Weryfikacja faktów: Trump tworzy nowy błąd, aby poprzeć stary błąd, że wygrał Gruzję w 2020 roku

Waszyngton

CNN

—



Były prezydent Donald Trump nadal kłamie na temat wygranej w wyborach w Gruzji w 2020 roku. W ten weekend wydał nowe fałszywe twierdzenie, aby poprzeć to stare fałszywe twierdzenie.

Przygotowując się w tym tygodniu do postawienia zarzutów w hrabstwie Fulton w związku z jego wysiłkami na rzecz obalenia przegranej z Joe Bidenem w 2020 roku, frustracja Trumpa z powodu tego, co wydarzyło się w Georgii, nie zniknęła. W sobotę on Opublikowany Pomimo zwycięstwa w Gruzji w 2016 r., wykonywania „fantastycznej pracy” jako prezydent, zdobycia milionów głosów więcej w 2020 r. niż w 2016 r. i większej liczby głosów niż jakikolwiek urzędujący prezydent kiedykolwiek wcześniej, „szokująco„ przegrał ”. w cudzysłowie.

Następnie Trump kontynuował: „Wszystko to pomimo zwycięskich osunięć ziemi w pobliskiej Alabamie i Karolinie Południowej”. Zakończył post: „Czy ktoś naprawdę wierzy, że straciłem Georgię? nie chcę!”

Najpierw fakty: Trump przegrał Gruzję uczciwie i uczciwie w 2020 roku 11 779 głosów, a jego twierdzenie, że pokonał Karolinę Południową i Alabamę w rekordowych osunięciach ziemi, nie jest nawet bliskie prawdy. Wielu poprzednich kandydatów wygrało w Południowej Karolinie i Alabamie z większą przewagą niż Trump w 2020 roku. Nawet Trump wygrał wszystkie stany w 2016 roku z większą przewagą niż w 2020 roku – co jest sprzeczne z jego domniemanym faktem, że przegrał w 2020 roku. Gruzja kontrastowała z lepszymi niż kiedykolwiek wynikami w innych częściach regionu.

The Spadek Marża Trumpa w Georgii w latach 2016-2020 (około 5,4 punktu procentowego) była większa niż w Karolinie Południowej (około 2,6 punktu) i Alabamie (około 2,3 punktu), z których obydwa wygrał duże wybory w obu wyborach, ale to nic nie sugeruje źle się stało w Gruzji. Stany są po prostu inne. W sąsiednich państwach często występują różnice społeczne, gospodarcze i polityczne, które prowadzą do różnic w ich zwyczajach wyborczych.

Audrey Haynes, profesor nauk politycznych z University of Georgia, nazwał rozumowanie Trumpa „uproszczonym i błędnym”. Powiedział w e-mailu w niedzielę: „Ten raport zakłada, że ​​te stany są takie same i że przyniosą ten sam efekt. Ale nie są takie same. I nie dają takich samych wyników.

W latach 2016-2020 istnieją różne zestawy sąsiadujących państw z różnymi wynikami wyborów. Na przykład Trumpa Przegrana z Minnesotą w 2020 roku o 7,1 punktu (o 5,6 punktu gorzej niż w 2016 r.) pokonała sąsiednią Dakotę Północną o około 33,4 punktu w 2020 r. (tylko o 2,4 punktu gorzej niż w 2016 r.). To nie jest znak, że coś złego wydarzyło się w Minnesocie. Ponownie, te dwa stany nie są takie same.

Za chwilę przedstawimy niektóre kluczowe różnice między Georgią, Karoliną Południową i Alabamą. Po pierwsze, całkowicie obalimy twierdzenie, że Trump wygrał Karolinę Południową i Alabamę w 2020 r. „ustanawiając rekordy osuwisk”.

Trump wygrał Karolinę Południową w 2020 roku Około 11,7 punktów procentowych. To spadek o około 2,6 punktu procentowego od jego własnej marży w stanie w 2016 roku (około 14,3 punktu).

Nawet jeśli nie liczyć 2016 r., jego 11,7-punktowa różnica w 2020 r. jest daleka od rekordu.

