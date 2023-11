Wyniki meczu Vikings vs Broncos, najważniejsze wydarzenia, aktualności, skróty i aktualizacje na żywo

Rozgrywający Josh Dobbs był zbawicielem Wikingów w ciągu ostatnich kilku tygodni. Czy uda mu się utrzymać taką formę w meczu z Broncos? (Zdjęcie: Nick Vosica/ICON Sportswire za pośrednictwem Getty Images) (ICON Sportswire za pośrednictwem Getty Images)

Zarówno Minnesota Vikings, jak i Denver Broncos są obecnie w dobrej formie, chcąc odbić się od sezonów, które rozpoczęły się bardzo słabo. Jak dotąd im się to udało.

Vikings słabo rozpoczęli sezon 0-3, przegrywając 1-4 z Chiefs, zanim zaczęli się wspinać. Od tego czasu wygrali pięć razy i przy okazji zdołali przeboleć jedną z najgorszych porażek, jakie mogą spotkać drużynę: kończącą sezon kontuzję rozgrywającego. Kirk Cousins ​​zerwał Achillesa w 8. tygodniu meczu przeciwko Green Bay Packers, a następnie jego rezerwowy Jaren Hall doznał wstrząsu mózgu podczas startu w 9. tygodniu.

Wchodzi Josh Dobbs, wybawiciel Minnesoty. Pozyskany do wspierania Halla na kilka dni przed ich meczem z Falcons w 9. tygodniu, poprowadził ich do zwycięstwa, mimo że przed zastąpieniem Halla uczył się gry na uboczu. Dobbs rozpoczął następny tydzień przeciwko New Orleans Saints, przedłużając swoją passę do pięciu.

Dobra passa Broncos w trzech meczach jest nieco krótsza, ale będą jej zaciekle bronić. Po naprawdę kiepskim sezonie 2022 nikt nie był zaskoczony, gdy Denver w pierwszych sześciu meczach uzyskał wynik 1-5. Jednak w 7. tygodniu przeciwko niezbyt wybitnej drużynie Packers wygrali 19-17. W następnym tygodniu całkowicie oszołomili Chiefs 24-9, a następnie przerwali 10-tygodniową passę zwycięstw przeciwko Bills po bramce z gry z gry. Broncos z pewnością czuli się w tym tygodniu dobrze i na to zasłużyli.

Żadna passa nie trwała jednak tej nocy. To magia Josha Dobbsa Wikingów i odradzający się powrót Broncos. Jedna drużyna wróci do domu szczęśliwa, a druga do domu.

Yahoo Sports dostarcza najnowsze wiadomości, wyniki i aktualizacje dotyczące spotkań Wikingów i Broncos w ramach Sunday Night Football.