Jennifer Lopez mówi, że dzielenie Super Bowl z Shakirą to „najgorszy pomysł na świecie”

Udostępnienie programu w przerwie meczu z Jennifer Lopez Shakirą w jego filmie dokumentalnym Netflix „Half Time” zostało uznane za „najgorszy pomysł na świecie”.

„Gdyby to był podwójny tytuł, powinni dać nam 20 minut” – powiedział Shakirze.

Przedstawiciele NFL nie od razu odpowiedzieli na prośbę Insidera o komentarz.

Jennifer Lopez Nie powstrzymywała jej uczuć dotyczących dzielenia się Super Bowl 2020 Scena w niepełnym wymiarze godzin z inną latynoską gwiazdą pop Shakira



Netflix



Film dokumentalny „Halftime” został pokazany na festiwalu Tribeca w środę wieczorem.

W scenie, w której planuje swój pół-występ z kompozytorem Kim Purse, Lopez powiedział, że „najgorszy pomysł na świecie” byłoby, gdyby dwie osoby dzieliły tytułową przestrzeń pokazu w przerwie. Tygodniowy raport o rozrywce.

Według Entertainment Weekly „Mamy sześć minut”, powiedział Lopez w filmie, co dało mu bardzo mało czasu na zaśpiewanie dobrej części jakiejkolwiek piosenki, chociaż było kilka hitów, które musiał dodać do serialu. „Muszą być nasze momenty śpiewania. To nie będzie scena taneczna. Musimy zaśpiewać nasze przesłanie”.

„Najgorszym pomysłem na świecie jest rozegranie Super Bowl we dwoje. To najgorszy pomysł na świecie” – kontynuowała piosenkarka „Love Don’t Cost a Thing”.





Shakira i Jennifer Lopez podczas konferencji prasowej na temat programu Pepsi Super Bowl LIV Halftime 30 stycznia 2020 r.

Rich Graysl / PPI / Icon Sportswire przez Getty Images







W innej scenie filmu długoletni menedżer Lopeza, Benny Medina, wspiera nastroje swojego klienta.

„Zazwyczaj masz headlinera w Super Bowl. Ten headliner tworzy show i muszą wybrać, jakich innych gości mają, to ich wybór” – powiedziała Madina Entertainment Weekly. „Historycznie szkoda było mówić, że potrzeba dwóch Latynosów, aby wykonać pracę wykonaną przez artystę”.

Entertainment Weekly zauważył, że kiedy artyści tacy jak Madonna i Lady Gaga udali się na Super Bowl w 2012 i 2017 roku, każdy z nich otrzymał więcej niż 13 minut indywidualnie.





Shakira i Jennifer Lopez występują na scenie podczas Super Bowl LIV Halftime Show.



Jeff Gravitz / Filmmagic / Getty Images









W początkowych scenach „Pół czasu” Lopez i Shakira są ukazani na wczesnych etapach planowania swoich występów. Lopez powiedział, że powiedziano mu, że nienazwane partie w NFL powinny współpracować przez 12 minut, ale długość ta może wzrosnąć do minuty lub dwóch.

Pokaz przerwy Super Bowl 2020 trwał w sumie około 14 minut, a Lopez i Shakira mieli po siedem minut na wybranie swoich największych hitów.

Niektórzy widzowie nie są zadowoleni z występu w przerwie 2020 roku z jakiegokolwiek innego powodu





Jennifer Lopez otrzymuje nagrodę MTV Generation Award na 2022 MTV Movie & TV Awards.

Kevin Winter / Getty Images







Jak Raport CNN, Kontrowersje wywołały także po spektaklu. Według sieci, Federalna Komisja Łączności (FCC) otrzymała 1312 skarg od publiczności po pokazie, że program był „nieodpowiedni, szczególnie dla dzieci”.

Niektórzy widzowie kwestionowali, czy Lopez „ubierał się za mało” i tańczył na słupie podczas programu „Jenny from the Black”, donosi CNN.

Lopez nadal zajmował się zmaganiami, z którymi mierzył się przez całe życie jako aktor, tancerz i gwiazda latynoskiego popu.

W wywiadzie wydanym w lutym Powiedziała Rolling Stone„Myślę jestem zacofaną osobą. Zawsze mam ochotę skrobać od dołu. Zawsze. ”

„Zawsze czułam, że to nie ja jestem w pokoju” – kontynuowała matka dwójki dzieci.





Film dokumentalny Netflix „Halftime” śledzi życie Jennifer Lopez.

(Jamie McCarthy / Getty Images na Tribeca Festival) Zdjęcie







Gwiazda „Hustlerów” Pokolenie zostało uhonorowane nagrodą Niedziela na MTV Movie & Television Awards 2022. W swoim przemówieniu docenił tych, którzy utorowali mu drogę do sukcesu.

„Mam dzisiaj dziwną listę „dziękuję”, ponieważ nie możesz tworzyć prawdy, dopóki naprawdę nią żyjesz” – powiedział Lopez. „Chcę podziękować wszystkim, którzy dali mi to życie, tym, którzy dali mi radość, tym, którzy złamali mi serce, tym, którzy byli wierni, tym, którzy mnie okłamali. Prawdziwa miłość, chcę Ci podziękować za sposób, w jaki skłamałem, ponieważ wiedział, że muszę się rozwijać”.

„Chcę ci podziękować za rozczarowanie i porażkę za nauczenie mnie bycia silnym i za nauczenie mnie kochania moich dzieci” – kontynuowała aktorka „Seleny”.

„Pół czasu” będzie dostępny do streamowania w serwisie Netflix 14 czerwca.