Witamy w Santiago Bernabeu!!! Kultowy dom Realu Madryt w hiszpańskiej stolicy to kolosalne miejsce Liga Inna wersja to starcie gospodarzy z Barceloną Klasyczny. Obie drużyny są zremisowane na szczycie tabeli, a Barca będzie musiała znaleźć sposób, aby odbić się po europejskiej katastrofie w środku tygodnia, aby podjąć ważną decyzję przeciwko swoim głównym rywalom. To powinno być zabawne i zapraszamy do przyłączenia się do nas, aby śledzić wszystkie działania i komentować. Będziemy!

SKŁADY

Barcelona

Początek XI: ter prażenie; Robert, Hrabia, Eric, Buckett; De Jong, Busquets, Petrie; Lewandowski, Dembele (4-3-3)

Niepełnosprawni: Pena (GK), Tenas (GK), Pique, Alonso, Alba, Kessi, Kavi, Torre, Anzu Fati, Ferran

Real Madryt

Początek XI: Łunina; Carvajal, Militau, Alaba, Mendy; Modric, Tichoumeni, Kroos; Valverde, Benzema, Winicjusz (4-3-3)

Niepełnosprawni: Lopez (GK), Canizares (GK), Vallejo, Rüdiger, Nacho, Odriozola, Vazquez, Camavinga, Asensio, Rodrigo, Hazard, Mariano

Informacje o konkursie

Turniej/Runda: 2022-23 LigaDzień zawodów 9

data i godzina: niedziela, 16 października 2022, 16.15 CET (Barcelona), 15.15 BST/WAT (Wielka Brytania i Nigeria), 10.15 ET, 7.15 PT (USA), 19.45 IST (Indie)

Miejsce: Santiago BernabeuMadryt, Hiszpania

Sędzia: Jose Maria Sanchez Martinez

był: Alejandro Jose Hernandez Hernandez

Jak oglądać, streamuj El Clasico

Jak oglądać w telewizji: ESPN Deportes (USA), TSN 3 (Kanada), Premier Sports 1 (Wielka Brytania), SuperSport (Nigeria), Sports18 (Indie), Niedostępne (Hiszpania), Inni

Jak oglądać online: ESPN+ (USA), Premier Player (Wielka Brytania), DAZN (Hiszpania), Inni

Zasady wątku w kolejce

Nie mamy tu zbyt wielu zasad, ale dołączając do naszych wątków meczowych, należy pamiętać o kilku rzeczach:

Nawet jeśli sędzia jest do niczego lub przegramy grę, Spójrz na przeklinanie. To jest niepotrzebne. Dalej, Nie omawiaj nielegalnych linków do przesyłania strumieniowego. Ci, którzy to zrobią, zostaną ostrzeżeni. A każdy, kto publikuje linki, zostanie natychmiast zbanowany. Wreszcie, Bądźcie dla siebie mili. To społeczność Barcelony, nie musimy się nawzajem obrażać.

Ciesz się z gry! Na zawsze, bez względu na konkurencję, VISCA EL BARÇA!