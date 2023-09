Książę Harry i Meghan Markle byli na koncercie Beyonce w Los Angeles

Para na londyńskiej premierze „Króla Lwa” w 2019 roku.

Książę i księżna Sussex, książę Harry i Meghan Markle zostali zauważeni 1 września na koncercie amerykańskiej piosenkarki Beyonce Revival World Tour na stadionie Sophie w Kalifornii. Niezależny. Zdjęcia z ich występu szeroko udostępniali fani pary w mediach społecznościowych.

Na jednym ze zdjęć udostępnionych w X, wcześniej na Twitterze, widać było matkę Meghan Markle, Dorię Ragland i bliską przyjaciółkę Abigail Spencer, siedzące w prywatnej loży z parą królewską. Zgodnie z urodzinową prośbą Beyoncé, aby jej fani i zwolennicy ubrali się na występ w kolorze srebrnym, zarówno pani Markle, jak i pani Ragland założyły srebrne sukienki. Książę Harry miał na sobie także jasnoszarą marynarkę pasującą do kolorystyki.

Meghan Markle i książę Harry na pierwszym wieczorze Renaissance World Tour w Inglewood! 🐝 pic.twitter.com/xHLhBDoJZL — 🐝🪩 (@bluesbabysitter) 2 września 2023 r

Para po raz pierwszy spotkała się z 32. zdobywczynią nagrody Grammy wraz z mężem Jayem Z podczas londyńskiej premiery „Króla Lwa” w 2019 roku. Po interakcji obie pary wydawały się być blisko siebie.

Po wywiadzie z Oprah Winfrey w 2021 r. w serialu dokumentalnym Netflix „Harry i Meghan” w zeszłym roku ujawniono, że Beyonce wysłała SMS-a do pani Markle, aby okazać swoje wsparcie. W finale serialu księżna Sussex powiedziała księciu Harry’emu, że „Beyoncé właśnie wysłała mu SMS-a”, na co ten komicznie sapnął. Następnie poprosił o telefon do artystki, ale pani Markle zdecydowała się częściowo przeczytać wiadomość, mówiąc: „Chce, żebym czuła się bezpieczna. Podziwia i szanuje moją odwagę i wrażliwość, i uważa, że ​​zostałam wybrana, aby przełamać pokolenie Klątwy, które należy wyleczyć.” „Dobrze powiedziane” – odpowiedział książę Harry.

Dwa tygodnie temu przyłapano panią Markle imprezującą z przyjaciółmi z okazji swoich 42. urodzin. Jednak zdjęcie z uroczystości na Instagramie jego przyjaciela wkrótce zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, a użytkownicy zauważyli, że zniknął jej pierścionek zaręczynowy. To szybko wywołało plotki o rozwodzie z mężem.

Jak wynika z wirusowego zdjęcia, pani Markle świętowała swoje urodziny z dwójką przyjaciół. Trzy dziewczyny roześmiały się, gdy księżna objęła jedną ze swoich przyjaciółek. Po bliższym przyjrzeniu się użytkownicy zauważyli, że na palcu pani Markle nie było pierścionka zaręczynowego, mimo że nadal miała na sobie spodnie. Zdjęcie dolało oliwy do ognia plotek o rozwodzie i para się rozstaje.