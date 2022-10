W Jim Nantes Grief i epicki Bills wygrywają z szefami

Doris Nantes Odszedł na początku tego miesiąca W wieku 92 lat. Jej rodzina powiedziała, że ​​dbała o dobro wszystkich, zanim jej własne, a jej dzieci znały ją jako najlepszą matkę i babcię, jaką można mieć. Być może nie słyszałeś o Doris Nantes, ale z pewnością znasz jej syna. Nazwał zwycięstwo Billów 24-20 Liderzy Niedziela z Tonym Romo i Tracy Wolfson.

Jim Nantes jest długoletnim zawodowcem, więc po niedzielnej audycji nie wiedziałbyś, że był, jak sam powiedział, „przygnębiony” stratą Doris. Moja mama zmarła w marcu 2020 r., na tydzień przed tym, jak świat wywróci się do góry nogami, poczucie straty nigdy nie znika. Myślałem o Doris Nantes w tę niedzielę, gdy jej syn ogłosił epicką bitwę pomiędzy najlepszymi zespołami AFC, 266 dni po urzekającym zwycięstwie Kansas City po dogrywce w zeszłorocznym meczu playoffów AFC. Powiedziałem, że Doris była częstym gościem w CBS Sports na Super Bowls i Final Fours.

Jim Nantes był doskonały od skoku do niedzielnego meczu, wliczając w to wprowadzenie publiczności Patriots-Brows i parę zagrań w meczu Buffalo-Kansas City, który został zresetowany do 16:28 czasu wschodniego. Gdzie jest dramat? Bawół Kwartał Josh Allen Rozpowszechniony