Jared Cole Gem pomaga Yankees zmusić Strażników do gry 5 w ALDS

CLEVELAND — podpisany przez New York Yankees Gerrit Cole Do takich gier.

U progu 99 zwycięskiego sezonu Yankees Cole rozegrał siedem genialnych inningów, aby w niedzielę poprowadzić Nowy Jork do zwycięstwa 4:2 nad nowicjuszem Cleveland Guardians, gdy Bombers zagrali w American League Division Series po dwa mecze.

Rozpoczynając po raz szesnasty w swojej karierze post-sezonowej, Kohli dał Yankees dokładnie to, czego potrzebowali, nie tylko zapobiegając eliminacji, ale także oszczędzając więcej zużycia na pozbawionym kontuzji bullpen.

„Po prostu robił boiska przez całą noc” – powiedział menedżer Yankees Aaron Boone. „Myślałem, że naprawdę panuje nad momentem i był to wielki początek dla nas i dla niego. A zagłębienie się w grę było dla nas naprawdę dobre”.

Cleveland pozwolił zawodnikowi prowadzącej strzelić bramkę przez pierwsze cztery rundy, ale za każdym razem, gdy wyglądało, że może balansować na krawędzi kłopotów, cofał to i uciekł bez żadnych obrażeń na tablicy wyników. Udało mu się wykonać tę sztuczkę, jednocześnie utrzymując w ryzach liczbę rzutów, aby mógł pracować głęboko.

„Przez większość nocy, gdy ktoś był w pobliżu i ogólnie rzecz biorąc, wszystko było całkiem nieźle” – powiedział Cole. „Ale rzuciliśmy wiele dobrych rzutów i dobrze to wymieszaliśmy. Wystarczająco, aby uciec z kilkoma błędami”.



1 jest powiązany

Jeden z tych błędów pojawił się w czwartej rundzie, kiedy Strażnicy wyznaczyli hittera Josh Naylor Dzwonienie poprowadziło homer z napędem liniowym na prawe centrum. Kiedy okrążał bazy, Naylor machał rękami w przód iw tył w przesadnym, uroczystym geście.

Jeśli intencją było wydostanie Kohliego, to nie zadziałało – i nie mogło zadziałać, ponieważ Kohli powiedział, że wiedział o wybrykach Naylor dopiero po meczu.

– Nieważne – powiedział Cole. „To piękne. Nie widziałem tego wtedy i wtedy by mi to nie przeszkadzało. To zabawne”.

Cole był nie do pokonania w grze 4, ponieważ trzymał Cleveland w dwóch przejazdach w ciągu siedmiu rund, wybijając osiem i, przede wszystkim, rzucając 110 wyciągów.

Ostatni z tych wyciągów uderzył w szczyptę Strażników z prędkością 98 mil na godzinę. Czy Brennan. Kiedy podążał za Mattem, Cole wymachiwał rękami i krzyczał, intensywność na jego twarzy wskazywała na mężczyznę, który wiedział, że wykonał zadanie, o które go poproszono.

Opróżnił zbiornik dla swojej drużyny.

– Za każdym razem rzucam – powiedział Cole.

Posezonowe uderzenie przez bohatera, które okazało się poważnym ciosem dla ofensywy Yankees Harrison BaderCleveland uderzył w dwubiegowego homera z rozrusznika Ćwierćkwantyl Na początku drugiej rundy Nowy Jork miał prowadzenie 3:0.

Bader, nabyty w terminie handlowym od St. Louis Cardinals, był na liście osób niepełnosprawnych z zapaleniem rozcięgna podeszwowego prawej stopy. Kiedy wrócił i rozpoczął karierę w Yankees, sezon dobiegał końca i grał w zaledwie 14 meczach dla Nowego Jorku w sezonie zasadniczym, osiągając 0,217 bez homerów.

Nadrabia stracony czas. Homer Badera w niedzielę był jego trzecim postseasonem. Bader, który dorastał jako fan Yankees, dołączył do składu. W bogatej historii franczyzy jedynymi innymi obrońcami z centrum Yankees, którzy zdobyli dom przynajmniej trzy razy w sezonie, są Bernie Williams (trzy razy) i Mickey Mantle (dwukrotnie).

„Jestem wdzięczny i szczęśliwy za tę okazję” – powiedział Bader. „Każdego dnia, kiedy się budzę, dobrze jest być Yankee. Noszę to na boisku, noszę to w moich przygotowaniach”.

Boone był w stanie wykorzystać bliżej, gdy Cole zredukował obciążenie pracą nowojorskiego bullpen do sześciu pałkarzy Domy z gliny Ósme i trzy outy w lewo Wanda Peralta Zakończ to w dziewiątym. Dwaj miotacze skierowali się w stronę skrzydła zakonu Strażników i byli dobrze dopasowani, tak jak napisał to Boon.

„Dzisiaj dobrze nam się układało” – powiedział Boone. „Zaczynasz patrzeć wstecz i to tak, człowieku, że każda mała rzecz, która sprawia, że ​​ktoś idzie do przodu trochę lepiej, jest zawsze duża”.

Ponieważ obecność lub nieobecność Holmesa stały się gorącym tematem w serii, Boone powiedział przed niedzielnym meczem, że jeśli dobrze zareaguje w pierwszym meczu, może wrócić do kolejnych meczów. Z pewnością będzie to temat, o którym można się dowiedzieć podczas przedmeczowej konferencji prasowej Boone’a przed meczem 5 na Yankee Stadium w poniedziałek.

W międzyczasie Peralta wyróżnił Clevelanda przez siedem wyciągów na szczycie dziewiątego miejsca. Podczas gdy weteran leworęczny wystąpił trzy razy w ciągu trzech dni, Boone powiedział, że skuteczność tego wyjścia sprawiła, że ​​Peralta była dostępna w finale serii.

A bez Cole’a cały nowojorski bullpen będzie całkowicie wypoczęty. Jameson Taylor Dostanie zlecenie na mecz 5 w Nowym Jorku przeciwko Cleveland Aaron Sivale.

„Na pewno jest trochę adrenaliny i innych rzeczy, kiedy wchodzisz na Yankee Stadium” – powiedział Taillon. „Utrzymuję mój dzień tak normalny, jak to tylko możliwe”.

Podczas gdy nękany bullpen Yankees wydaje się być w dobrej formie przed finałami, tak samo bullpen Clevelanda po tym, jak menedżer Terry Francona uniknął użycia jednego ze swoich trzech największych łagodzi. Klasa Emmanuela, James Karinchak I Trevor Stephen — podczas dwóch meczów w Cleveland.

Innymi słowy, obrońca o wartości 68 milionów dolarów próbuje strącić 246 milionów Yankees.

„Gdybyście mi powiedzieli w marcu, że podpiszemy kontrakt na grę nr 5 w Nowym Jorku, aby przejść do ALCS” – powiedziała Francona – „Poleciłabym do Nowego Jorku. jestem podekscytowany.”