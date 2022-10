Jankesi kontra Guardians Weather Forecast: Deszczowa noc w Nowym Jorku opóźnia grę ALDS 5

Dobre zdjęcia



Nowy Jork — Poniedziałkowy wieczór, The Jankesi z nowego yorku I Strażnicy z Cleveland Zakończą swoją passę ALDS z Game 5 na Yankee Stadium w Bronksie. Yankees wygrali mecz 4 w niedzielę wieczorem, aby wymusić grę 5, w której zwycięzca bierze wszystko.. On wygra Houston Astros w ALCS. Przegrany wraca do domu. Oto jak oglądać grę 5. Jednak początek piątego meczu został opóźniony z powodu deszczu. Zmieniony termin pierwszej prezentacji nie został jeszcze ogłoszony.

MLB podejmuje wszystkie decyzje związane z pogodą w okresie posezonowym, a liga spotyka się mniej więcej co godzinę, zaczynając od 18:00 czasu wschodniego. Pierwszy pokaz był pierwotnie zaplanowany na 19:07 czasu wschodniego.

„Myślę, że wszyscy byli na tej samej stronie, kiedy rozmawialiśmy”, powiedział menedżer Guardians Terry Francona o popołudniowych rozmowach MLB z obiema drużynami. „Dopóki możemy grać w tę grę i nie wygląda na to, że będzie to przeszkadzać, ta moc będzie trochę, (my) chcemy grać”.

Mecz 2 ALDS został przełożony z powodu deszczu, zmuszając Yankees i Guardians do rozegrania czterech meczów z rzędu w 2-5. Obecna prognoza wskazuje, że odroczenie Game 5 jest mało prawdopodobne. Wiadomości CBS z Nowego Jorku:

W piątym meczu ALDS prognozowany jest deszcz. CBS News Nowy Jork



Jeśli gra 5 zostanie przełożona, zostanie rozegrana we wtorek, obecnie zaplanowany dzień wolny między ALDS a ALCS. To może być popołudniowy mecz, ponieważ zwycięzca musi pojechać do Houston na mecz 1 ALCS w środę.

Yankees zagrają prawy Jameson Taillon (14-5, 3.91 ERA) w meczu 5. Strażnicy skontrują prawego Aarona Sivale’a (5-6, 4,92 ERA). Oczekuje się, że obaj startery będą drugoligowcami. Oto jak ustawiony jest bullpen każdej drużyny w grze 5.