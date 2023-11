Przyszła prezydent Argentyny, Miley, musi powstrzymać inflację i odmienić gospodarkę

BUENOS AIRES, 20 listopada – Wolnościowy prezydent-elekt Argentyny Javier Mille zwyciężył w gorących wyborach. Teraz przychodzi najtrudniejsza część: radzenie sobie z kryzysami gospodarczymi.

Inflacja sięga 143%, rezerwy walutowe netto spadają, oszczędzający drenują peso i szykuje się recesja – jeśli już nie. Cztery na 10 mieszkańców Argentyny żyje w biedzie i prawdopodobna jest gwałtowna dewaluacja.

Milei, która obiecuje leczenie szoku gospodarczego, takie jak zamknięcie banku centralnego i dolaryzacja, wygrała niedzielną drugą turę, uzyskując 56% głosów wobec 44% Sergio Massy.

Obejmując urząd 10 grudnia Miley staje teraz przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest uzdrowienie gospodarki. Porażka oznaczałaby, że i tak już borykający się z trudnościami kraj nie spłaciłby jednej dziesiątej swojego długu państwowego, co doprowadziłoby do wzrostu ubóstwa i potencjalnych niepokojów społecznych.

„To gospodarka na intensywnej terapii” – powiedział Miguel Giguel, były podsekretarz finansów w Ministerstwie Gospodarki w latach 90.

Wysoka stopa inflacji w Argentynie powoduje poważne zakłócenia na rynkach i wśród konsumentów, a ceny zmieniają się co tydzień. Ankieta przeprowadzona przez bank centralny wśród analityków przewidywała inflację na poziomie 185% do końca roku.

„Jednym z największych wyzwań przyszłej administracji jest skorygowanie zniekształcenia cen względnych, jakie ma dzisiejsza gospodarka” – powiedział ekonomista Lucio Carrey Mendez z firmy konsultingowej EcoGo.

„W kontekście wysokiej inflacji i planu stabilizacji korekta jest nieunikniona”.

Bank centralny Argentyny podniósł referencyjną stopę procentową do 133%, próbując ograniczyć inflację, zachęcając do oszczędzania w peso, ale szkodząc dostępowi do kredytów i wzrostowi gospodarczemu.

Ograniczenia wagowe

Waluta peso argentyńskiego została ograniczona przez kontrolę kapitału po krachu na rynku w 2019 r., który doprowadził do niesfornego zakresu kursów wymiany, w którym kurs dolara jest ponad dwukrotnie wyższy niż oficjalny kurs wynoszący blisko 350 za dolara.

Popularne nieoficjalne kursy wymiany obejmują „niebieskiego” dolara, europosła i swap blue chipów, chociaż popyt na dolary za pośrednictwem równoległych kanałów z biegiem czasu zaowocował dziesiątkami różnych kursów, w tym „dolarem coldplay” i „dolarem malbec”.

Prezydent elekt Argentyny Javier Mille zwraca się do zwolenników po zwycięstwie w wyborach prezydenckich, które odbyły się 19 listopada 2023 r. w Buenos Aires w Argentynie.

Milei zobowiązała się do szybkiego cofnięcia kontroli kapitału i ostatecznie dolaryzacji gospodarki, natomiast ostrzejsza dewaluacja prawdopodobnie w najbliższej przyszłości zbliży do siebie stopy oficjalne i równoległe.

Rezerwy banku centralnego

Rezerwy walutowe banku centralnego Argentyny są na najniższym poziomie od 2006 r. i analitycy powszechnie postrzegają je jako ujemne w ujęciu netto po poważnej suszy, która wpłynęła na eksport kluczowych upraw pieniężnych, takich jak soja, kukurydza i pszenica.

Niskie rezerwy zagrażają zdolności kraju do spłaty pożyczek udzielonych kluczowemu wierzycielowi, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) i prywatnym obligatariuszom, a także kluczowemu importowi. Argentyna musi zrestrukturyzować swój program MFW o wartości 44 miliardów dolarów.

Rząd zgodził się na przedłużenie wymiany walut z Chinami, aby pokryć część swoich kosztów, i musiał opóźnić niektóre płatności na rzecz kluczowych partnerów handlowych, takich jak Brazylia.

Depresja

Według najnowszego sondażu analityków banku centralnego, trzecia co do wielkości gospodarka Ameryki Łacińskiej jest na dobrej drodze do skurczenia się w tym roku o 2% w wyniku niedawnej suszy, która zmniejszyła o połowę zbiory kukurydzy i soi.

Przy trzycyfrowej inflacji prawdopodobnie pogłębi ona poziom ubóstwa, przy czym dwie piąte populacji już żyje poniżej progu ubóstwa w związku ze spadkiem wynagrodzeń i oszczędności.

Srebrne podszewki?

Argentyna, bogata w zboża, gaz łupkowy i lit, może odnotować ożywienie w przyszłym roku, ponieważ dobre deszcze pomogą w zbiorach, nowy gazociąg zmniejszy zależność od drogiego importu i rosnące zapotrzebowanie na lit potrzebny do akumulatorów pojazdów elektrycznych.

Oczekuje się, że soja i kukurydza będą miały bardzo dobre zbiory, co przyniesie bardzo potrzebną walutę obcą.

„Zbiory przyniosą gospodarce większe dochody, a (wydobycie ropy łupkowej) Vaca Muerta będzie bardziej produktywna” – powiedział Eugenio Marí, główny ekonomista Fundacji Libertad y Progreso.

Reportaż Hernana Nessiego i Eliany Ruszewskiej; Montaż: Adam Jordan, Daniel Wallis i Chris Rees

