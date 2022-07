Twitter reaguje na casting „Funny Girl” Lei Michele

Zdjęcie: Astrid Staviers/Getty Images dla Alice + Olivia

Od dziś historia amerykańskiej popkultury będzie podzielona na dwie części: przed Leah Michele Działał na Broadwayu Zabawna dziewczyna Renesans i po. W poniedziałek produkcja na Broadwayu ogłosiła, że ​​ex-Gleak Beanie Feldstein zostanie obsadzona jako Fanny Price, doprowadzając Twittera do szału. szczęście Memy i gorące tagi.

Lea Michele prowadzi kampanię, aby zagrać? Zabawna dziewczyna Od wielu lat od niej Śpiewał „Don’t Rain on My Parade” W finale sezonu pierwszego w połowie sezonu szczęście W 2009. Jej postać w serialu, Rachel Perry, wystąpiła w odrodzeniu musicalu na Broadwayu, a kiedy Michael ogłosił casting Instagrampisał: „Spełnienie marzeń to mało powiedziane”. Ale nieunikniony występ Michaela szybko podzielił Internet na różne obozy: tych, którzy go kochają, tych, którzy chcą ładnego pomnika i tych, którzy widzą w nim kolejny dowód na to, że anulowanie kultury to mit.

Kiedy po raz pierwszy ogłoszono, że Feldstein zagra Fanny Price na Broadwayu, Lea Michele zyskała popularność na Twitterze Ludzie wyobrażali sobie jego zazdrość o utratę postaci. Teraz, kilka miesięcy później, Feldstein ogłosił swój wyjazd w niedzielę Zabawna dziewczyna Przebudzenie, pisanie przed terminem Instagram „Produkcja postanowiła skierować serial w innym kierunku”. W ciągu 24 godzin Michael wylądował na koncercie. Dramat. Mało tego, koleżanka Feldsteina, Jane LynchSłynnie grał kiedyś trener Sue Sylvester szczęście W przeciwieństwie do Michaela przez sześć sezonów, Michael ogłosił, że opuści program dzień przed jego debiutem 6 września, a nie pod koniec miesiąca, jak wcześniej zapowiadano. To jest naprawdę odcinek szczęście wchodzi w życie.

Jane Lynch opuszcza Funny Girl w dniu, w którym dołącza do niej Lea Michele, kupuje bilety i wychodzi w połowie.

pic.twitter.com/OFp4PEliry — Skye (@nieśmiałe trzepotanie) 11 lipca 2022 r

Nigdy nie widziałem ekstrawaganckiego zachowania ikony Jane Lynch Sylvester opuszczającej dzień otwarcia Lea Michele. — Kylie (@KyleighMM_) 11 lipca 2022 r

Dla tych, których nie obchodzi Michael ani dramat, są tu dla komedii.

Gratulacje dla Lei Michele pic.twitter.com/hsb07zvyvW — Gabe Bergado (@gabebergado) 11 lipca 2022 r

Liza Minnelli przekazała niespełnione marzenie Lei Michele, by zagrać Fanny Price w „Funny Girl”. Gwiazda „Glee”, która została niesławnie pominięta w pierwszej kolejności, w końcu dostanie swoją szansę we wrześniu tego roku na Broadwayu. — LizaMinnelliOutlives (@LiZaOutlives) 11 lipca 2022 r

DO WSZYSTKICH: Leia Michele spełnia swoje życzenie, wydarzenie, które pogrąża nasz wszechświat w nieodwracalnym chaosie. Samoloty spadają z nieba. Ptaki stają się ślepe. Zmarli powstaną. Przytul swoich bliskich tak bardzo, jak tylko możesz i zawrzyj pokój z Bogiem – Tom Zohar (omTomZohar) 11 lipca 2022 r

Tymczasem inni wyrazili rozczarowanie Wydaje się, że Michael wyszedł bez szwanku z doniesień o toksycznych zachowaniach na planie. W 2020 roku niektórzy z Michaela szczęście Współ-gwiazdy wypowiadały się o rzekomych nadużyciach, których doświadczyli na planie musicalu. Wyroby Samanthy, który pojawił się w ostatnim sezonie, oskarżył Michaela na Twitterze o „sprawienie, że mój pierwszy program telewizyjny stanie się piekłem”. „Gdybyś miał okazję, jestem pewien, że powiedziałeś wszystkim„ kupa w mojej peruce!” , wśród innych traumatycznych mikroagresji, które podważyły ​​karierę w Hollywood. Michael przeprosił wtedy, mówiąc, że chociaż nie pamiętał komentuje: „Wyraźnie działałam w sposób, który ranił innych ludzi” – powiedziała Heather Morris, która również zagrała szczęścieMichael przyznał, że „nieprzyjemnie się z nim pracuje”. Zaproszono również Michaela Działo Gerardaktóry pracował z nią jako student Przebudzenie wiosny.

Michael nie zwracał na siebie uwagi po zarzutach o toksyczne zachowanie i dopiero niedawno wrócił na światło dzienne, aby uczcić swoją rocznicę. Przebudzenie wiosny. Teraz jest kilka powołanie Jego wezwanie i pytanie o powrót na Broadway Ona naprawdę się zmieniła. Godzinę po ogłoszeniu występu Michaela, ładunek Wyrażając swój ból i irytację tą sytuacją, napisała na Twitterze: „Tak, jestem dzisiaj online. Tak, widzę was wszystkich. Tak, zależy mi. Tak, jestem dotknięty. Tak, jestem człowiekiem. Tak, jestem czarny. Tak, byłem maltretowany. Tak, moje sny są skażone. Tak, Broadway utrwala biel. Tak, Hollywood robi to samo. Tak, milczenie jest współwinne. Tak, jestem głośny. Tak, zrobiłbym to ponownie.

Tak, jestem dzisiaj online. Tak, widzę was wszystkich. Tak, zależy mi. Tak, jestem dotknięty. Tak, jestem człowiekiem. Tak, jestem czarny. Tak, byłem maltretowany. Tak, moje sny są skażone. Tak, Broadway utrwala biel. Tak, Hollywood robi to samo. Tak, milczenie jest współwinne. Tak, jestem głośny. Tak, zrobiłbym to ponownie. — SAMEYA (@Sammie_Ware) 11 lipca 2022 r

Lea Michele udowadnia, że ​​możesz zrezygnować na Twitterze dot com i nadal realizować swoje marzenia. Kultowa i odważna biała dziewczyna! — Carrie Whitmer 🦇 (@carriesnotscary) 11 lipca 2022 r

Producenci Funny Girl po tym, jak Leah postanowili iść z Michaelem pic.twitter.com/mHMSh7ihgp — m (@duże) 11 lipca 2022 r

Ten post został zaktualizowany.