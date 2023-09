Jutro premiera iOS 17 dla iPhone’ów z 10 nowymi funkcjami

W czerwcu Apple ogłosiło iOS 17 z nowymi funkcjami i zmianami dla iPhone’a. Po ponad trzech miesiącach testów beta bezpłatna aktualizacja oprogramowania zostanie udostępniona iPhone’om XS i nowszym w poniedziałek, 18 września.



Poniżej podsumowaliśmy 10 najważniejszych funkcji dostępnych na iPhonie z systemem iOS 17, a kolejne pojawią się jeszcze w tym roku. Aktualizacja zostanie udostępniona użytkownikom w poniedziałek rano o 10:00 czasu pacyficznego / 13:00 czasu wschodniego, a gdy będzie dostępna, będzie można ją zainstalować z aplikacji Ustawienia, w obszarze Ogólne → Aktualizacja oprogramowania.

Czekać



Według Apple StandBy to nowy, pełnoekranowy wyświetlacz przeznaczony do zdalnego oglądania, gdy iPhone leży na boku i dostarczający informacji o ładowaniu. Konfigurowalny interfejs może wyświetlać zegar w różnych formatach, kalendarz, ulubione zdjęcia, prognozę pogody, sterowanie podkładem muzycznym, widżety i nie tylko.

StandBy umożliwia ładowanie iPhone’a na szafce nocnej, blacie kuchennym lub stole i obsługuje Live Actions, Siri, połączenia przychodzące i duże powiadomienia. Ta funkcja działa z zawsze włączonym wyświetlaczem iPhone’a 14 Pro.

Plakaty komunikacyjne



iOS 17 umożliwia użytkownikom tworzenie spersonalizowanego plakatu kontaktowego, który pojawia się na iPhonie innej osoby podczas przychodzącej rozmowy telefonicznej. Plakat może zawierać zdjęcie lub Memoji. Możesz także dostosować czcionkę i kolor tła. Ta funkcja jest dostępna we wbudowanej aplikacji Telefon, a także w aplikacjach do połączeń innych firm.

Spadek imienia



Name Drop umożliwia użytkownikom łatwe udostępnianie informacji kontaktowych poprzez zbliżanie do siebie iPhone’ów. Obie osoby mogą wybrać konkretne numery telefonów lub adresy e-mail, które chcą udostępnić, a także udostępnić swoje plakaty kontaktowe.

Bezpośrednia poczta głosowa



Poczta głosowa na żywo zapewnia transkrypcję na ekranie w czasie rzeczywistym osoby wysyłającej pocztę głosową. Jeśli użytkownik uważa pocztę głosową za ważną, może odebrać połączenie, podczas gdy rozmówca zostawia wiadomość. Połączenia zidentyfikowane przez operatorów jako spam nie będą transkrybowane, a zamiast tego zostaną natychmiast odrzucone – twierdzi Apple.

Przesuń, aby odpowiedzieć w iMessage



W aplikacji Wiadomości użytkownicy mogą teraz przesuwać palcem w prawo po dowolnej wiadomości i wysyłać bezpośrednią odpowiedź.

Interaktywne widżety



Interaktywne widżety są teraz dostępne na iPhonie na ekranie głównym, ekranie blokady i nowym wyświetlaczu w trybie gotowości. Firma Apple podała kilka przykładów tego, do czego można używać interaktywnych widżetów, w tym do oznaczania przypomnienia jako ukończonego, odtwarzania lub wstrzymywania utworu lub podcastu oraz kontrolowania komponentów w aplikacji Home. Możliwości będą coraz większe w miarę aktualizacji aplikacji innych firm. Ze wsparciem w nadchodzących miesiącach.

Widżety na ekranie głównym oferują ograniczoną funkcjonalność, ponieważ Apple nie pozwala programistom na dodawanie przewijania, przycisków ani animacji.

Ulepszona autokorekta



Apple twierdzi, że iOS 17 zawiera wyrafinowany model językowy do przewidywania słów, który znacznie usprawnia autokorektę na iPhonie. Podczas pisania wbudowane w urządzenie uczenie maszynowe inteligentnie koryguje błędy z większą dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej. Dodatkowo użytkownicy otrzymują podpowiedzi tekstu podczas pisania, co pozwala im dodawać słowa lub całe zdania, dotykając spacji.

Autokorekta ma zaktualizowany wygląd w iOS 17, który krótko podkreśla autopoprawne słowo. Dotknięcie podkreślonego słowa powoduje wyświetlenie pierwotnie wpisanego słowa, co ułatwia szybkie cofnięcie zmiany. System z czasem uczy się nawyków użytkownika podczas pisania i pomija niektóre poprawki, zaprojektowane z myślą o „tych momentach, gdy chcesz wpisać uchylone słowo” – powiedział Craig Federighi, szef inżynierii oprogramowania w Apple.

Mapy Apple w trybie offline



Apple Maps otrzymuje podstawową funkcję Map Google w iOS 17 z możliwością pobierania map do użytku offline. Gdy iPhone nie jest podłączony do sieci komórkowej ani Wi-Fi, użytkownicy mogą pobrać konkretny obszar mapy, uzyskać dostęp do szczegółowej nawigacji, sprawdzić szacowany czas przybycia, znaleźć miejsca i wiele więcej – twierdzi Apple.

Szuflada z naklejkami



Nowa szuflada naklejek w iOS 17 zapewnia dostęp do wszystkich naklejek w jednym miejscu, w tym do pakietów naklejek Live, Emoji, Memoji i iMessage. Twórz naklejki na żywo, dotykając i przytrzymując obiekt na zdjęciu, na przykład kota lub psa.

„Hej Siri” jest skrótem Siri



Firma Apple ułatwiła korzystanie z poleceń głosowych w celu wywoływania Siri na iPhonie i innych urządzeniach Apple, w tym iPadzie, komputerze Mac, HomePod i nowych AirPods Pro. Zamiast „Hej Siri” użytkownicy mogą teraz powiedzieć „Siri”, aby aktywować asystenta głosowego, i wydawać wiele poleceń po kolei, bez ponownego wypowiadania „Siri”.

