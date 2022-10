Szefowie zdobywają punkty, rachunki na wynos: Josh Allen pokonuje Patricka Mahomesa w rajdach Buffalo, wygrywa rewanż w rzutach karnych

The Chiefs zdobyli najwyższe noty w ostatnich dwóch spotkaniach rywali AFC, najpierw w mistrzostwach konferencji, a następnie, w zeszłym roku, w najgorszych rzutach karnych w rundzie dywizyjnej. Ale nie w niedzielę. Darron Johnson skoczył przed podaniem Patricka Mahomesa, który spóźnił się na 24-20.

Oczekiwany pojedynek rozpoczął się powoli, gdy obie strony starały się zbyt mocno na duże zagrania i zakończył się stratami w czerwonych strefach. Ale Mahomes i Josh Allen strzelili w dół w trakcie trwania konkursu, podczas gdy Stefon Diggs, Gabe Davis i Von Miller zanotowali najważniejsze momenty, dzięki którym Buffalo było 5:1 w tym sezonie.

Mahomes znakomicie skompletował parę szybkich przyłożeń w pierwszej połowie, ustanawiając rekordową bramkę Chiefs z 62 jardów Harrisona Butkera, która zaowocowała wynikiem 10-10. Potrzebował w sumie 12 sekund, aby to zrobić, wykorzystując ostatnie 13 sekund meczu play-off Bills-Chiefs, aby ustawić cel z pola, aby wymusić nadgodziny rok później. Podobnie jak w tym posezonowym meczu, obie drużyny zremisowały po pierwszej, drugiej i trzeciej kwarcie.

Oto kilka wniosków z niedzielnej strzelaniny Bills-Chiefs:

Dlaczego rachunki wygrały

Największy powód jest dwojaki: Josh Allen, jak można było przewidzieć, często był maszyną do wielkich rozgrywek; I chociaż nie dostaje prawie tylu kredytów, wykonał właściwe zagrania, gdy obrona tego potrzebowała. Zacznijmy od Allena: chociaż Devin Singletary z łatwością biegał po otwartej przestrzeni, konsekwentnie cofał się o 10-15 jardów w nadziei, że uderzy w mega-rozgrywkę. Ale kiedy kontakt Allena ze Stefonem Diggsem się nasilił, atak znalazł swój rytm i młodszy Diggs rozstawił klinikę szeroko, kończąc 10 chwytami na 148 jardów i zdobywając wynik.

Szybkość Cap Davisa była po raz kolejny pokazana, a Allen pokazał swoją pewność siebie za pomocą bomb i pocisków kruszących do wszystkich punktów sprzedaży, w tym Dawsona Knoxa. W obronie Darron Johnson zasługuje na uznanie za przypieczętowanie gry poprzez przeskoczenie przerwy remisowej Mahomesa do podwójnego pokrycia. Ale Von Miller zamknął dwa worki i trzymał Mahomesa w ruchu.

Dlaczego szefowie przegrali?

Nie z braku wysiłku; Kansas City wciąż okazywało się królem spektakularnych podjazdów, zwłaszcza pod koniec pierwszej połowy, kiedy Mahomes potrzebował 12 sekund na ustawienie bramki z 62 jardów Harrisona Butkera. Mahomes, sam czarodziej, zawsze trzymał KC w miksie, opierając się na bardzo niezawodnym Travisie Kelce i zaskakująco otwartym JuJu Smith-Schusterze. Ale QB był pod presją, by od czasu do czasu grać.

Nie pomogło to, że w ich skrypcie brakowało działającej gry. Albo nowicjusz Joshua Williams, którego zadaniem jest blokowanie szybkich odbiorników Billów na zewnątrz. Zgodnie z oczekiwaniami fani Chiefs nie powinni się zbytnio martwić, biorąc pod uwagę, jak blisko jest, ale nie. Można sceptycznie podchodzić do głębi opcji, które otrzyma Mahomes, ponieważ bardzo polega na 15 i 87.

punkt zwrotny

Biorąc pod uwagę, że od początku do końca było to w kółko, powinien to być drugi wybór Mahomesa, gdy Johnson poszedł tą drogą i próbował wykorzystać QB Chiefs i zrobić coś z niczego. To przechwycenie przywróciło piłkę Buffalo w ręce przy 24:20 po 12-playowym uderzeniu TD przez Bills i przypieczętowało bliskie zwycięstwo gościom.

Gra w grę

Wszystkie wielkie zagrania Allena były tego warte, ale przyznaj QB za jego ostatni TD Dawsonowi Knoxowi. Wszystko o rzucaniu, wystawianiu dobrych rachunków, podręczniku.

Co dalej

Rachunki (5-1) zostały zmiecione przez Jets w tygodniu 6 w niedzielnej nocy (3-3) przed powrotem do domu 30 października. ), tymczasem pójdzie na rewanż Super Bowl LIV z 49ers (3-3), którzy byli zdenerwowani przez Falcons w niedzielę.