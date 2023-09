Ucieczka z Akademii Abraxas: Policja stanowa twierdzi, że schwytano 9 nastolatków, którzy uciekli z ośrodka poprawczego dla nieletnich w Pensylwanii.

CNN

W poniedziałek rano funkcjonariusz policji stanowej poinformował, że dziewięcioro nastolatków, którzy uciekli z ośrodka poprawczego dla nieletnich w Morgantown w Pensylwanii, zostało schwytanych w niedzielny wieczór.

Czterech uciekinierów ujęto po przewróceniu właściciela domu w poniedziałek wczesnym rankiem, powiedział David Beom, rzecznik policji stanowej Pensylwanii w Reading.

„Skończyli, byli zmęczeni, było im zimno” – powiedział Beeham podczas konferencji prasowej. „W zasadzie się poddali”.

Beeham powiedział, że pięciu innych nastolatków ukradło pojazd, a czterech innych ujęto niedługo później po pościgu z policją. Reszta Deana zaczęła biec przez pole i wkrótce potem została złapana.

Beom powiedział, że uciekinierzy próbowali wcześniej włamać się do samochodu między północą a pierwszą w nocy w poniedziałek rano.

„Nie wiem, co zaalarmowało właścicieli domów, ale rozbili szybę w samochodzie, zapaliły się światła, a potem odjechali” – powiedział.

Byom powiedział, że wszystkich dziewięciu nastolatków w wieku od 15 do 17 lat zostało złapanych w promieniu czterech mil od aresztu Abraxas Academy i żaden nie stawiał czynnego oporu podczas aresztowania. Dodał, że nastolatkowie zostaną oskarżeni o ucieczkę, a także wszelkie przestępstwa rzekomo popełnione podczas ucieczki.

Nad odnalezieniem zbiegów pracowało przez całą noc około 60 osób, w tym policja stanowa i lokalna. Boehm powiedział, że policja użyła również K-9 i dronów.

Około 25 mil na zachód od South Coventry Township ośrodek dla nieletnich jest domem zbiegłego mordercy Danilo Cavalconte. Schwytany w środę Po prawie dwóch tygodniach biegania.

„Tak jak zrobiliśmy to dwa tygodnie temu, zamknij wszystko, wyjmij kluczyki z samochodu i zachowaj czujność” – powiedział Beeham w poniedziałek, zanim złapał nastolatków.

Byom powiedział, że nastolatkom udało się uciec, obezwładniając dwóch pracowników więzienia. „Zdołali zdobyć klucz, a następnie przedostać się przez boczne drzwi lub jedne z drzwi”.

Powiedział, że uciekinierzy mogli dostać się do środka, przechodząc pod ogrodzeniem obiektu.

Po ucieczce stanowe i lokalne organy ścigania odpowiedziały Akademii Abraxas i „odzyskały kontrolę nad ośrodkiem poprawczym dla nieletnich” – oznajmiła w oświadczeniu komenda policji Caernarvon Township.

„Nazwałbym to bardziej zamieszaniem niż zamieszkami. Nie przypomina to tego, co mieliśmy tutaj dwa miesiące temu” – powiedział Beeham, odnosząc się do lipcowego incydentu, który miał miejsce w ośrodku.

4 lipca pięćdziesięciu młodych ludzi zbuntowało się w Akademii Abraxas. – poinformowała spółka zależna CNN, WFMZ. WFMZ podał, że na miejsce zareagowały duże siły policji i nikt nie uciekł.

„To był bardzo poważny incydent, a fakt, że 19 wydziałów policji odpowiedziało na Akademię Abraxas, mówi sam za siebie” – powiedział wówczas w WFMZ prokurator okręgowy hrabstwa Berks, John Adams.

„Jesteśmy zaniepokojeni. Obawiamy się, że ta instytucja – do której należą najpoważniejsi nieletni przestępcy, którzy zostali oskarżeni lub skazani za przestępstwo – powinna być w stanie utrzymać kontrolę” – dodał.

Podczas poszukiwań, w pobliżu Okręg szkolny Twin Valley Ogłosił zamknięcie w poniedziałek „z powodu dużej ostrożności”.

Akademia Abraxas to „program bezpiecznego leczenia w ośrodku stacjonarnym”, który „zapewnia specjalistyczną opiekę młodzieży płci męskiej w wieku od 14 do 18 lat, uczęszczającej do 9. klasy lub wyższej”. Jak podaje strona internetowa placówki.

„Leczenie w akademii przeznaczone jest dla młodzieży, która wykazuje stały wzorzec przestępczości w postaci wielokrotnych staży, poważnych zarzutów i problematycznych zachowań. Młodzież jest przyjmowana do akademii z powodu nawykowych zachowań przestępczych lub przemocy na tle seksualnym w przeszłości” – czytamy na stronie internetowej.

