Sprzedaż majątku Disneya popchnie branżę medialną do przodu

Zwykle, gdy osoba lub firma coś sprzedaje, główną motywacją jest odzyskanie jak największej ilości pieniędzy.

Nacisk Disneya na sprzedaż mniejszościowych udziałów w ABC i jej spółkach stowarzyszonych, liniowych sieciach kablowych i ESPN nie przewiduje, co przyniesie sprzedaż tych aktywów. Chodzi o to, aby powiedzieć inwestorom, że czas przestać myśleć o Disneyu jak o starych mediach.

Kapitalizacja rynkowa Disneya wynosi około 156 miliardów dolarów. Firma jest zadłużona na około 45 miliardów dolarów. Sprzedaż aktywów pomogłaby firmie z branży rozrywkowej zmniejszyć wskaźnik dźwigni, jednocześnie przygotowując się na dalsze straty z działalności związanej ze streamingiem.

Jednak nie był to główny powód, dla którego dyrektor generalny Disneya, Bob Iger, powiedział w lipcu CNBC, że rozważa sprzedaż aktywów medialnych – czemu od dawna się sprzeciwiał. Zamiast tego sprzedaż ABC i liniowych sieci kablowych będzie sygnałem dla społeczności inwestorów: Era tradycyjnej telewizji dobiegła końca. Disney jest gotowy na kolejny rozdział.

„Disney ma obecnie dobry i zły bank” – powiedział w wywiadzie dla CNBC analityk Wells Fargo, Steven Cahal. „Streaming to jego przyszłość. To jego najmocniejszy atut obok parków. Linearny biznes to coś, co Disney wyraźnie zasygnalizował. Nie muszą go chronić. Jeśli uda im się to przesunąć w dół. , biznes o ujemnym wzroście jest zarejestrowany a dla świetnego, logicznego operatora uważamy, że to dobre dla akcji.” Uważamy, że tak.”

Nexstar przeprowadził wstępne rozmowy z Disneyem w sprawie zakupu ABC oraz należących do niej i zarządzanych przez nią spółek zależnych Bloomberg. zgłoszono w czwartek. Według osoby zaznajomionej ze sprawą potentat medialny Byron Allen złożył wstępną ofertę w wysokości 10 miliardów dolarów dla ABC i jej oddziałów, a także sieci kablowych FX i National Geographic.

Disney wydał w czwartek oświadczenie, w którym stwierdził: „Jesteśmy otwarci na rozważenie różnych opcji strategicznych dla naszej działalności linearnej i w tej chwili The Walt Disney Company nie podjął żadnej decyzji dotyczącej zbycia ABC ani jakiejkolwiek innej nieruchomości ani żadnych powiązanych oświadczeń. Wynik jest bezpodstawne.”