Kontrakty terminowe Dow spadają o 170 punktów, aby rozpocząć tydzień na podstawie kluczowych danych o inflacji, zarobki przed nami

Kontrakty terminowe na akcje spadły w niedzielę wieczorem, gdy rynki wyszły z burzliwego tygodnia, a inwestorzy wyczekiwali kluczowych raportów w przyszłym tygodniu, które mogą dostarczyć wglądu w kondycję gospodarki.

Kontrakty terminowe są połączone Średnia przemysłowa Dow Jones Spadł o 0,6% do 29175 punktów. S&P 500 Kontrakty futures spadły o 0,7% do 3626,25, a kontrakty Nasdaq 100 spadły o 0,8% do 11 014,25.

Obserwatorzy rynku generalnie postrzegają nadchodzący tydzień jako początek sezonu zarobków, z czterema największymi bankami na świecie – JP Morgan , Wells Fargo , Morgan Stanley I Miasto – Raport z piątku. PepsiCo , Delta I Domino Firmy raportujące w przyszłym tygodniu obejmują

Inflacja również zajmie centralne miejsce, gdy w czwartek rano nadejdą nowe miesięczne dane o indeksie cen towarów i usług konsumenckich.

Nastąpi to po tygodniu whiplashu dla uczestników rynku. Pierwsza połowa przyniosła ulgę, która spowodowała wzrost indeksu S&P 500 o ponad 5% w największym dwudniowym zysku od 2020 roku.

Ale ekonomiści twierdzą, że praca to dane Utrzymuj Rezerwę Federalną na dobrej drodze do dalszego podnoszenia stóp procentowych I Decyzja OPEC+ o ograniczeniu dostaw ropy To wystraszyło inwestorów, osłabiając zyski w dalszej części tygodnia. Gdy handel zakończył się w piątek, S&P wzrósł o 1,5% w stosunku do początku tygodnia. Dow i Nasdaq wzrosły odpowiednio o 1,5% i 0,7%.

Mimo to Dow, S&P 500 i Nasdaq To był pierwszy pozytywny tydzień od czterech. Jak dotąd, w 2022 r. wszystkie znacznie spadły, a Nasdaq spadł o mniej niż 1% od 52-tygodniowego minimum.

Tymczasem Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych Wzrost o 6 punktów bazowych zakończył się na poziomie 4,316%. Jeden punkt bazowy to 0,01%.

„Kierunek rynku akcji prawdopodobnie będzie niedźwiedzi, ponieważ gospodarka i zyski przedsiębiorstw albo znacząco spadną, albo Fed będzie musiał podnieść stopy procentowe jeszcze wyżej i utrzymać je na wysokim poziomie przez dłuższy czas”, powiedział główny inwestor Chris Zaccarelli. Piątek jest urzędnikiem w Independent Counsel Alliance.

„W warunkach, w jakich działamy, uważamy, że rozsądne jest rozpoczęcie przygotowań do recesji” – dodał. „Mówienie o powierzchownej recesji, teraz historia do następnego dnia, uderza nas tak, jak zeszłoroczna historia »inflacja jest tymczasowa«”.

Ubiegły tydzień przyniósł nasilone obawy, że zyski przedsiębiorstw mogą pokazać brzydką stronę rosnącego dolara. Levi Strauss Był to ostatni, który obniżył wytyczne ze względu na spadającą sprzedaż międzynarodową.