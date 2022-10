Jankesi wygrywają ALDS Game 5 pokonując Guardians, za Nestorem Cortezem Jr., mierzą się z Astrosem

The Jankesi z nowego yorku ruszają się. Za gwiezdnym występem Nestora Corteza Jr. i oszałamiającym homerem Giancarlo Stanton I Sędzia AaronaJankesi stłumili kłopoty Strażnicy z Cleveland5-1, wygrywając mecz 5 American League Division Series i przebijając bilet do ALCS.

Cortez, który miał decydujące pięć rund w jednej rundzie, początkowo nie był przeznaczony do rozpoczęcia gry. Ale już sequel Gra 2 została zmieniona przez opóźnienie deszczu, jego rozważania na temat pitchingu zostały zamieszane w poniedziałkową noc. Zespoły reagowały inaczej, osiągając różne wyniki. Yankees skorzystali z okazji, aby wprowadzić na krótki odpoczynek startera drugiej gry, Corteza. Strażnicy trzymali się zamierzonego startera Aarona Sivale’a, a on przetrwał tylko jeden – walcząc ze swoim dowództwem i pozwalając homerowi Stantona.

Shane Bieber, as Cleveland i starter drugiej gry, nie pojawił się. Czterech odciążających Strażników pozwoliło na jeszcze tylko dwa przejazdy przez resztę zmiany, ale nawet to by nie wystarczyło. Homer sędziego i singiel RBI Anthony Rizzo Piąty dał Yankeesowi wszystko, czego potrzebowali.

W końcu dołączyli Yankees Astros W jaskrawym kontraście do klasyfikacji National League i ruchomych faworytów – gdzie dwa niższe rozstawienia są na boisku, San Diego Padres I Filadelfia FiladelfiaIch turniej NLCS rozpoczyna się we wtorek wieczorem.

Pierwsze cztery gry były dość prostą historią. Podczas gdy Gerrit Goli Jankesi wygrali. Kiedy tego nie zrobił, obrońcy oderwali się i podeszli do bullpen Yankees – Za każdym razem z hitami od pierwszego roku Oscara Gonzalezaz. Mecz 5 był bezbramkowy, ale taka magia nie nadeszła.

Cleveland wróci do domu na nieoczekiwane miejsce w playoffach jako najmłodsza drużyna baseballu.

Tymczasem Yankees pojadą szybko, by zmierzyć się z Houston Houston Astros w ALCS. Gra 1 jest w środę wieczorem.

