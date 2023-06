Pożary płoną w całej Kanadzie, a ulgi nie widać

8 czerwca (Reuters) – W czwartek w Kanadzie nadal płonęły pożary, podczas gdy kraj ten przeżywał najgorszy sezon pożarów, zmuszając tysiące ludzi do opuszczenia domów i wysyłając smugi dymu nad amerykańskimi miastami.

Spłonęło już 3,8 miliona hektarów (9,4 miliona akrów), około 15 razy więcej niż średnia 10-letnia, powiedział federalny minister ds. gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych Bill Blair. Oczekuje się, że ciepłe i suche warunki utrzymają się w nadchodzących miesiącach.

Podczas gdy pożary są powszechne w Kanadzie, rzadko zdarza się, aby płonęły jednocześnie na wschodzie i zachodzie, rozciągając zasoby przeciwpożarowe i zmuszając kanadyjski rząd do wysłania wojska na pomoc. Setki amerykańskich strażaków przybyło do Kanady z pomocą, a kolejni byli w drodze.

Premier Justin Trudeau obwinia zmiany klimatu. „Te pożary wpływają na codzienną rutynę, życie i źródła utrzymania oraz jakość powietrza” – napisał Trudeau na Twitterze.

Niektóre z najgorszych pożarów rozprzestrzeniły się we wschodniej prowincji Quebec, a ponad 11 000 osób musiało ewakuować swoje domy w Quebecu.

Sezon pożarów lasów w Albercie rozpoczął się w zeszłym miesiącu stabilnie, spalając rekordowy obszar, a Nowa Szkocja walczy z największym jak dotąd pożarem.

Przewiduje się, że w czwartek temperatury osiągną 33 stopnie Celsjusza (91 stopni Fahrenheita), zanim burze i ulewne deszcze dotrą do części Kolumbii Brytyjskiej, prowincji Pacyfiku, która stoi w obliczu drugiego co do wielkości pożaru w historii.

Rob Schweitzer, dyrektor wykonawczy BC Wildfire, powiedział, że uderzenia pioruna mogą wywołać więcej pożarów w wyschniętych lasach, a wynik będzie zależał od tego, ile deszczu spadnie wraz z burzami.

„Kiedy dostajesz 150 lub 200 uderzeń piorunów dziennie przez prowincję, nie możesz mieć wystarczających środków, aby stłumić je wszystkie” – powiedział.

Pożary ustąpiły w Albercie, sercu kanadyjskiego przemysłu naftowego i gazowego, ale ponad 3000 osób podlega nakazom ewakuacji, a na południu prowincji obowiązują ostrzeżenia przed upałami.

Witryna prognozująca dym BlueSky Canada pokazała w czwartek dym z pożarów rozprzestrzeniający się w większości kraju. Smog nasili się w Ottawie, Toronto, Cleveland i Pittsburghu i będzie gęsty w innych miastach na wschodnim wybrzeżu USA, w tym w Nowym Jorku.

