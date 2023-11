OpenAI mianuje byłego szefa Twitcha na tymczasowego dyrektora generalnego; Altman dołącza do Microsoftu

SAN FRANCISCO, 20 listopada (Reuters) – OpenAI zatrudniło byłego szefa Twitcha Emmetta Sheara do kierowania startupem, zastępując Sama Altmana, który dołączy do największego sponsora firmy Microsoft (MSFT.O), aby kierować nową grupą badawczą zajmującą się zaawansowaną sztuczną inteligencją. Firma produkująca oprogramowanie podała późną niedzielę.

„Nie możemy się doczekać poznania i współpracy z Emmettem Shearem i nowym zespołem kierowniczym OAI” – napisał dyrektor generalny Microsoft Satya Nadella na platformie społecznościowej X. Powiedział, że Microsoft jest zaangażowany w partnerstwo z OpenAI.

Shear został mianowany tymczasowym dyrektorem generalnym, poinformowała Reuters osoba zaznajomiona z tą nominacją.

Decyzja o nieprzywróceniu Altmana na stanowisko dyrektora generalnego firmy stojącej za ChatGPT zapadła po zwolnieniu go przez zarząd w piątek, co zniweczyło wysiłki inwestorów i pracowników firmy mające na celu sprowadzenie go z powrotem i utrzymanie statku na stałym poziomie, co było zaskakującym posunięciem, które wstrząsnęło światem technologii.

Obawiają się, że jego nagłe usunięcie może doprowadzić do masowego exodusu talentów i wpłynąć na nadchodzącą sprzedaż akcji o wartości 86 miliardów dolarów.

„Altman dołączy do Microsoftu, aby kierować nową grupą badawczą ds. zaawansowanej sztucznej inteligencji” – powiedział Nadella.

Reuters wcześniej informował, że Altman rozważa powrót do OpenAI i zmianę struktury zarządzania firmą.

Altman i Greg Brockman, którzy opuścili zespół OpenAI w ramach zmian w zarządzie, dołączyli w niedzielę do kadry kierowniczej w centrali firmy, a następnie tymczasowa dyrektor generalna Mira Muratti powiedziała pracownikom, że zadzwoniła do Altmana, jak podało wcześniej The Information Sunday.

Nadella powiedział, że Brockman również dołączy do firmy zajmującej się oprogramowaniem.

[1/4]Dyrektor generalny Twitcha, Emmett Shear, przemawia na zdjęciu z wywiadu wideo dla agencji Reuters w San Francisco w Stanach Zjednoczonych, wyemitowanego w maju 2018 r. za pośrednictwem REUTERS/File Photo. Uzyskaj prawa licencyjne

W niedzielę Altman zamieścił zdjęcie, na którym ma na sobie plakietkę gościa OpenAI w X, z podpisem: „Pierwszy i ostatni raz noszę coś takiego”. W osobnym poście na platformie X przesłał dalej wiadomość Nadelli z komentarzem: „Prace trwają”.

Shear jest współzałożycielem Twitcha i na początku tego roku opuścił platformę strumieniowego przesyłania wideo na żywo należącą do Amazon.com.

Brockman odszedł w piątek po zwolnieniu Altmana. Odejście zostało zaskoczone przez wielu pracowników, którzy dostrzegli nagłą zmianę w kierownictwie na podstawie wiadomości wewnętrznych i publicznego bloga firmy.

Część badaczy, w tym Szymon Sidor, również odeszła ze spółki po zmianie prezesa – poinformowały dwie osoby zaznajomione ze sprawą. Sidor potwierdził swoje wycofanie.

W raporcie po raz pierwszy podano, że Shear został mianowany tymczasowym dyrektorem generalnym.

Jak podaje The Information, wkrótce po wewnętrznym ogłoszeniu nominacji Scheera niezadowoleni pracownicy „wyszli” z siedziby OpenAI w San Francisco.

W niedzielę wieczorem kilkudziesięciu pracowników ogłosiło, że odchodzi z firmy wewnętrznie – podała spółka, powołując się na osobę zaznajomioną z sytuacją.

OpenAI wzbudziło zainteresowanie sztuczną inteligencją rok temu, wypuszczając ChatGPT. Chatbot stał się jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji na świecie.

(Reportaż: Urvi Dughar i Shubham Kalia z Bengaluru oraz Stephanie Kelly z Nowego Jorku Redakcja: Nivedita Bhattacharjee, Myong Kim i Sam Holmes

