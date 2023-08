Joey Graziade nowym szefem w finale wieczoru panieńskiego – The Hollywood Reporter

Dotun Olubeko, Aaron Bryant, Joey Graziadei i Xavier Bonner w „The Bachelorette”

ABC/Craig Sjodin

[This story contains spoilers for Charity Lawson’s season 20 finale of The Bachelorette.]

Po wręczeniu Charity Lawson jej ostatniej róży LicencjatFranczyza randkowa ABC ujawniła gwiazdę nadchodzącego 28. sezonu Licencjat.

Joey Graziade był wicemistrzem Lawsona w 20. sezonie Licencjat Jego finał został wyemitowany w poniedziałek, a nowy Bachelor na sezon będzie miał premierę w przyszłym roku. Graziadei, 28-letnia zawodowa tenisistka z Collegeville w Pensylwanii, przegapiła ostatnią różę, którą Lawson przyznał ostatecznemu zwycięzcy Dodunowi Olubeko.

„Zdecydowanie jestem beznadziejną romantyczką” – powiedziała Graziade w reklamie Wideo Udostępniono na koncie programu na Instagramie. „Chcę wziąć ślub. Mieć miłość na całe życie. Więc jestem naprawdę gotowy na tę podróż.

Podczas niedawnego wywiadu z Reporter z Hollywood Po swoim programie specjalnym „Men Tell All” Lawson pochwalił rolę Graziade. „Joey jest bardzo szczery, cierpliwy i naprawdę miły” – powiedziała. „Ma dobre serce”.

Lawson opowiedziała o tym, co wyróżnia Olubekow THR Wtedy powiedział: „Kiedy jestem z Tottenem, widać tę niezaprzeczalną chemię. To prawie jak coś. Dla mnie, przez całą podróż, sposób, w jaki oboje byli tak celowi, nigdy nie czułem, że muszę kwestionować, dlaczego tam byli. Z Dotunem i Joeyem byłem pewien, że nie muszę się o to martwić, abyśmy mogli dalej rozwijać nasze połączenie.

Fundacji Lawson i Joey Graziade Licencjat ABC/Craig Sjodin

Prowadził Zach Shallcross Licencjat Sezon 27, jego finał, został wyemitowany w marcu. On i zwyciężczyni, Kitty Picker, są teraz zaręczeni.

„To tak proste, że jest miłością mojego życia” – powiedziała Shallcross THR Po wyemitowaniu jego ostatniego programu. „Poznaliśmy się w programie telewizyjnym, ale to było coś więcej. Oboje naprawdę chcieliśmy, żeby to zadziałało i wiedzieliśmy, że tak się stanie, czego nigdy nie miałem.