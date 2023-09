Port USB-C iPhone’a 15: ładowanie akcesoriów o mocy 4,5 W, USB 3.2 Gen 2 w modelach Pro i nie tylko

A Dokument pomocniczy Opublikowany w piątek Apple podał kilka dodatkowych szczegółów na temat portu USB-C znajdującego się we wszystkich modelach iPhone’a 15.



Po pierwsze, Apple powiedział, że wszystkie modele iPhone’a 15 mogą ładować Apple Watch, etui AirPods lub inne drobne akcesoria podłączone do portu USB-C z mocą do 4,5 W. Firma Apple ogłosiła już tę możliwość, ale nie podała informacji o podatku VAT.

Po drugie, z dokumentu wynika, że ​​iPhone 15 Pro i Pro Max obsługują USB 3.2 Gen 2, zapewniając prędkość przesyłania danych do 10 Gb/s. Apple ujawniło już, że urządzenia obsługują USB 3, ale dokładna specyfikacja została teraz potwierdzona. Kabel USB-C dołączony do modeli iPhone’a 15 Pro obsługuje prędkości USB 2, dzięki czemu: Kabel o wysokich parametrach Potrzebne do większych prędkości.

Jak już informowaliśmy, w dokumencie stwierdza się, że wszystkie modele iPhone’a 15 obsługują funkcję dublowania wideo 4K HDR przez DisplayPort na zewnętrznym wyświetlaczu lub telewizorze za pomocą kabla lub adaptera USB-C na DisplayPort. Jednak w przeciwieństwie do wybranych modeli iPadów z Stage Managerem, iPhone nie ma rozszerzonego trybu wyświetlania.

Modele iPhone’a 15 Pro obsługują także nagrywanie wideo ProRes z prędkością do 4K i 60 klatek na sekundę bezpośrednio na zewnętrzne urządzenie magazynujące.

Apple twierdzi, że klienci mogą użyć kabla USB-C do USB-A, aby podłączyć iPhone’a 15 do pojazdu wyposażonego w port USB-A w celu przewodowego korzystania z CarPlay.

Dodatkowe informacje przedstawiono w niniejszym dokumencie Dokument pomocniczy.