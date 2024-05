Joost Klein: Holenderski zawodnik zdyskwalifikowany z Konkursu Piosenki Eurowizji

W międzyczasie przyjeżdżający do Irlandii Bambi Thug opuścił próbę generalną, ale obiecał, że będzie na scenie podczas występu.

Norweskie media donoszą także, że Alessandra Mele, rzeczniczka jury, opuściła posiedzenie, powołując się na „stresującą sytuację” w Malmö. W zeszłym roku reprezentował Norwegię z piosenką King of Queens i zajął czwarte miejsce.

W oświadczeniu w mediach społecznościowych firma stwierdziła, że ​​jest „zszokowana tą decyzją” i „powróci do niej później”.

Europejska Unia Nadawców (EBU), która organizuje to wydarzenie, wydała później oświadczenie, w którym stwierdziła, że ​​„bada incydent, w którym, jak nam powiedziano, brał udział holenderski artysta”.

„Śledztwo prowadzone przez policję zostało zakończone. Za kilka tygodni sprawa trafi do prokuratury”.

„Utrzymujemy politykę zerowej tolerancji dla niewłaściwego zachowania podczas naszego wydarzenia i zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wszystkim pracownikom biorącym udział w turnieju” – stwierdzili.

Tytuł Zdjęcia, Międzynarodowe media zbierają się przed hotelem Klein w Malmö w Szwecji

„Wbrew temu, co donoszą niektóre media i spekulacje w mediach społecznościowych, w zdarzeniu nie uczestniczyli inni aktorzy ani członkowie delegacji” – podkreślili organizatorzy.

Golan odpowiedział: „Myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj z tego samego powodu i EBU podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby uczynić to miejsce bezpiecznym i zjednoczonym dla wszystkich, więc myślę, że jest to bezpieczne dla wszystkich. Nie bądź tutaj. [if not].”