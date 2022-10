Lakers vs. Warriors – podsumowanie meczu NBA – 18 października 2022 r.

SAN FRANCISCO — Po ekscytujących finałach NBA z ostatniej dekady, Stephen Curry I James Lebron W wieku 30 lat wciąż jestem w stanie dać niesamowity show.

Premierowy wieczór pomiędzy tymi dwoma wielkimi zawodnikami pokazuje, dlaczego zespół Curry’ego jest obecnie na szczycie.

Pomimo powolnego startu Curry’ego z 33 punktami, siedmioma asystami i sześcioma zbiórkami, i żołnierze złotego Stanu James i The Los Angeles Lakers 123-109 we wtorek wieczorem po otrzymaniu pierścieni mistrzowskich w ceremonii wstępnej.

„Jestem zadowolony ze zwycięstwa” – powiedział trener Steve Kerr. „Ring Night nie jest łatwym meczem, a pierwszy mecz w sezonie jest zwykle pełen nerwów”.

Jordania Poole Kierowca wykonał piękny podskok Draymond zielony Dwa tygodnie po tym, jak zieleń Poole’a uderzyła w trening piątego dnia, wszystko wydawało się w porządku z broniącymi tytułu mistrzami. Poole zakończył z 12 punktami i siedmioma asystami.

„Weszliśmy tam i mieliśmy zadanie do wykonania, aby dziś wygrać mecz” – powiedział Poole, zapytany, czy on i Green wyleczyli się. „To była noc ringu i na tym skupiliśmy się na ukończeniu pierwszego meczu. To było ogromne zwycięstwo przeciwko dobremu zespołowi.

James miał jednocześnie 31 punktów, 14 zbiórek i 8 asyst Russell Westbrook Zdobył 19 punktów i zgarnął 11 zbiórek po tym, jak złapał ból lewego ścięgna podkolanowego. Antoniego Davisa Dodano 27 punktów.

„Zawsze są lepsi w trzecim kwartale i przekształcili się w potężny zespół” – powiedział James. „Zawsze musisz być gotowy na trzecią kwartę, a my nie byliśmy tej nocy”.

Curry przegapił swoje pierwsze pięć rzutów za 3 i skończył 10 za 13, 4 z 22 z deep.

Clay Thompson Zdobył 18 punktów w 20 minut dla Warriors, którzy świętowali czwarty tytuł franczyzy w ciągu ośmiu lat.

„To świetna zabawa być częścią i dużo zabawy oglądać” – powiedział Poole. „… ci goście grali na najwyższym poziomie raz za razem.”

Kerr ograniczył minuty zarówno Thompsona, jak i Greena, którzy zostali wykluczeni do ostatniego czwartku. Kerr powiedział, że będzie zwiększał ilość minut Thompsona w każdym meczu jako środek ostrożności po powrocie w styczniu po ponad 2,5-letniej przerwie w operacji lewego kolana i prawej pięty.

Centrum graczy James Wiseman Po debiutanckim sezonie 2019-20 wyzdrowiał po operacji prawego kolana i zadebiutował po przesiedzeniu całego ostatniego sezonu. Miał osiem punktów i siedem zbiórek.

22 straty Lakersów dały 27 punktów Warriors.

„Niezależnie od tego, czy oddajesz strzał, czy chybisz, odwracasz piłkę, cokolwiek, musisz mieć trochę pamięci i natychmiast przejść do następnego meczu” – powiedział pierwszoroczny trener z Los Angeles, Darwin Hamm. „To musi być w naszej materii, nie tylko przeciwko Golden State, ale przeciwko całej lidze”.

Sagina duma

Hamm był podekscytowany reprezentowaniem Saginaw w stanie Michigan w swoim debiucie trenerskim — i dumny, że to rodzinne miasto Greena.

„Jestem podekscytowany, widząc dzieciaka, który reprezentuje miasto Saginaw w stanie Michigan, grającego dobrą koszykówkę i grającego na wysokim poziomie przez całą swoją karierę w Draymond Green” – powiedział Hamm. „Teraz patrzą na innego dzieciaka, który jest trenerem Los Angeles Lakers. To wspaniała noc dla Saginawa”.

Porady

Lakers: F Juan Toscano-Anderson Otrzymał mistrzowski pierścień od swojego byłego zespołu, stając się pierwszym graczem, który przyjął błyszczącą biżuterię. … Patricka Beverleya Poniósł swój trzeci faul na 5:46 przed końcem pierwszej połowy i oddał 1 z 5 rzutów za trzy punkty. … c Thomas Bryant Przeszedł operację naprawy więzadła pobocznego łokciowego w lewym kciuku i ma zostać ponownie oceniony przez lekarzy zespołu za około trzy tygodnie. „Wszedł i to go niepokoiło. Sposób, w jaki gra, ustawianie ekranów, skakanie po podłodze, dudnienie, które naprawdę zapewnia fizyczność, mogło się zdarzyć wszędzie” – powiedział Hamm. Nie możemy się doczekać.

Warriors: Warriors wygrali trzy razy z rzędu z Lakers. … Golden State jest 6-1 w otwierającym domu po sezonie mistrzowskim. … f Andre Iguodala Rozrusznik był nieaktywny, ponieważ Warriors monitorowali czas gry 38-letniego napastnika na początku jego 19. sezonu i monitorowali jego dokuczliwą lewą pachwinę.

następny

Lakers: Zorganizuj Clippers w ich domu otwierającym w czwartek.

Warriors: gospodarz Denver w rewanżu pierwszej rundy tegorocznych play-offów, w zeszły piątek przegrywając z Warriors.

