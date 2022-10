Używanie dźwięku, by wydobyć przerażenie ze snów

Zapisz się na serię biuletynów CNN Sleep, But Better. Nasz siedmioczęściowy przewodnik zawiera przydatne wskazówki dotyczące lepszego snu.





Z bijącym sercem usiadłam wyprostowana w łóżku, zarumieniona, spocona i kompletnie spanikowana. Mój mózg wyrwał mnie ze snu – snu tak niebezpiecznego, że się obudziłem.

Miałem tylko jeden lub dwa lęki nocne, ale dla ludzi, którzy cierpią z powodu traumy, zespołu stresu pourazowego, depresji lub lęku, koszmary przychodzą noc po nocy, rujnując ich sen, a ostatecznie ich zdrowie.

Wizje ze snów przenikają światło dnia następnego jak ciemne cienie, zaburzając zdolność koncentracji i myślenia. Spada nastrój, wzrasta niepokój. Dni mogą być wypełnione intensywnym strachem przed zaśnięciem i wywołaniem kolejnego koszmaru.

Takie objawy mogą prowadzić do rozpoznania zaburzenia koszmaru, stanu snu, który dotyka 4% dorosłych. Według Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu.

Leczenie obejmuje: Redukcja stresu, poradnictwo, stopniowe odczulanie i leki, ale złotym standardem jest próbna terapia obrazowa, forma treningu poznawczo-behawioralnego, który uczy ludzi przeformułowania swoich marzeń z pozytywnymi wynikami. Jednak eksperci twierdzą, że nie każdy z koszmarem reaguje na leczenie.

Teraz nowe badanie dodało zwrot – odtwarzanie dźwięku podczas fazy REM (szybki ruch gałek ocznych) lub fazy snu ma bardziej pozytywny wpływ na pamięć osoby. Efekt jest czterokrotny Zmniejszenie koszmarów na samym leczeniu podstawowym.

„O ile mi wiadomo, jest to pierwsze badanie kliniczne i terapeutyczne wykorzystujące ukierunkowaną aktywację pamięci w celu przyspieszenia i poprawy leczenia” – powiedział dr. Genewa

„To obiecujący rozwój. Dodanie dźwięku we właściwym czasie podczas snu REM wydaje się zwiększać efekt próbnej terapii obrazowej… Jest to obecnie standardowa i jedna z najskuteczniejszych terapii niefarmakologicznych” – powiedział dr Timothy Morgenthaler. Amerykańska Akademia Snu Wytyczne medyczne Na sny.

„Wynik należy powtórzyć” – powiedział Morgenthaler, który nie był zaangażowany w badanie. „Ale byłem bardzo podekscytowany tą nową możliwością”.

Istnieją cztery podstawowe kroki w Terapii Próby Obrazowej, których można nauczyć się w ciągu jednego dnia. Eksperci mówią. Najpierw ludzie proszeni są o zapisanie każdego szczegółu swoich marzeń. Następnie każda osoba przepisuje koszmar z pozytywnym akcentem, upewniając się, że kończy się przyjemnym lub wzmacniającym rozwiązaniem lub rozwiązaniem.

Teraz zaczyna się trening. Przerobiony sen powinien zostać przećwiczony Pięć do 20 minut każdego dnia wiąże go z obwodami pamięci mózgu. Kiedy już jest na miejscu, nadszedł czas, aby wprowadzić go w życie, ćwicząc nowy sen przed snem.

W nowym badaniu opublikowanym w czwartek W bieżącym czasopiśmie biologicznym, naukowcy dodali zwrot do leczenia. Osiemnaście osób z zaburzeniami snu usłyszało neutralny dźwięk — akord fortepianu — i na nowo odkryły swoje sny w bardziej pozytywny sposób. Grupa kontrolna 18 osób z zaburzeniami snu nie słyszała żadnych dodatkowych dźwięków podczas przepracowywania swoich snów.

Wszystkim 36 otrzymało hełm zwany aktymetrem do noszenia w nocy przez dwa tygodnie. Oprócz śledzenia etapów snu urządzenie dostarczało również dźwięk w sposób, który nie budził śpiącego – poprzez przewodnictwo kostne.

„Jedną z niezwykłych rzeczy w interwencji tego badania jest zastosowanie stosunkowo nowej technologii, która może bardzo precyzyjnie określić czas stymulacji do prawdziwego snu REM” – powiedział Morgenthaler, profesor medycyny w Mayo Clinic School of Medicine.

„Większość urządzeń do noszenia nie mierzy dokładnie rzeczywistego snu REM” – dodał. „Oczywiście, dalsze badania mogą stwierdzić, że czas nie jest tak ważny – ale to pozostaje do ustalenia”.

Obie grupy otrzymywały dźwięk co 10 sekund podczas dwutygodniowego stanu snu. W tym przypadku „próbna terapia obrazowa zadziałała dla wszystkich uczestników, w tym dla grupy kontrolnej” – powiedział Perokamvros.

„Ale w grupie eksperymentalnej „Tam, gdzie dźwięk był pozytywnie powiązany, spadek był znacznie większy – mieli prawie czterokrotnie mniej koszmarów” – dodał.

Terapia próbna obrazowania zmniejszyła ogólny stres, nastrój i jakość snu w obu grupach, ale redukcja koszmarów nastąpiła szybciej w grupie eksperymentalnej i trwała po trzech miesiącach, powiedział Perokamvros. Ponadto członkowie grupy, którzy słyszeli dźwięk, zgłaszali podczas snów przyjemniejsze doświadczenia senne niż ci z grupy kontrolnej.

Potrzebne są dalsze badania, aby zweryfikować te wyniki i rozwinąć koncepcję, ale Perokamvros ma nadzieję, że technika ta może doprowadzić do poprawy u około 30% pacjentów, którzy nie reagują na próbną terapię obrazową, znaną również jako IRT.

„Koncepcje oparte na hipotezie, że ukierunkowana reaktywacja pamięci może zwiększyć efekty IRT, a ten elegancki test tej hipotezy potwierdza tę teorię” – powiedział Morgenthaler.