Jak dzisiaj obejrzeć mecz Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers w CBS

Trwa 11. tydzień sezonu NFL 2023, a w niedzielne popołudnie czeka nas mnóstwo meczów piłkarskich, w tym mecz Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers. Mecz Browns vs. Steelers zostanie wyemitowany dzisiaj o 13:00 czasu wschodniego w CBS. Gotowy, aby dostroić się do pojedynku Cleveland vs. Pittsburgh? Oto, jak oglądać dzisiejszy popołudniowy mecz i nasze rekomendacje dotyczące najlepszych sposobów oglądania każdego meczu NFL w tym roku, od teraz aż do Super Bowl LVIII.

Jak zobaczyć Cleveland Browns kontra Pittsburgh Steelers Gra:

NFL+ Oglądaj mecze NFL na urządzeniu mobilnym: oglądaj na żywo mecze lokalne i mecze sezonu zasadniczego w godzinach największej oglądalności

Data: Niedziela, 5 listopada

Czas: 13:00 czasu wschodniego

Gra: Cleveland Browns w Pittsburgh Steelers

Częstotliwość telewizyjna: CBS

Transmisja strumieniowa: Najważniejszy+

Na jakim kanale jest mecz Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers?

Niedzielny popołudniowy mecz Browns vs. Pittsburgh będzie transmitowany w telewizji CBS. Możesz więc włączyć telewizor i dostroić się do gry w CBS. Jeśli nie masz dostępu do telewizji na żywo lub CBS, zalecamy obejrzenie niedzielnego meczu:

Ultracienka antena telewizyjna Channel Master Flatena Oglądaj mecze NFL na lokalnych kanałach, takich jak CBS, NBC i Fox

Gdzie transmitować mecz Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers?

(Zdjęcie: Najważniejszy) Paramount+ ma dwa poziomy: poziom z reklamami za 6 USD miesięcznie i poziom premium za 12 USD, który jest wolny od reklam i obejmuje Showtime oraz dostęp na żywo do lokalnego kanału CBS. Oprócz meczów NFL w BCS, Paramount+ oferuje inne wydarzenia sportowe na żywo, popularne programy oraz nowe i klasyczne filmy. W przeciwieństwie do wielu obecnie serwisów streamingowych, Paramount+ nadal oferuje tygodniowy bezpłatny okres próbny, dzięki czemu nowi subskrybenci mogą zarejestrować się, aby oglądać mecze NFL w tym tygodniu w CBS i oglądać resztę biblioteki Paramount+ przez siedem dni całkowicie za darmo. 5,99 USD miesięcznie w Paramount+

Najlepszy sposób na obejrzenie całego sezonu NFL w 2023 roku:

(Hulu) Za 70 dolarów miesięcznie pakiet telewizji na żywo Hulu (z reklamami) zapewnia dostęp do NBC, Fox, CBS i ESPN. I Dostęp do ESPN+. Dodatkowo dla fanów futbolu uniwersyteckiego NCAA otrzymasz ESPNU, Fox, FS1, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network i SECN. zasadniczo, Prawie Każdy kanał, którego potrzebujesz, aby oglądać mecze piłkarskie NFL i NCAA w 2023 roku. Jedynym meczem NFL, który możesz przegapić, jest czwartek Night Football na Amazon Prime Video (do którego i tak masz dostęp!). Dodatkowo ten pakiet zapewnia subskrypcję Disney+ i oczywiście dostęp do publicznej biblioteki treści Hulu. Plany telewizji na żywo Hulu obejmują także nieograniczone miejsce na rejestratorze DVR, proces konfiguracji bez użycia sprzętu i łatwą rezygnację z subskrypcji online. Obecnie Hulu nie oferuje bezpłatnego okresu próbnego swojego programu telewizyjnego na żywo. 76 USD miesięcznie na Hulu

(fubo) Fubo TV oferuje dostęp do sieci NBC, ESPN, Fox, CBS, ABC i NFL, czyli praktycznie każdego kanału potrzebnego do oglądania sezonu NFL 2023. Gry, które możesz przegapić w tej usłudze, są zazwyczaj niedostępne ze względu na ograniczenia regionalne Czwartkowy wieczór piłkarski mecze na Amazon Prime Video i niektóre mecze sezonu NFL zaplanowane do transmisji wyłącznie w ESPN+. Otrzymujesz dostęp do sieci ACCN, SECN, Pac-12 i Big Ten, aby oglądać mecze futbolu uniwersyteckiego NCAA, a także ponad 100 kanałów na żywo. Abonenci Fubo otrzymują także 1000 godzin przechowywania w chmurze DVR. Strona oferuje 7-dniowy bezpłatny okres próbny. 75 USD miesięcznie na Fubo

(Zdjęcie: NFL) Subskrypcja NFL+ za 6,99 USD miesięcznie (lub 40 USD rocznie) zapewnia dźwięk na żywo w każdym sezonie wyłącznie na telefonie lub tablecie podczas lokalnych meczów NFL oraz regularnych i posezonowych meczów NFL w godzinach największej oglądalności, a także dostęp do sieci NFL na obsługiwanych urządzeniach. , która w sezonie 2023 będzie transmitować na żywo osiem meczów. NFL+ Premium w cenie 14,99 USD miesięcznie (lub 80 USD rocznie) obejmuje dostęp do NFL RedZone oraz pełne i skrócone powtórki wszystkich meczów na obsługiwanych urządzeniach. NFL+ oferuje także 7-dniowy bezpłatny okres próbny. 6,99 USD miesięcznie w NFL

Więcej sposobów oglądania sezonu NFL 2023: