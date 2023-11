Max Verstappen wygrywa dziki wyścig

Verstappen pokonał Charlesa Leclerca z Ferrari i swojego kolegę z zespołu Red Bull Sergio Pereza, otrzymując pięć sekund kary.

Verstappen, ku wściekłości zdobywcy pole position, wyprzedził Leclerca w pierwszym zakręcie i otrzymał 5 sekund kary, ale na początku wyścigu utrzymywał tempo na czele.

Leclerc minął Verstappena tuż przed jego pierwszym postojem, podczas gdy Perez przedarł się przez boisko po wczesnym pit stopie, aby zmienić przednie skrzydło po zderzeniu w pierwszym zakręcie.

Wyścig został przerwany przez Lando Norrisa z McLarena, który mocno przegrał na trzecim okrążeniu, a Verstappen i George Russell z Mercedesa zderzyli się po połowie dystansu.

Perez i Leclerc zamienili się miejscami, gdy Verstappen ich złapał. Verstappen wyprzedził obu i zajął 18. miejsceCz Zwycięstwo sezonu. Perez zajął drugie miejsce, gdy Leclerc wbiegł szeroko, ale Leclerc wyprzedził go na ostatnim okrążeniu, pozbawiając Red Bulla wyniku 1-2.

Czytaj więcej:

Wyniki Grand Prix Brazylii 2023 F1

Pazur NIE kierowca Silnik samochodowy okrążenie Czas 1 1 Maxa Verstappena Red Bull/Honda RBPT 50 – 2 16 Charlesa Leclerca Ferrari 50 -2,070 3 11 Sergio Pereza Red Bull/Honda RBPT 50 -2.241 4 31 Estebana Ocona Alpine/Renault 50 -18,665 5 18 Lans idzie Astona Martina/Mercedesa 50 -20.067 6 55 Carlosa Sainza Jr Ferrari 50 -20,834 7 44 Lewis hamilton Mercedesa 50 -21,755 8 63 Jerzego Russella Mercedesa 50 -23.091 9 14 Fernando Alonso Astona Martina/Mercedesa 50 -25,964 10 81 Oskar Piastr McLarena/Mercedesa 50 -29.496 11 10 Pierre’a Casely’ego Alpine/Renault 50 -34,270 12 23 Aleksander Alban Williamsa/Mercedesa 50 -43.398 13 20 Kevina Magnussena Haasa/Ferrari 50 -44,825 14 3 Daniela Ricciardo AlphaTauri/Honda RBPT 50 -48,525 15 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 50 -50.162 16 2 Logana sierż Williamsa/Mercedesa 50 -50,882 17 77 Valtteriego Bottasa Alfa Romeo/Ferrari 50 -1’25.350 18 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 46 – 19 27 Nico Hulkenberga Haasa/Ferrari 45 – – 4 Lando Norrisa McLarena/Mercedesa 2 –

Jak przebiegało Grand Prix Brazylii 2023 F1

Polesitter Leclerc nie był w stanie utrzymać przewagi w krótkim sprincie do pierwszego zakrętu, Verstappen wypchnął go szeroko w pierwszym zakręcie i objął prowadzenie. Kilka minut później Fernando Alonso (Aston Martin) i Carlos Sainz z Ferrari obrócili się, a Perez potrzebował nowego przedniego skrzydła w swoim Red Bullu, podobnie jak Alonso po tym, jak Valtteri Bottas (od którego odepchnęła się Alfa Romeo) został osłabiony w drugiej turze. za Perezem). Sains spadł do 17Cz.

Russell zajął trzecie miejsce przed Pierrem Gaslym (Alpine) i Alexem Albanem (Williams). Sierżant Logana (Williams) wyprzedził Kevina Magnussena (Haas) na pasie startowym na pierwszym okrążeniu i zajął szóste miejsce, tuż przed tym, jak wirtualny samochód bezpieczeństwa zabrał gruz.

Wyścig wrócił do zielonego na trzecim okrążeniu, a Verstappen wyprzedził Leclerca o 1,8 s, ale dopiero na 12. pozycji Norris uległ wypadkowi w wyniku awarii lewego tylnego koła i przegapił kolegę z zespołu McLarena, Oscara Piastriego. Zaowocowało to bezpiecznym okresem dla samochodu, podczas którego Sainz i Lance Stroll (Aston) zjechali na „darmowy” postój w celu zakupu twardszych opon.

Wyścig został wznowiony na siódmym okrążeniu, a Verstappen wskoczył na Leclerca, który skarżył się, że za mocno zwolnił Red Bulla, zanim wskoczył na gaz, przed parą Russella, Gasleya i Williamsa. Verstappen został następnie ukarany 5 sekundami kary za zepchnięcie Leclerca z toru.

Esteban Ocon z Alpine zajął siódme miejsce za Magnussenem, a Piastre poszedł w jego ślady, kończąc wyścig na ósmej pozycji na 11 okrążeniu. Lewis Hamilton (Mercedes), który jechał na tych samych twardych oponach co Piastre, wyprzedził Magnussona i zajął dziewiąte miejsce. O’Conn, Piastre i Hamilton wyprzedzili Sargenta na 15 okrążeniu.

Leclerc wjechał na zasięg TRS Verstappena na jedną trzecią dystansu przed nim, a Russell był pierwszym liderem, który zjechał do pit stopu na 16. okrążeniu.

Leclerc TRS-ed Verstappen w zakręcie 14 na 17 okrążeniu, przy czym Verstappen po raz pierwszy zatrzymał się i odebrał 5 sekund kary. Leclerc jechał dłużej na swoich średnich oponach.

Verstappen awansował na dziewiątą pozycję za Russellem. Hamilton i Piastre zderzyli się z kołami, obaj zjechali do boksów z powodu przebicia.

Leclerc zatrzymał się na 22. okrążeniu, wysuwając Pereza na prowadzenie, a Strolla na drugie miejsce. Następni byli Sainz i Alonso, przed Russellem i Verstappenem.

Russell TRS wyprzedził Alonso, podobnie jak Verstappen podczas hamowania w pierwszym zakręcie. Zarówno Russell, jak i Verstappen szybko dogonili Sainza, gdy ten pokonywał połowę dystansu.

Leclerc wyprzedził Strolla i zajął drugie miejsce w chwili, gdy Verstappen i Russell zderzyli się, gdy Holender zajął czwarte miejsce i potrzebował drugiego samochodu bezpieczeństwa, aby usunąć gruz z przedniego skrzydła. Russell został ukarany 5 sekundami kary za spowodowanie kolizji.

Perez, Stroll, Verstappen, Russell, Sainz i Alonso zjechali do drugiego pit stopu, a Verstappen nie zmienił przedniego skrzydła i zyskał miejsce po późnym Strollu.

Wyścig znów był zielony na 29 okrążeniu, a Leclerc prowadził Pereza, Gasly’ego, Piastre, Verstappena, Ocona, Strolla, Albana i Russella. Przed zakrętem 5 Piastre wyprzedził Gasleya i zajął trzecie miejsce.

Perez wyprzedził Leclerca na 14. zakręcie na 17 okrążeń przed końcem, Verstappen wyprzedził Gasleya, który był czwarty, a Piastre był trzeci. Causley i Ocon zajęli piąte miejsce, zanim Ocon przeszedł dalej, mimo że zespół nakazał im utrzymać tę pozycję.

Leclerc objął prowadzenie odważnym wypadem na 36. okrążeniu, gdy Verstappen dogonił ich na 14. zakręcie. Verstappen wyprzedził Pereza i gonił Leclerca, aby wygrać.

Verstappen wyprzedził Leclerca na 12 okrążeń przed końcem. Na siedem okrążeń przed końcem Leclerc oddał drugie miejsce Perezowi.

Verstappen cofnął się, by pomóc Perezowi, ale Leclerc zajął drugie miejsce za Perezem.

Ukarany Russell zajął czwarte miejsce przed Okanem, Strollem i Sainzem, ale spadł na ósme miejsce z powodu dodanych 5 sekund.

Najszybsze okrążenia Grand Prix Brazylii 2023 F1

Pazur NIE kierowca Silnik samochodowy Czas Opóźnienie kilometrów na godzinę 1 81 Oskar Piastr McLarena/Mercedesa 1’35.490 233,779 2 1 Maxa Verstappena Red Bull/Honda RBPT 1’35.614 0,124 233.476 3 16 Charlesa Leclerca Ferrari 1’35.669 0,179 233.342 4 44 Lewis hamilton Mercedesa 1’35.716 0,226 233.227 5 11 Sergio Pereza Red Bull/Honda RBPT 1’35.939 0,449 232,685 6 55 Carlosa Sainza Jr Ferrari 1’35.984 0,494 232.576 7 63 Jerzego Russella Mercedesa 1’36.071 0,581 232.365 8 14 Fernando Alonso Astona Martina/Mercedesa 1’36.559 1,069 231.191 9 18 Lans idzie Astona Martina/Mercedesa 1’36.584 1,094 231.131 10 31 Estebana Ocona Alpine/Renault 1’36.637 1,147 231.004 11 10 Pierre’a Casely’ego Alpine/Renault 1’36.913 1,423 230.346 12 3 Daniela Ricciardo AlphaTauri/Honda RBPT 1’37.108 1,618 229.884 13 23 Aleksander Alban Williamsa/Mercedesa 1’37.357 1,867 229.296 14 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’37.375 1,885 229.253 15 20 Kevina Magnussena Haasa/Ferrari 1’37,455 1,965 229.065 16 77 Valtteriego Bottasa Alfa Romeo/Ferrari 1’37.562 2.072 228.814 17 27 Nico Hulkenberga Haasa/Ferrari 1’37,565 2,075 228.807 18 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Honda RBPT 1’37.587 2.097 228,755 19 2 Logana sierż Williamsa/Mercedesa 1’37,740 2.250 228.397 20 4 Lando Norrisa McLarena/Mercedesa 1’59.327 23.837 187.079