ISS musiała zmienić swoją orbitę, aby uniknąć rosyjskich śmieci kosmicznych

W 2021 r. Rosja wystrzeliła nieistniejącego już satelitę Cosmos 1408. Test rakietowy został zdecydowanie potępiony. W poniedziałek wieczorem ISS przeprowadziła manewr unikowy, aby usunąć kosmiczne śmieci pozostawione przez test.

„Dzisiejszego wieczoru silniki odrzutowe Progress 81 Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wystrzeliły przez pięć minut, pięć sekund we wcześniej określonym manewrze unikania szczątków, aby dać kompleksowi dodatkową odległość od przewidywanej ścieżki rosyjskiego szczątków kosmosu 1408”. NASA powiedziała w oświadczeniu. Progress 81 to rosyjski statek towarowy dołączony do ISS. Do przeniesienia stacji na orbitę można użyć silników odrzutowych statku kosmicznego.

Bez tego manewru kawałki gruzu miały przejść w promieniu 5 kilometrów od stacji, co byłoby zbyt blisko dla wygody. Stery strumieniowe przesuwają ISS na orbitę na dużej wysokości.

Administrator NASA Bill Nelson nazwał test rakietowy „nieodpowiedzialnym”. Była tam załoga ISS Zmuszony do przyjęcia schronienia w nagłych wypadkach Krótko po wystrzeleniu w 2021, w 2022, Obserwatorium Ziemi Europejskiej Agencji Kosmicznej Satelita Sentinel-1A ledwo uciekł Kosmos 1408 Zderzenie ze szczątkami.

Śmieci kosmiczne to poważny problem. Pole szczątków obejmuje zarówno nieczynne pełnowymiarowe satelity, jak i małe kawałki szczątków. Nawet małe fragmenty mogą uszkodzić satelity, statki kosmiczne i stacje kosmiczne. Ponieważ agencje kosmiczne nadal monitorują szczątki, można wprowadzać poprawki, aby zapewnić bezpieczeństwo aktywów kosmicznych.

NASA powiedziała, że ​​poniedziałkowy manewr repozycjonowania nie wpłynął na operacje ISS.