Dzięki temu Franklin D. Karolina Południowa. Roosevelt wygrał Około 96 punktów procentowych w 1932 r., a następnie zwieńczona marginesem Około 97 punktów w 1936 r. Przed Rooseveltem kandydaci Demokratów zdobyli Karolinę Południową o ponad 82 punkty we wszystkich ośmiu wyborach prezydenckich od 1900 do 1928 roku.

Patrząc na ostatnie wyniki, 11,7-punktowa przewaga Trumpa w 2020 roku była mniejsza niż marża zwycięzcy stanu w 7 z 14 wyborów prezydenckich w latach 1960-2012: George W. Busha w 2000 roku (ok 16 punktów) i ponownie w 2004 roku (ok 17 punktów), George HW Bush w 1988 (ok 24 punkty), Ronalda Reagana w 1984 (ok 28 punktów), Jimmy Carter w 1976 (ok 13 punktów), Richarda Nixona w 1972 (ok 43 punkty) i Barry Goldwater w 1964 (ok 18 punktów)

Trump wygrał Alabamę w 2020 roku Około 25,5 punktu procentowego. Ta marża jest zaokrąglonym spadkiem o około 2,3 punktu procentowego w stosunku do jego marży z 2016 roku (około 27,7 punktu), więc znowu wyraźnie nie jest to rekord.

A marżę Trumpa w 2020 r. wyprzedził Roosevelt, który zarobił ok. wygrał 74 punktami W 1936 stan i Alabama nigdy nie miały marginesu Mniej niż 63 punkty Między 1932 a 1944 rokiem. Marże Woodrowa Wilsona w stanie przekroczyły 50 punktów w obu stanach. 1912 I 1916.

Ostatnio 25,5-punktowa przewaga Trumpa nad George’em W. Margines Busha w Alabamie w 2004 roku (ok 25,6 pkt) i został łatwo pokonany przez Nixona w 1972 (ok 47 punktów)

Nie ma dowodów na to, że Gruzja lub jakiekolwiek inne państwo popełniło wystarczająco dużo oszustw w 2020 r., aby zmienić zwycięzcę. Po tym, jak Trump obiecał w zeszłym tygodniu zwołać konferencję prasową w ten poniedziałek, aby ujawnić „niepodważalne” dowody oszustwa w Gruzji w 2020 r., później odwołał to wydarzenie. Opublikowany Zamiast tego jego prawnicy chcieli, aby tak zwane dowody zostały umieszczone w aktach prawnych.

Dlaczego, gdyby nie oszustwo, marża Trumpa w stanie Georgia w latach 2016-2020 miałaby większy spadek niż marża Trumpa w Karolinie Południowej i Alabamie w latach 2016-2020? Ponieważ są to różne miejsca, w których panują różne trendy społeczno-polityczne.

stała się Gruzja Znacznie większa różnorodność etniczna W dekadzie poprzedzającej wybory w 2020 r. Atlanta i jej przedmieścia doświadczyły niewielkiego spadku liczby ludności czarnej, latynoskiej i azjatyckiej z powodu napływu mieszkańców, którzy identyfikowali się jako biali. sam; Doświadczenie Karoliny Południowej i Alabamy Bardzo mała różnorodność rasowa W tym samym okresie. W całym kraju wyborcy czarni, latynoscy i azjatyccy zwykle głosowali na Bidena w 2020 r., podczas gdy biali wyborcy zwykle głosowali na Trumpa.

Gruzja Rok 2020 miał wyższy odsetek mieszkańców z co najmniej tytułem licencjata niż którykolwiek z nich. Karolina Południowa Lub Alabama; Demokraci poczynili ogromne postępy wśród absolwentów szkół wyższych w latach 2016-2020. Georgia miała w 2020 roku młodszą populację niż Karolina Południowa czy Alabama; Demokraci również osiągnęli duże zyski wśród wyborców w wieku od 18 do 29 lat w latach 2016-2020.

W grę wchodzi wiele dodatkowych czynników, zbyt wiele, aby je tutaj wymienić. Po pierwsze, Gruzja była przedmiotem radykalnej rejestracji wyborców Demokratów i wysiłków lobbingowych w latach poprzedzających wybory w 2020 roku, które nie dorównują Karolinie Południowej czy Alabamie.