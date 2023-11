Izrael twierdzi, że uwolnienie zakładników nastąpi dopiero w piątek

CNN

A Czterodniowe zawieszenie broni Katar ogłosił w czwartek, że w piątek rano rozpocznie się konflikt między Izraelem a Hamasem, a zakładnicy cywilni i więźniowie palestyńscy zostaną uwolnieni po południu, kilka godzin po wejściu w życie porozumienia.

Przerwa w walkach rozpocznie się o godzinie 7:00 czasu lokalnego (północ czasu wschodniego), a 13 zakładników – kobiet i dzieci zostanie uwolnionych o godzinie 16:00 – powiedział Majid al-Ansari, rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Kataru.

Lista zakładników, którzy mają zostać uwolnieni, została przekazana izraelskiemu wywiadowi Mossadowi, powiedział Al-Ansari, dodając, że komunikacja i negocjacje między wszystkimi stronami mediacji były kontynuowane od czwartkowego poranka.

Powiedział także, że Mossad przekaże Katarowi listę więźniów palestyńskich, którzy mają zostać uwolnieni. „Po potwierdzeniu obu list będziemy mogli rozpocząć proces eksmisji osób” – powiedział rzecznik.

Odpowiadając na pytanie CNN, al-Ansari powiedział, że nie może ujawnić, jaką drogę pójdą uwolnieni zakładnicy, ale zapewnił, że będą współpracować z Czerwonym Krzyżem i „stronami konfliktu”.

Biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu potwierdziło, że otrzymało wstępną listę zakładników, którzy mają zostać uwolnieni.

Ofir Gendelman, rzecznik izraelskiego premiera ds. świata arabskiego, napisał w X: „Izrael potwierdza, że ​​otrzymał wstępną listę nazwisk uprowadzonych. Właściwe władze badają szczegóły listy i w międzyczasie kontaktują się ze wszystkimi uprowadzonymi rodzinami.

Izrael zaczął powiadamiać rodziny pierwszych uwolnionych zakładników, oznajmił w oświadczeniu Gale Hirsch, izraelski koordynator ds. zakładników i osób zaginionych. „Oficerowie łącznikowi poinformowali wszystkich bliskich i rodziny zakładników znajdujących się na liście” – czytamy w oświadczeniu.

Izraelski urzędnik powiedział w środę CNN, że zawieszenie broni rozpocznie się w czwartek o godzinie 10:00 czasu lokalnego (3:00 czasu wschodniego). ma miejsce Zakładnicy w Gazie. Jednak plany uwolnienia zakładników opóźniono w środę, na kilka godzin przed pierwotnie planowanym rozpoczęciem zawieszenia broni.

Na mocy wspomnianego porozumienia z izraelskich więzień zostanie zwolnionych 150 palestyńskich więźniów. Hamas podał w środę, że więźniami były kobiety i dzieci, a umowa obejmowała także wjazd setek ciężarówek z pomocą, zaopatrzeniem medycznym i paliwem do wszystkich części oblężonego terytorium.

Rząd izraelski opublikował listę 300 więźniów palestyńskich, którzy mają zostać uwolnieni w środę, w związku z zaoferowaniem przez Izrael drugiej tury wymian.

Na liście uwzględniono wiek więźniów oraz stawiane im zarzuty – do najczęstszych należą obrzucanie kamieniami i „szkodzenie bezpieczeństwu terytorialnemu”. Inni zostali zatrzymani za wspieranie nielegalnych organizacji terrorystycznych, oskarżenia o nielegalną broń, podżeganie i co najmniej dwa przypadki usiłowania morderstwa.

Większość więźniów palestyńskich wymienionych jako kwalifikujący się do zwolnienia to młodzi mężczyźni w wieku od 16 do 18 lat – dzieci zgodnie z definicją Organizacji Narodów Zjednoczonych – choć niektórzy mają zaledwie 14 lat. Według obliczeń CNN 33 to kobiety.

Izraelska Rada Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyła wcześniej w oświadczeniu, że pierwsza grupa zakładników zostanie uwolniona dopiero w piątek. Izraelski urzędnik powiedział CNN, że uzgodnione tymczasowe zawieszenie broni w walkach zostało przełożone do piątku.

„Rozmowy na temat uwolnienia naszych zakładników postępują i trwają. Rozpoczęcie procesu wypuszczania nastąpi zgodnie z pierwotnym porozumieniem między obiema stronami i nie wcześniej niż w piątek” – napisano w oświadczeniu.

Ariel Shalit/AP Rodziny i przyjaciele zakładników w Gazie wezwali Netanjahu, aby sprowadził ich do domu podczas demonstracji w Tel Awiwie 21 listopada.

Ahmeda Garabli/AFP/Getty Images Billboard w Jerozolimie przedstawia portrety izraelskich zakładników schwytanych przez palestyńskich bojowników.

