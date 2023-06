Mark Zuckerberg mówi, że Apple Vision Pro nie ma „magicznych rozwiązań”

Podczas dzisiejszego spotkania z pracownikami w całej firmie dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, odpowiedział na ogłoszenie Apple Vision Pro. na krawędziAlex Heath. Zuckerberg powiedział, że Vision Pro nie ma „magicznych rozwiązań”, których Meta nie potrafiła sobie wyobrazić, i jest „siedem razy lepszy” niż niedawno ogłoszony zestaw słuchawkowy Quest 3.



Ogłoszenie Apple „naprawdę pokazuje różnicę w wartościach i wizji, które wnoszą nasze firmy” — dodał Zuckerberg, zauważając, że celem Meta jest uczynienie produktów „dostępnymi i przystępnymi cenowo dla wszystkich”. Vision Pro kosztuje 3499 USD, Quest 3 kosztuje 499 USD, a Quest Pro kosztuje 999 USD.

Według Zuckerberga celem Meta w Metaverse jest „społeczność u jej podstaw”, podczas gdy Vision Pro wydaje się bardziej odizolowany. Przyznał, że podejście Apple „może być wizją przyszłości komputerów”, ale „nie jest czymś, co mi się podoba”.

Pełne komentarze Zuckerberga zawarte są w oświadczeniu na krawędzi:

Apple w końcu ogłosiło swój zestaw słuchawkowy, więc chcę o tym porozmawiać przez chwilę. Byłam bardzo ciekawa, co przyślą. I oczywiście jeszcze go nie widziałem, więc dowiem się więcej, bawiąc się nim i zobaczę, co się stanie i jak ludzie go użyją.

Z tego, co widziałem na początku, powiedziałbym, że dobrą wiadomością jest to, że nie ma żadnych magicznych rozwiązań w prawach i fizyce, których nasze zespoły jeszcze nie zbadały i nie przemyśleły. Poszli z wyświetlaczem o wyższej rozdzielczości, a między tym a całą technologią, którą mają do zasilania, kosztuje siedem razy więcej, teraz wymaga więcej mocy, a teraz potrzebujesz baterii i podłączonego do niego przewodu, aby z niego korzystać. Dokonali tego kompromisu projektowego i ma to sens w przypadkach, przez które przechodzą.

Ale spójrz, myślę, że ich ogłoszenie naprawdę pokazuje różnicę w wartościach i wizję, jaką nasze organizacje wnoszą do tego w sposób, który moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę ważny. Wprowadzamy innowacje, aby nasze produkty były jak najbardziej dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich, a to jest podstawowa część naszej działalności. Sprzedaliśmy dziesiątki milionów wyszukiwań.

Co najważniejsze, metawszechświat i nasza wizja istnienia są zasadniczo społeczne. Chodzi o to, by ludzie komunikowali się na nowe sposoby i byli blisko na nowe sposoby. Nasze urządzenie ma być aktywne i załatwiać sprawy. Dla kontrastu, każde demo, które pokazali, przedstawiało ich siedzących na kanapie. To znaczy, może to jest wizja przyszłości informatyki, ale nie podoba mi się. Istnieje prawdziwa filozoficzna różnica w sposobie, w jaki do tego podchodzimy. Widząc, co robią i jak zamierzają rywalizować, byłem bardziej podekscytowany i pod wieloma względami utwierdził mnie w przekonaniu, że to, co robimy, jest ważne i odniesie sukces. Ale to będzie przyjemna przejażdżka.