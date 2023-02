James O’Keefe, założyciel Project Veritas, zwolniony przez zarząd – Rolling Stone

Brandona Bella/Getty Images

James O’Keefe, działacz polityczny, który założył prawicową grupę Project Veritas, został usunięty z przywództwa przez zarząd organizacji, powiedział w poniedziałek.

„Myślę, że to dobrze, że jesteśmy tutaj w Dniu Prezydenta” — zauważył O’Keefe podczas emocjonalnego 45-minutowego otwarcia. Mowa pożegnalna Przedstawił personelowi Projektu Veritas. Jego komentarze, choć sfilmowane, były przeznaczone tylko dla nich. „Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby mówić od serca”.

„Obecnie nie jestem zatrudniony przez Project Veritas” — oznajmił O’Keefe. „Nie mam tu żadnej pozycji w oparciu o to, co zrobił zarząd – więc ogłaszam wam, że dzisiaj, w Dzień Prezydenta, pakuję tutaj swoje rzeczy osobiste”.

Odejście O’Keefe ma miejsce niecałe dwa tygodnie po tym, jak 16 pracowników organizacji non-profit, czyli około jedna trzecia pracowników Project Veritas, podpisało list dotyczący nieprofesjonalnego zachowania w miejscu pracy. W dokumencie oskarżono O’Keefe o poddawanie podwładnych „publicznym ukrzyżowaniu” i testom wariografem. Członek personelu opisał, jak O’Keefe molestował przysięgłych podczas stawienia się w sądzie, ponieważ był „głodny”, a następnie wziął kanapkę od kobiety w ósmym miesiącu ciąży. Wśród innych trosk O’Keefe spędził na muzycznej rozrywce. Po przeczytaniu skargi zarząd Project Veritas umieścił O’Keefe na płatnym urlopie i rozpoczął wewnętrzną kontrolę.

Od momentu powstania w 2010 roku, Project Veritas dążył do infiltracji mediów głównego nurtu i postępowych organizacji oraz narażania — za pomocą tajnych operacji wideo — na zdecydowanie mieszane skutki. Zespół śledczy Washington Post Sukces Nagroda Pulitzera W 2018 roku za serię, która zawierała raport o tym, jak grupie nie udało się oszukać kandydata do Senatu Alabamy, Roya Moore’a, publikując fałszywe informacje o nim. Ostatnio skupiono się na Project Veritas próbowanie Aby zademonstrować, że firma Pfizer „mutuje” wirusa Covid-19.

Organizacja budzi kontrowersje Metody szpiegowskie Nie brakuje problemów prawnych. W sierpniu dwóch mieszkańców Florydy przyznało się do przekazania po 20 000 dolarów na projekt Veritas za skradziony dziennik córki prezydenta Joe Bidena, Ashley, przed wyborami w 2020 roku. Transakcja doprowadziła do nalotu FBI na domy pracowników, w tym O’Keefe, w 2021 roku. Jeden z dwóch oskarżonych zadeklarował współpracę. Dalsze dochodzeniaMoże to prowadzić do zarzutów przeciwko Project Veritas.

W swoim przemówieniu O’Keefe ujawnił trwające napięcie między nim a grupą w kwestiach, w tym najlepszych praktyk w zakresie pozyskiwania funduszy, i powiedział, że zagroził rezygnacją, jeśli nie odejdą. Zamiast tego ponownie zatrudnili dwóch kierowników, których zwolnił, a następnie zwolnili jego.

„Więc nasza praca trwa” – powiedział O’Keefe. „Nie skończyłem. Misja prawdopodobnie otrzyma nową nazwę i może nie nosić nazwy Project Veritas.

Konserwatyści głównego nurtu wyrazili niezadowolenie z powodu rozłamu. W Truth Social prezenter Fox News Dan Bongino Opublikowany „Projekt Veritas nie powstałby bez Jamesa O’Keefe” — powiedział Charlie Kirk, aktywista i założyciel Turning Point USA. Tweetowane, „James O’Keefe opuszcza Project Veritas. Musimy stanąć z Jamesem! Odpowiedzi na konto Twittera Project Veritas zostały zalane wsparciem dla O’Keefe.

O’Keefe nie skomentował jeszcze w mediach społecznościowych swojego odejścia z grupy. Ani on, ani kilku innych pracowników Project Veritas nie odpowiedziało na prośby o komentarz.

To rozwijająca się historia.