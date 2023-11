W holenderskich wyborach najwięcej głosów zdobył przywódca skrajnej prawicy Geert Wilders

Holenderski przywódca skrajnej prawicy Geert Wilders zdobył większość głosów w wyborach parlamentarnych i natychmiast zapowiedział ograniczenie imigracji do Holandii, zachęcając innych nacjonalistów i eurosceptyków w całej UE.

Według prognoz agencji prasowej ANP, na podstawie 98 procent zliczonych głosów, Partia Wolności Wildera (PVV) zdobędzie 37 mandatów, co podwoi jej liczbę po środowym głosowaniu.

Wilders obiecał, że będzie dążył do utworzenia rządu, który zapobiegnie „azylowemu tsunami” i zapewni, że „Holendrzy odzyskają swój kraj”.

Dodał: „Nie można nas ignorować”. Jednak jego partia może mieć trudności z utworzeniem koalicji tworzącej rząd, po tym jak niektórzy przywódcy głównych partii zasygnalizowali, że nie będą z nim współpracować.

W środowym głosowaniu za partią Wildersa uplasowała się lewicowa koalicja pod przewodnictwem byłego szefa UE ds. klimatu Franza Timmermansa z 25 mandatami, a za nią uplasowała się liberalna VVD z 23 mandatami.

Jego zwycięstwo wywoła falę szoku w Unii Europejskiej, która ma trudności z przyjęciem migrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji.

Wilders chce także referendum w sprawie opuszczenia UE. Jednak skrajnie prawicowy polityk, który zapowiedział zakaz Koranu i meczetów, musi znaleźć partnerów koalicyjnych dla uzyskania większości w 150-osobowej izbie niższej parlamentu.

Lider VVD Dilan Yesilkos-Jezerius powiedział, że nie sądzi, że będzie służył w rządzie Wildersa.

Nowicjusz centroprawicowy Peeter Omtzigt, były chadek, który dopiero w sierpniu utworzył nową partię Umowa Społeczna, wykluczył możliwość pracy w rządzie wraz z Wildersem. Przewiduje się, że NSC zdobędzie 20 mandatów.

W wyborach wzięło udział około 26 partii, a sondaż przeprowadzony przez nadawcę NPO wykazał, że 16 partii prawdopodobnie wejdzie do parlamentu. Analitycy twierdzą, że ktokolwiek wygra, do utworzenia rządu potrzebne będą co najmniej trzy inne partie, co może oznaczać miesiące rozmów w sprawie utworzenia rządu z premierem Markiem Rutte w roli tymczasowej.

Koalicja rządząca Rudda upadła w lipcu w związku z planami ograniczenia imigracji poprzez utrudnianie osobom ubiegającym się o azyl łączenia się z członkami rodzin.

Kampanię wyborczą zdominowały migracje, kryzys mieszkaniowy, który nęka młodych ludzi i rodziny o niskich dochodach, a także ograniczenia środowiskowe w rolnictwie w gęsto zaludnionym 18-milionowym kraju.

Yeşilgöz-Zegerius powiedział, że kraj nie jest w stanie poradzić sobie z liczbą przyjazdów. Migracja netto Ponad 220 000 w 2022 r., co oznacza dziesięciokrotny wzrost w ciągu 20 lat.

Omtzigt zalecił zmniejszenie liczby takich osób rocznie do 50 000, przy czym obywatele UE będą uprawnieni do pracy w dowolnym miejscu w grupie. Wilders nadal zajmuje twarde stanowisko, ale w ostatnich dniach porzucił swoją antyislamską retorykę.

Wilders nadal mieszka w kryjówce i jest pod całodobową ochroną ze względu na groźby śmierci.

Późne poparcie dla Wildersa wywołało podobny wzrost dla Timmermansa, gdy lewicowi wyborcy próbowali obalić prawicowy rząd. Jak wynika z sondażu, były komisarz UE przewodzi koalicji Pracy i Zielonych, która zwiększyła swoją przewagę o dziewięć mandatów.

Timmermansowi będzie jednak trudno utworzyć rząd, gdyż jego najbliższy sojusznik, postępowa, liberalna grupa D66, zdobędzie jedynie dziewięć mandatów.

W holenderskim systemie nie ma minimalnego progu wejścia do parlamentu, dlatego istnieje wiele frakcji, od Partii na rzecz Zwierząt po Denk, które reprezentują imigrantów.