iran dostarczył jeszcze drony do Rosji.

Zauważył, że drony Iranu były używane przez rebeliantów Huti w Jemenie do ataku na Arabię ​​Saudyjską.

Drony odegrały istotną rolę po obu stronach wojny na Ukrainie, począwszy od wystrzeliwania rakiet z daleka, zrzucania małych bomb na cele oraz szpiegowania artylerii i sił naziemnych.

Siły ukraińskie odniosły szczególny sukces, używając tureckich bezzałogowców bojowych Bayraktar, a Stany Zjednoczone i inni sojusznicy dostarczyli Kijowowi kilka rodzajów małych dronów.

„Z naszej perspektywy nadal będziemy przyczyniać się do utrzymania skutecznej obrony Ukrainy i pokazać Ukraińcom, że rosyjski wysiłek, by wymazać Ukrainę z mapy, nie powiedzie się” – powiedział Sullivan.

Rewelacje Sullivana wyprzedzają podróż prezydenta Joe Bidena do Izraela i Arabii Saudyjskiej, gdzie program nuklearny Iranu i złośliwe działania w regionie będą kluczowymi tematami dyskusji.

Decyzja USA o publicznym ujawnieniu, że pomaga Rosji wyrównać głównego rywala regionalnego obu krajów, wynika z tego, że zarówno Izrael, jak i Arabia Saudyjska sprzeciwiają się połączeniu globalnych wysiłków na rzecz ukarania Rosji za agresję na Ukrainę ze względu na ich wewnętrzne interesy.

Rosji Miażdżący atak na wschodzie Ukrainy Pomimo zaciekłego oporu ukraińskiego i ośmielony niedawnymi dostawami artylerii dostarczanej przez Zachód, ukraińskie wojsko ostrzegło, że wojska rosyjskie planują przeprowadzenie poważniejszych ataków w regionie Doniecka.

Nie widać końca walk, holenderski premier Mark Rutte powiedział podczas wizyty w Kijowie, że jego kraj zapewni Ukrainie artylerię dalekiego zasięgu oraz pakiet pomocowy o wartości 200 mln euro (201 mln USD).

Zachodnia broń – w szczególności precyzyjna artyleria dalekiego zasięgu – „już zmienia bieg wojny”, powiedział w poniedziałek sekretarz Narodowej Rady Obrony i Bezpieczeństwa Ukrainy Ołeksij Daniłow.