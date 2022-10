Kontrakty terminowe na akcje wzrosły o 1% po najlepszym dniu Nasdaq od lipca

Kontrakty terminowe na akcje wzrosły we wtorek rano po tym, jak Nasdaq Composite odnotował najlepszy dzienny wynik od lipca.

Kontrakty terminowe powiązane ze średnią przemysłową Dow Jones wzrosły o 432 punkty, czyli 1,43%. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 1,65%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 o 1,85%.

Ruchy nastąpiły po zwycięskim dniu na Wall Street. Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 550 punktów, co jest niestabilnym wynikiem w zeszłym tygodniu. Indeks S&P 500 wzrósł w ciągu dnia o 2,65%. Nasdaq wzrósł o 3,43% w wyniku odbicia akcji spółek technologicznych, na czele z takimi firmami jak Amazon, MetaPlatforms i Microsoft. To był najlepszy dzień dla indeksu technologicznego od 27 lipca.

Solidne raporty o zyskach wzmocniły akcje. Bank of America wzrósł o 6,06% po osiągnięciu lepszych niż oczekiwano wyników, a Bank of New York Mellon o 5,08% po własnych zyskach.

Ponadto inny pionier w Wielkiej Brytanii wzmocnił rynki. Nowy kanclerz skarbu Wielkiej Brytanii, Jeremy Hunt, ogłoszony w poniedziałek Cofnięcie prawie wszystkich zapowiedzianych obniżek podatków i wycofać dotację energetyczną.

Inwestorzy czekają na jakiekolwiek oznaki, że giełda osiągnęła dno, a nowy wzrost może być początkiem nowego cyklu hossy. Mimo to analitycy nie są pewni, jakie jest dno, a wielu nie może się doczekać kolejnego bólu.

„Myślę, że to będzie jeden z tych wieców na rynku niedźwiedzia, w których ludzie drapią się po głowach” – powiedział w rozmowie z CNBC „Fast Money” Guy Adami, dyrektor ds. doradztwa w Private Counsel Group w Morristown w stanie New Jersey. Nie ma nigdzie poza lasem, jeśli chodzi o bessę.

Jeszcze większa technologia zarobków bankowych. We wtorek rano Goldman Sachs ogłosi wyniki kwartalne. Johnson & Johnson, Netflix i United Airlines również ogłoszą wyniki jeszcze tego samego dnia. Pod koniec tygodnia donoszą Tesla, IBM i American Airlines.