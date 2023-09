Tanya Sudken: Trump ponownie wzywa sędziego federalnego do wycofania się ze sprawy z 6 stycznia

CNN

—



Zespół prawny byłego prezydenta Donalda Trumpa ponownie pokłócił się w niedzielę z sędzią okręgową USA Tanyą Sutgan w Waszyngtonie, aby wycofać przeciwko niemu sprawę karną związaną z wyborami w 2020 r.

Trump podnosił tę kwestię już wcześniej i oczekiwana jest jego odpowiedź w niedzielę. Jednak w językowej argumentacji Trumpa wykorzystano słowa Sutkana skierowane przeciwko niej, a ona w szczególnie odważny sposób argumentowała, że ​​polityczne zwycięstwa Trumpa można uznać za politycznie stronnicze, a Sutkana za twardego sędziego. 6 stycznia Sprawy dotyczące zamieszek nie powinny już być rozpatrywane.

„Społeczeństwo musi mieć pewność, że konstytucyjne prawa prezydenta Trumpa są chronione przez bezstronny wymiar sprawiedliwości. Żaden prezydent nie jest królem, ale każdy prezydent jest obywatelem amerykańskim uprawnionym do ochrony i praw gwarantowanych przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych” – złożyli w niedzielę wieczorem jego prawnicy. Sutgen użył wyrażenia „prezydenci nie są królami”, odpierając próbę Trumpa uniemożliwiającą śledczym Izby Reprezentantów uzyskanie dostępu do jego akt prezydenckich. Sformułowanie to, napisane po raz pierwszy przez sędziego Ketanjiego Browna Jacksona, obecnie sędziego Sądu Najwyższego, w poprzedniej sprawie Trumpa, stało się dobrze znane w orzecznictwie Sudhana.

Sudkhan ostatecznie zdecyduje, czy wycofać sprawę i choć wniosek Trumpa jest odległy z prawnego punktu widzenia, jego dokumenty na ten temat mogą zostać wykorzystane w apelacjach, jeśli zostanie skazany. Ponieważ oskarżony musi przesłuchać sędziego prowadzącego rozprawę, a kryteria wymuszenia odmowy są bardzo wysokie, takie wnioski o odmowę są często napięte. Takie próby często kończą się niepowodzeniem.

Jednak w ostatnich dniach Trump nie zachwiał się, atakując toczącą się przeciwko niemu sprawę w systemie federalnym i kwestionując rozumowanie Sutkana w dokumentach sądowych. Jego pisma sądowe były bardziej bezpośrednie w przesłuchaniu sędziego – nawet gdy urzędnicy sądowi utrzymywali, że Sudkan nie zrobił nic, aby odnieść się do pozostałych spraw z 6 stycznia.

„Konkluzja polega na tym, czy społeczeństwo zaakceptuje te działania jako uzasadnione, czy też zamiast tego uzna je za motywowany politycznie wysiłek obecnej administracji mający na celu usunięcie jej najważniejszego przeciwnika politycznego w kampanii prezydenckiej” – napisał zespół. Zaufanie społeczne ”. to nie jest nieistotna kwestia, to jest kwestia”. Kontynuowali. „Żaden system wymiaru sprawiedliwości nie może przetrwać, jeśli jego obywatele stracą w niego wiarę”.

Jednocześnie Trump spotyka się z żądaniami prokuratorów federalnych, aby Sutkan jeszcze bardziej ograniczył jego publiczne wystąpienia na temat sprawy i potencjalnych świadków, ponieważ jego ataki na media społecznościowe wywołały nękanie. Sędzia nadal rozpatruje ten wniosek.