Komentarze na temat obecnego planowania odzwierciedlają komentarze urzędników amerykańskich.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA w swym środowym oświadczeniu podkreślił, że umowa w sprawie zakładników „pozostaje uzgodniona” i że strony „opracowują ostateczne szczegóły logistyczne, szczególnie dotyczące pierwszego dnia jej wdrożenia”.

„Naszym zdaniem nic nie powinno być pozostawione przypadkowi, gdy zakładnicy zaczną wracać do domu” – powiedział rzecznik NSC Adrian Watson. „Naszym głównym celem jest zapewnienie im bezpiecznego powrotu do domu. Wszystko jest na dobrej drodze i mamy nadzieję rozpocząć egzekwowanie przepisów w piątek rano.

Izraelski urzędnik zaznajomiony ze sprawą zbagatelizował powagę, przypisując ją „bardzo drobnym szczegółom wdrożenia”.

Przemawiając na konferencji prasowej w środę wieczorem przed ogłoszeniem opóźnienia, Netanjahu wyraził pewność, że porozumienie wkrótce wejdzie w życie, choć podał niewiele szczegółów na temat jego realizacji.

Jednak premier ostrzegł w czwartek, że ewakuacja pierwszej grupy zakładników ze Strefy Gazy „nie jest pozbawiona wyzwań”.

„Mamy nadzieję otrzymać tę pierwszą transzę, a potem jesteśmy zdeterminowani, aby wszyscy się wydostali” – powiedział Netanjahu podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem.

Urzędnicy i analitycy w Izraelu od dawna ostrzegają, że jakakolwiek transakcja będzie ryzykowna, dopóki zakładnicy nie będą mogli bezpiecznie przekroczyć granicy.

W środę Siły Obronne Izraela (IDF) kontynuowały operacje naziemne i powietrzne w Gazie. Przed spodziewanym zawieszeniem broni w północno-wschodniej i środkowej części Strefy Gazy przeprowadzono ataki. Według relacji palestyńskich dotknięte zostały także obszary położone dalej na południe, w tym Khan Yunis i Rafah.

IDF stwierdziło, że siły izraelskie kontynuowały ataki przez cały czwartek, w tym w północno-zachodniej Dżabalii.

IDF poinformowała w czwartek, że izraelscy żołnierze znaleźli tunel wewnątrz meczetu i uderzyli w inny tunel na terenach rolniczych w Beit Hanoun. Stwierdzono, że żołnierze IDF znaleźli „liczne rodzaje broni” i zidentyfikowali tunel wewnątrz osady cywilnej w okolicy.

Na środowej odprawie poprzedzającej ogłoszenie opóźnienia rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari nazwał oczekujące zawieszenie broni „skomplikowanym procesem”, który „nie został jeszcze sfinalizowany”.

Proces ten „będzie wymagał czasu i zajmie trochę czasu” – powiedział.

Porozumienie stanowiło poważny przełom dyplomatyczny niemal siedem tygodni po rozpoczęciu konfliktu, który przerodził się w poważny kryzys humanitarny w enklawie. Oświadczenie to przyjęto z ulgą i dużymi oczekiwaniami ze strony rodzin zakładników.

PorozumienieKatar, główny negocjator, oświadczył w oświadczeniu, że zakładnicy przetrzymywani przez Hamas zostaną uwolnieni w zamian za wiele palestyńskich kobiet i dzieci przebywających w izraelskich więzieniach. Tymczasem zawieszenie broni umożliwi „większą liczbę konwojów humanitarnych i pomoc humanitarną” – stwierdzono w oświadczeniu.

Istnieje możliwość przedłużenia zawieszenia do 10 dni, ale izraelscy urzędnicy uważają, że jest mało prawdopodobne, aby trwało to znacznie dłużej.

– stwierdził Khatib/AFP/Getty Images Palestyński lekarz spaceruje po gruzach budynku po izraelskim ataku na Rafah.

Netanjahu powiedział po ratyfikacji porozumienia, że ​​na każdych 10 uwolnionych zakładników będzie przypadał dodatkowy dzień przerwy w walkach.

Według izraelskich wojskowych Hamas wziął w Gazie 236 zakładników, w tym obcokrajowców z 26 krajów. Do masowych porwań z użyciem broni doszło 7 października, kiedy bojownicy Hamasu zabili około 1200 osób w skoordynowanym i krwawym ataku z zaskoczenia – największym takim ataku od powstania Izraela w 1948 roku.

Przed porozumieniem uwolniono tylko garstkę zakładników.

Izrael odpowiedział na atak, wypowiadając wojnę Hamasowi, nakładając blokadę Gazy, która odcięła dostawy żywności, wody, lekarstw i paliwa, a także przeprowadzając bezlitosne ataki powietrzne i naziemne. Według danych palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia na Zachodnim Brzegu, opartych na informacjach uzyskanych od urzędników ds. zdrowia kierowanych przez Hamas, od 7 października w Gazie zginęło około 12 700 osób.

To rozwijająca się historia, która będzie aktualizowana.