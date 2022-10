Korea Północna twierdzi, że testy rakietowe symulują atak na Południe za pomocą broni jądrowej

SEOUL, 10 października (Reuters) – Najnowsze testy rakietowe Korei Północnej mają na celu symulację obsypania Południa taktyczną bronią jądrową jako środek ostrożności po zakrojonych na dużą skalę ćwiczeniach morskich prowadzonych przez siły Korei Południowej i USA, podała w poniedziałek państwowa agencja informacyjna KCNA.

Korea Północna wystrzeliła dwa pociski balistyczne na początku niedzieli, poinformowali urzędnicy w Seulu i Tokio, co oznacza siódmy start od 25 września.

Ćwiczenia prowadzone przez przywódcę Kim Dzong Una w ciągu ostatnich dwóch tygodni przez nuklearne jednostki taktyczne obejmowały pociski balistyczne z udawanymi głowicami nuklearnymi, powiedział KCNA, mówiąc, że wysyłają silne przesłanie odstraszania wojny.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Zarejestrować

KCNA dodała, że ​​testy symulowały wojskowe obiekty dowodzenia, główne porty i lotniska na południu.

„Skuteczność i praktyczna zdolność bojowa naszej głowicy jądrowej została w pełni zademonstrowana, ponieważ jest w pełni przygotowana do atakowania i niszczenia celów z dowolnego miejsca w dowolnym czasie” – powiedział KCNA.

KCNA zacytował słowa Kima: „Nawet jeśli wróg wciąż mówi o dialogu i negocjacjach, nie mamy o czym rozmawiać lub nie czujemy takiej potrzeby”.

KCNA powiedział, że rządząca Partia Robotnicza Korei Północnej postanowiła przeprowadzić ćwiczenia jako nieuniknioną odpowiedź na masową mobilizację marynarki wojennej USA i Korei Południowej, w tym lotniskowca i okrętu podwodnego o napędzie atomowym.

„Oświadczenie, które wydali, jasno pokazuje, że te ostatnie testy są sposobem dla Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej na zasygnalizowanie swojego postanowienia poprzez podjęcie własnych działań militarnych” – powiedziała Ankit Panda z amerykańskiej Carnegie Endowment. O pokój międzynarodowy.

Stany Zjednoczone i Korea Południowa przeprowadziły wspólne ćwiczenia morskie z udziałem amerykańskiego lotniskowca w piątek, dzień po tym, jak Południe ścigało samoloty bojowe w odpowiedzi na ćwiczenia bombardowania powietrznego Korei Północnej. Czytaj więcej

W ćwiczeniach morskich uczestniczył amerykański lotniskowiec Ronald Reagan i jego grupa uderzeniowa. Marynarka wojenna Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych również wcześniej prowadziła wspólne ćwiczenia.

Po poniedziałkowym oświadczeniu Korei Północnej biuro południowokoreańskiego prezydenta Yoon Suk-yeola powiedziało: „Ważne jest, aby właściwie rozpoznać powagę problemów bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim i w północno-wschodniej Azji” – cytowano wypowiedź urzędnika.

Premier Japonii Fumio Kishida osobno potępił ostatnie wystrzelenie rakiet w Pjongjangu i zobowiązał się do „całkowitej denuklearyzacji Korei Północnej zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ”.

„Ta seria pocisków balistycznych i te różne prowokacje wyraźnie naruszają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ i są całkowicie nie do przyjęcia” – powiedział Kishida dziennikarzom poproszony o komentarz do poniedziałkowego raportu.

Wojna koreańska w latach 1950-1953 zakończyła się zawieszeniem broni, a nie traktatem pokojowym, prowadząc do ONZ pod przewodnictwem USA. Siły są technicznie nadal w stanie wojny z Koreą Północną.

Na tym niedatowanym zdjęciu opublikowanym przez Koreańską Centralną Agencję Informacyjną (KCNA) 10 października 2022 r., przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nadzoruje wystrzelenie rakiety w nieujawnionym miejscu w Korei Północnej. KCNA przez REUTERS Czytaj więcej

Taktyczna broń jądrowa

Korea Północna określiła tylko jeden pocisk z taktyczną zdolnością nuklearną, ale oświadczenie jasno mówiło, że wiele systemów, nowych i starych, będzie miało taką rolę, powiedział Panda.

Analitycy twierdzą, że jeśli Korea Północna wznowi testy nuklearne, które mogą obejmować opracowanie małych „taktycznych” głowic bojowych do użytku na polu bitwy, zaprojektowanych do montażu pocisków krótkiego zasięgu, takich jak te ostatnio testowane.

Przedstawiciele Korei Południowej i USA twierdzą, że istnieją oznaki, że Korea Północna może wkrótce zdetonować nowe urządzenie nuklearne w podziemnych tunelach na poligonie Bungye-ri, które zostało oficjalnie zamknięte w 2018 roku.

Analitycy twierdzą, że umieszczenie małych głowic na pociskach krótkiego zasięgu oznaczałoby niebezpieczną zmianę postawy Korei Północnej i planów użycia broni jądrowej.

Nowa rakieta, podwodne silosy

4 października North wystrzelił pocisk balistyczny dalej niż kiedykolwiek wcześniej, po raz pierwszy od 2017 roku, kiedy wystrzelił nowy pocisk średniego zasięgu (IRBM) nad Japonią.

Śledczy potwierdzili, że zdjęcia opublikowane przez państwowe media pokazują wcześniej niewidoczny IRBM.

„Niezwykle niezwykłe jest jednak to, że po raz pierwszy przetestowali wcześniej nietestowany pocisk nad Japonią; sugeruje to znaczny stopień zaufania do silnika” – powiedział Panda.

Inne pociski pokazane na zdjęciach to pociski balistyczne krótkiego zasięgu (SRBM), w tym warianty KN-25 i KN-23, ładowność 2,5 tony oraz rakieta wielokrotnego startu KN-09 300 mm. System (MLRS).

Zdjęcia konkretnie przedstawiały testy „Naval” KN-23, przeznaczonego do wystrzelenia z okrętu podwodnego. Pocisk został zademonstrowany w teście na morzu w zeszłym roku, ale tym razem test został przeprowadzony w celu symulacji startu, który państwowe media nazwały „silosem pod zbiornikiem”.

W tym roku Korea Północna testowała pociski z różnych miejsc i testowała pociski w miejscach startu, w tym pociągów, co zdaniem analityków utrudnia symulację konfliktu, a przeciwnikowi wykrywanie i niszczenie pocisków.

KN-23 został zaprojektowany do wykonywania manewru „podciągania” podczas zbliżania się do celu, aby pomóc mu uniknąć obrony przeciwrakietowej.

(Ta historia została poprawiona, aby poprawić pisownię „Kishita” w wersetach 12-13)

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Zarejestrować

Sprawozdania Cynthii Kim i Jacka Kima; Dodatkowe reportaże Kantaro Komiya; Montaż dokonali Cynthia Osterman, Aurora Ellis, Lincoln Feist i Jerry Doyle

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.