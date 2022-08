Kierowca aresztowany po katastrofie Windsor Hills, w której zginęło 6 osób – NBC Los Angeles

Funkcjonariusze CHP aresztowali w piątek kobietę, która według nich spowodowała ognisty wypadek z wieloma samochodami Wzgórza Windsoru Zginęło 6 osób, w tym dziecko i kobieta w ciąży.

Nicole L., zidentyfikowana przez wiele organów ścigania jako pielęgniarka z Teksasu. Linton zostanie zaksięgowany po wyjściu ze szpitala, gdzie jest leczony z powodu obrażeń odniesionych we wraku.

Klienci na stacji benzynowej Windsor Hills obserwowali z przerażeniem, jak sześć osób zginęło w pożarze. Lauren Coronado relacjonuje dla NBC4 News 4 sierpnia 2022 o godzinie 23:00.

Członkowie rodziny Lindena również potwierdzili aresztowanie.

Akta publiczne w Teksasie pokazują osobę o tym samym nazwisku co zarejestrowana pielęgniarka z aktualną, ważną licencją.

Kaiser Permanente wydał następujące oświadczenie w sprawie wypadku:

„Wszyscy w Kaiser Permanente są głęboko zasmuceni czwartkowym tragicznym wypadkiem. Ból, jaki przeżywają zaangażowani, jest niewyobrażalny. Nasze myśli są ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. W tej chwili nie możemy komentować tego, co zostało zgłoszone. Dochodzenie kryminalne .Wszelkie dalsze pytania należy kierować do organów ścigania. należy przesyłać do władz.”

Katastrofa z dużą prędkością miała miejsce około godziny 14 w czwartek na skrzyżowaniu alei Slauson i La Brea i została uchwycona przez kamerę bezpieczeństwa na pobliskiej stacji benzynowej.

Od piątku rano CHP poinformowała, że ​​w wypadku zginęło 6 osób, a co najmniej 8 zostało rannych.