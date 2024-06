Klay Thompson mówi o kontrakcie Warriors „Kraina lodu”; Najprawdopodobniej opuści – NBC Sports Bay Area i Kalifornia

Klay Thompson zdobywa kolejną franczyzę w NBA – dzień, którego fani Warriors nigdy nie spodziewali się u szczytu dynastii Golden State – wydaje się teraz bliższy niż kiedykolwiek.

Nawet jeśli Warriors złożą Thompsonowi konkurencyjną ofertę, pięciokrotny All-Star może zdecydować się na opuszczenie Golden State w poszukiwaniu nowego startu gdzie indziej. – poinformował Anthony Slater z The Athletic sobotę, powołując się na źródła ligowe.

Według doniesień Thompson mógłby rozpocząć nowy start w innej franczyzie, aby uniknąć tarć, jakie miał z Warriors w ciągu ostatnich dwóch sezonów. Transakcja za 190 milionów dolarów Podpisał w lipcu 2019 r.

Chociaż Golden State i Thompson mają otwarte okno na wynegocjowanie nowego kontraktu przed oficjalnym rozpoczęciem darmowej agencji NBA, negocjacje pomiędzy Warriors a strzelcem wyborowym utknęły w martwym punkcie, a według raportu Slatera w lidze nie ma obecnie żadnej oferty kontraktu. Według źródeł ligowych.

Thompson szuka oferty kontraktu na co najmniej trzy lata, co potwierdził Monte Poole z NBC Sports Bay Area, chociaż droga do osiągnięcia pożądanej umowy może być trudna.

Rynek Thompsona może nie być taki sam jak rynek czterokrotnego mistrza NBA Orlando Magic – głównego pretendenta do jego usług – biorąc pod uwagę, że 34-latek nie chce przedłużyć swojej trzyletniej oferty.

Ważne jest, aby zapoznać się z harmonogramem pozostałej części Centrum Dynastii Wojowników, Jak curry ze stepemTrener Steve Kerr i Kotwicą defensywną jest Draymond Green Podpisał kontrakt na następne dwa sezony, przy czym ten ostatni ma opcję zawodnika na trzeci sezon.

Ponieważ przyszłość Curry’ego, Greena i Kerra jest niepewna po sezonie NBA 2025-26, niechęć Golden State do przedłużenia kontraktu z Thompsonem byłaby niespójna z pozostałymi głównymi obszarami franczyzy.

Wszystko jest możliwe w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ale sytuacja się potoczyła tak, że fani Warriors będą musieli przygotować się na brutalną rzeczywistość, w której słynna Wielka Trójka z Golden State nie odjedzie razem ku zachodowi słońca.

